Психолог Вэй рассказал, как бороться с ленью: "Найдите в себе энергию"

Одна из проблем, с которой сталкивается человек при попытке изменить свою жизнь или сделать шаг в новое, — это отсутствие энергии. Вернее в самом начале, когда он загорается, она есть, но потом по каким-то причинам начинает угасать или вовсе сразу перетекает в леность, сомнения, страхи, неуверенность, прокрастинацию. Мы умом осознаём, что это нам необходимо (начать новое дело, похудеть, выйти на прогулку или пробежку, учить английский и т. д.), но при этом сами саботируем процесс. Почему так происходит и что надо делать? Рассказал читателям Pravda.Ru психолог, психотерапевт Андрей Вэй.

Где черпать энергию для достижения цели

Внутренние границы

Человек, как правило, живёт своей привычной жизнью, но как только собирается выходить за рамки привычного, сразу же возникает защитная реакция. Это нормально, срабатывает инстинкт самосохранения. Подобное сравнимо с тем, когда человек на большой высоте подходит к краю. Его какая-то неведомая сила старается удержать, не пускает дальше. Так же и в жизни, как только мы подходим к границам своего жизненного уклада, включаются механизмы, которые препятствуют выходу. В нашем мозге есть гипоталамус, который отвечает за инстинкт самосохранения. И всё новое воспринимается им как враждебное по отношению к телу.

Внутренние блоки

В процессе жизни, с самого детства, человек посредством стресса в той или иной ситуации формирует массу блоков. Блок — это когда происходит раскрытие потока энергии, направленного на определенное действие и резкий стресс. Условно это выглядит так: течёт ручей, в него падает огромный валун, который навсегда перекрывает источник. Да, вода продолжает сочиться, но прямого потока уже нет. Стрессом может стать даже самая банальная обида. Можно посмотреть страшный фильм, впечатлиться, испугаться. Могут нерадивые родители бить ребенка по рукам, наказывая его за неправомерные по их мнению действия. Могут продавливать, не замечая, что создают детские травмы. Ну а дальше больше. Ребёнок вырастает и уже на своем опыте подтверждает подобное. Формирует свои убеждения при этом, подтверждённые собственным опытом.

В нашей жизни всё циклично. Стоит один раз испытать, и это будет повторятся. Будут меняться люди, обстановка, но состояние будет воспроизводиться вновь и вновь. Со временем блок закрепляется в виде программы, которая реагирует на определенные триггеры. Например, в семье привыкли экономить, считают каждую копейку и любой перерасход со стороны ребёнка жёстко пресекается. Ребенок вырастает с твердым убеждением, что мир устроен именно так. Он просто не знает других жизненных форматов. В его жизнь постоянно приходят события, которые лишь подтверждают это. И вот он уже взрослый со своими программами, убеждениями, со своей картиной мира проходит мимо огромного баннера с рекламой новенького дорогого автомобиля. И как бы он ни старался, этот баннер (триггер) в нем создаёт отклик своей неполноценности, ущербности, несостоятельности.

Внимание, захваченность проблемами

Так или иначе в жизни каждого человека присутствует как хорошее, так и плохое. Хотим мы того или нет, но это было и будет. Мы живём в социуме и реагируем на его условия. Смотрим на окружающих, оцениваем происходящее через призму своих внутренних установок. Соответственно, реагируем, не замечая при этом, что находимся в процессе захваченности. У каждого человека свои важности, которые и провоцируют нас на реакцию к происходящему. Не замечаем при этом, куда направленно наше внимание, наши мысли и какое при этом возникает состояние. А это одно из важнейших условий направленности своей энергии.

Так как же всё-таки, несмотря ни на что, находить в себе энергию к действию? Прежде всего, надо начать заниматься собой.

Начинать развиваться. Для этого существует огромное количество всевозможных практик, благодаря которым можно научится трансформировать внутренние блоки.

Отстраивать себя.

Раскрывать свои таланты.

Менять вектор своего внимания.

Подымать своё сознание на более высокие уровни.

Что такое поднять сознание на более высокий уровень? Люди с низким уровнем сознания не способны впускать в себя информацию не только большего объёма, но и качества. Они, как правило, довольствуются общепринятыми правилами, живут из первичных потребностей. Люди более высокого уровня готовы впускать в себя "духовную пищу". Они жаждут развития, открывая для себя всё новое. Это есть процесс эволюции.

Что такое вектор внимания? Это совокупность внутренних ощущений и мыслительного процесса, который формирует намерение. А куда направлено внимание, там и происходят действия. До тех пор, пока не уйдут блоки, страхи, сомнения, лень, неуверенность, человек не будет получать полноценное количество энергии для реализации своих планов. С уходом негатива, мешающего поступлению энергии, начинают расширяться границы жизненного пространства человека. Он начинает видеть новые возможности. Начинает меняться его картина мира. И то, что его раньше страшило, теперь лишь будет только усиливать желание действовать, потому как энергии всегда нужен выход.

Можно, конечно, применить мотивацию. Но этого хватит на некоторое время. В качестве старта. А потом всё начнет возвращаться на круги своя. Постоянно находить новые мотивации — тоже не вариант. Человек начнёт себя загонять. Начнётся внутренний конфликт, который лишь в конечном итоге усилит внутренний негатив. Как следствие — перегорание, нервные расстройства и т. д.

Для того чтобы научиться повышать уровень внутренней энергии, необходимо выбрать для себя цель. Направить свой вектор внимания в этом направлении. А это ваше состояние подъёма, азарта, увлечённости, вдохновения. Ваши состояния будут давать команды мозгу для осмысления и поиска вариантов реализации. В результате включится намерение на действие. Всё остальное лишь способствует прокачке энергии. Прежде всего, это:

самодисциплина, распорядок дня;

физические упражнения, которые позволяют вытеснять токсины (токсины — это производное внутренних блоков);

ваше окружение — которое может тоже провоцировать на негатив;

прогулки в парке, лесу, да и просто здоровый образ жизни.

Все эти факторы в совокупности позволят вам достигать желаемого.

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