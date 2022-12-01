Гипнокоуч Сарапина: "Каждый мужчина должен иметь цель в жизни, которая движет им"

В интернете доступна старая вырезка из газеты 1915 года о том, каким должен быть настоящий мужчина, за которого стоило бы выйти замуж. Среди положительных черт характера джентльменов прошлого называются пунктуальность, чистоплотность, любовь к природе, а негативными считаются корысть, болтливость, хвастовство, грубость, неблагонадежное финансовое положение и непочтение к родителям. Спустя 100 лет кое-что осталось неизменным: всё так же женщины ищут в избранниках незыблемые истинные качества, которые и заставляют их терять голову далеко не от самых смазливых и сочных боди-манекенов с обложки. О том, на что женщинам стоило бы обращать внимание при выборе партнёра для жизни и чему проигрывают мускулистые торсы, хотя многим и не помешало бы их иметь, расскажет читателям Pravda.Ru гипнокоуч и специалист по психопрограммированию Анастасия Сарапина.

Качества зрелого мужчины

Целеустремлённость

Каждый мужчина должен иметь какую-то большую настоящую цель в жизни, которая движет им, заставляет просыпаться каждый день и идти в бой. Именно такие мужчины развивали цивилизации, покоряли моря и открывали континенты. Человек от природы наделён колоссальным потенциалом энергии, которая дана для того, чтобы влиять на мир вокруг нас. Без неё мы довольствовались бы малым, не строили города, не совершали бы открытия и не поворачивали бы реки вспять. Мимо личности с энергетикой на созидание не пройдет ни одна женщина, её чувствуют животные и даже дети тянутся к таким людям.

Независимость

Зрелый мужчина самостоятельно определяет шкалу ценностей, соотнося её со своими морально-этическими нормами. Он не позволяет мнению других определять свой выбор, сам являясь причиной всех событий в своей жизни. Не будет он зависеть ни от друзей, ни от начальника, ни даже от обстоятельств. Он способен самостоятельно принимать решения, при необходимости советуясь, но не опираясь всецело на мнение матери или жены. Да и не будет у него такой помыкающей женщины в жизни. Он всегда в поиске тех обстоятельств и условий жизни, где сможет чувствовать себя уверенно и самостоятельно.

Лидерство

Выбирая и формируя свою цель, зрелый мужчина внутренним потенциалом внушает уверенность и спокойствие. Он умеет организовать людей вокруг себя и даже подчинить своей воле, но не силой, а заряжая энергией и уверенностью в правоте и значимости выбранной цели. Внешняя привлекательность для таких мужчин весьма условна. Не вызывающие никакого интереса с первого взгляда, они тем не менее не отпускают от себя просто так. Почувствовав их внутреннюю силу, мы невольно заражаемся их энергией и готовы следовать за ними и идеями, которые они продвигают.

Профессионализм

Настоящий мужчина не допустит некомпетентности и безалаберности в своей профессиональной деятельности. Ведь от этого зависит будущее и сохранность его семьи. Не зная чего-либо, он приложит усилия, чтобы стать настоящим экспертом и внушать уважение к себе и своему труду. Кем бы он ни трудился, его инстинкты охотника за добычей всегда будут на высоте. Внутреннее достоинство заставляет его искать новые знания и становиться сильнее в борьбе за выживание. Ведь заработок — это не что иное, как добыча для семьи и кусок мяса в пещерный костёр.

Самокритика

Зрелый мужчина может самостоятельно и независимо оценивать своё поведение и поступки, и если где-то не прав, то он спокойно, без увиливаний способен признать ошибку. Ну а если у него есть чувство юмора и он готов посмеяться над собой, то это вообще высший пилотаж. Ведь это умение присуще только самодостаточным людям. Настоящий мужчина делает себя сам, и этот процесс идёт у него непрерывно. Главное — внутренняя напряженная работа над собой, преодоление страхов, мешающих достигать целей и результатов, взращивание сильных сторон и нужных качеств характера.

Забота

Внутренняя сила мужчины всегда сопряжена с заботой, благодаря которой он проявляет участливое внимание и любовь к зависимым от него близким. Такой мужественный и сильный мужчина настолько преисполнен уверенности и спокойствия, что с готовностью делится ею с теми, кто в ней нуждается. Его маскулинность не мешает ему ухаживать за детьми, помогать престарелым родителям или поддерживать свою беременную жену. Напротив, именно мужественность и сподвигнет его на помощь, как более сильного и выносливого. А не вешать на свои плечи прихлебателей ему помогают указанные выше независимость мышления и здоровая самокритика.

Уважение

Он проявляет уважение к самому себе и окружающим, никому не позволяя оскорблять тех, кто не способен дать ответ. Будучи носителем идеологии взаимоуважения, он сам внушает окружающим это чувство, даже не заявляя о нём. В его присутствии вряд ли кто-то осмелится повторно нарушить этот порядок, ведь будучи свидетелем какой-либо грубости, он никогда не уйдет в себя и не останется безучастным, не нырнет в смартфон, помалкивая и делая вид, что его нет. В его присутствии зачинщики ссоры, если, конечно, это не пустая склока, в которую вообще никому и никогда не стоит ввязываться, получат по заслугам.

Умение держать слово

Зрелый самодостаточный мужчина думает о том, что он говорит и обещает. Зная цену словам, он взвешивает все за и против и ничего не обещает без очевидных гарантий, но только если уверен, что сдержит слово. Ведь его цель — не пустить пыль в глаза красочным описанием светлого будущего и зарабатыванием баллов в чьих-то глазах, а реально добиваться результатов. И даже если его ответ кому-то не понравится, то он все равно имеет смелость сказать правду, ведь он не ведёт двойных игр. Ему это просто незачем. Ну а если вдруг обещание сдержать невозможно, то вместо пустых отговорок и поиска виноватых, он приложит все усилия, чтобы исправить ситуацию и найти решение. Ведь для него ясно, что мужчину красит ответственность, а не хитрость, которая, впрочем, никого не красит.

Решительность

Качество, которое ждут от мужчин во все времена — умение быстро принимать взвешенные решения и вообще иметь способность принимать их. С этим связана и ответственность, которая напрямую сопряжена с последствиями от принятых решений. Будучи способным принимать стратегические решения, которые позволят видеть перспективу развития жизни семьи или компании на несколько лет вперед, такой мужчина делает жизнь окружающих проще. Ведь с учетом ясных перспектив и каждодневные заботы становятся более осмысленными, а усилия оправданными. Всем сразу понятно, что и ради чего они делают.

Ум

Качество, которое стоило поставить во главе всего списка. Мужчина должен уметь мыслить рационально и оценивать события, жить своим умом, воспринимать новую информацию, обрабатывать её и анализировать. Так он будет знать, куда двигаться, с кем и как общаться и как себя проявлять. Для многих женщин именно ум является сосредоточением притягательности и сексуальности. Можно простить отсутствие внешней привлекательности, даже какой-то силы или решительности, может, и забота не его конек, но если есть ум, то это всегда цепляет женское сердце. Умеющая ценить это качество женщина, сама также достаточно умна и эрудированна.

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