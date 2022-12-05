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Ирина Гусакова

Организатор фестиваля языков Гончарова: "Человек пришёл к нам кораблестроителем, а ушёл филологом"

Общество

11 декабря 2022 года в Москве пройдет шестнадцатый Московский международный фестиваль языков в Высшей школе экономики. На мероприятии будут представлены 40 языков, при этом о 20 из них многие даже и не слышали, например, баскский, бенгальский, тамильский. Редакция Pravda.Ru решила задать вопросы о предстоящем фестивале его организатору Ирине Гончаровой.

Организатор фестиваля языков Гончарова: "Человек пришёл к нам кораблестроителем, а ушёл филологом"

— Расскажите, пожалуйста, немного про выступающих лекторов.

— Это совершенно гениальные люди. Меня очень радует, что некоторые ребята, наши звёзды, пришли на фестиваль ещё школьниками или первокурсниками. Однажды человек пришёл к нам кораблестроителем, а ушёл филологом. Василий Харитонов изучает народы севера и живёт там. Пётр Федосов уже в одиннадцать лет говорил на эсперанто, презентовал этот язык на фестивале и делает это до сих пор. Шестиклассник Иван Зайцев два года назад уже участвовал во взрослой программе с презентацией одного из языков канадских индейцев, а сейчас придёт на фестиваль с исследованием про использование латинского языка.

— Какое ваше главное требование к участникам и гостям фестиваля?

— Мы здесь по любви, а не по обязанности! Сюда не приходят люди, которым надо получить зачёт за выступление, как на студенческих конференциях. Здесь другие мотивации. Нас вдохновляют люди, стремящиеся поделиться своей любовью к языку и эмоцией, сказать: "Ребята, я знаю что-то очень интересное и полезное и хочу, чтобы вы тоже это знали!” Вот это наш мотив. Поэтому мы живы шестнадцать лет, и у нас нет конкурентов. Мы остаёмся народным движением, потому что не сосчитать, сколько фестивалей, перенявших и сохраняющих нашу традицию в других городах. Коллеги в других городах России и ближнего зарубежья также организовывают языковые фестивали.

— Ирина, в воскресный день не так-то просто выбраться куда-то без детей. Скажите, пожалуйста, на фестивале предусмотрена детская программа?

— У мамы одной нашей участницы есть коллекция кукол изумительной красоты. На программу она приносит кукол в национальных одеждах и устраивает с ними зрелищные, красивые, интересные сюжеты с диалогами на разных языках. Елена Бережкова — автор книги "Эмилия в стране грамматики" проведёт забавную куклу Эмилию по дорожкам грамматических приключений, рассказывая, как устроена грамматика баскского языка, и ещё будут мультфильмы по былинам народов России. Также у нас есть Алиса Калина, профессиональная певица. В общей программе она даст особый концерт — десять песен на разных языках. Также маленькие слушатели узнают, как называются звери на разных языках.

— Скажите, пожалуйста, что-то тёплое тем, кто заинтересовался.

— Мир — разнообразный, прекрасный! Не существует малых и больших языков, ведь каждый язык — это народный язык, и это — достояние человечества! Мы любим все языки и культуры всех народов планеты! 

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Русский язык - язык мира
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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