Эксперт Лукаш: "У россиян есть возможность не выезжать из Казахстана через 90 дней"

Выбор страны для постоянного или временного проживания стал очень актуальным для россиян в 2022 году. Существует много критериев, влияющих на принятие решения. Среди них: налоговый режим, сложность законодательства в области иммиграционного права, языковая среда, состояние рынка труда. И Казахстан стал одной из самых привлекательных стран для переезда. Директор по стратегическим и инновационным проектам Intermark Relocation Андрей Лукаш рассказал читателям Pravda.Ru, что важно знать тем, кто планирует переезд в эту страну.

Переезд в Казахстан: нюансы

У Казахстана продолжительная сухопутная граница с Россией, въехать можно как по заграничному, так и по российскому паспорту. В республике осуществляются государственные программы, направленные на привлечение инвестиций. Страна является членом ЕАЭС, что в значительной мере упрощает процесс трудоустройства. Россияне имеют право находиться в Казахстане 90 дней после въезда. Далее им будет необходимо выехать из страны на 3 месяца, однако существует возможность избежать выезда, оформив разрешение на временное пребывание (РВП).

Список документов, которые вам будет необходимо взять с собой, не является объемным. Во-первых, въезжать рекомендуется по заграничному паспорту. Де-юре внутренний российский паспорт обладает в Казахстане юридической силой, однако на практике россияне, въехавшие по внутренним паспортам, сталкиваются с большим количеством сложностей, в том числе при открытии банковских счетов.

Помимо паспорта, вам понадобится информация о российском ИНН, однако сам документ запрашивается крайне редко. Для трудоустройства наличие трудовой книжки на руках не является обязательным, но работодатели могут запросить её копию, а также копии дипломов в процессе отбора кандидатов. Эксперт рекомендует обзавестись вторым телефоном либо аппаратом, поддерживающим 2 sim-карты или e-sim. Это позволит комфортно управлять счетами как в российском, так и в казахстанском банке и получать sms с кодом, не переставляя sim-карту.

Казахстан: банки и жильё

После того как вы приедете в страну, нужно будет получить уведомление о прибытии. Далее вам понадобится оформить ИИН (аналог российского ИНН). После этого вы сможете открыть свой первый банковский счет. Пополнять его достаточно просто. Можно менять наличные рубли на тенге и класть на карту через банкоматы, можно переводить с российских карт (ряд банков предоставляет возможность прямых переводов). Также существуют сервисы для денежных переводов между Россией и Казахстаном, такие как Золотая Корона. На первое время, пока у вас не будет банковской карты, лучше иметь с собой запас наличных. Для Казахстана это могут быть как рубли, так и доллары/евро.

В сентябре-октябре на рынке недвижимости произошёл бум. Цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры взлетели в 2 и более раза, в других сегментах цены выросли до 70%. Осенью было сложно найти однокомнатную квартиру дешевле 300 000 тенге (около 40 000 рублей). В настоящий момент цены снизились на 20%-30% по сравнению с пиком, однако рынок продолжает быть очень сложным.

У россиян есть возможность не выезжать из Казахстана через 90 дней с момента прибытия. Для этого им необходимо иметь РВП. Для этого документа есть разные основания, и одно из них — наличие трудового договора. Наличие РВП открывает и иные возможности: открытие премиальных продуктов в банках, включая мультивалютные счета, возможность получения визы ряда стран.

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