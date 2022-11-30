Психолог: "Надо правильно формулировать желания на Новый год, чтобы они сбывались"

Все знают, даже взрослые, что в новогоднюю ночь сбываются все желания, ведь эти самые считанные секунды до полуночи наделены столь сильной энергетикой, что не может быть иначе. Но как правильно загадывать желания? У многих, как ни странно, с этим возникают сложности. Инструкцией к Новому году поделилась с читателями Pravda.Ru психолог, коуч Татьяна Шантур.

Как правильно загадывать желания на Новый год

Для начала важно осознать, что желания — это симптомы. Это как прийти к врачу с высокой температурой, и он будет снижать температуру, а не лечить то, от чего она поднялась, то есть причину её возникновения. Тогда будет исполнено желание понизить температуру, но не вылечиться целиком. Или популярное "хочу замуж". Тоже симптом, следствие, точка, на которой человек способен более-менее понять то, что происходит внутри, и выдать наружу какую-то идею, желание, которое не удовлетворит его истинную потребность. Для того, чтобы осознать причину возникновения того или иного желания, нужно отмотать назад.

Почему возникло такое желание?

С чего это началось?

Какая нехватка в жизни спровоцировала наличие такого желания?

В большинстве случаев желания возникают именно из нехватки чего-то — внутри или снаружи. Если "хочу больше денег", значит, человек считает, что их мало, надо больше. А если это так, то он живёт в состоянии нужды. Если "хочу замуж", то очевидное — нет мужа, и уже не столь очевидное — без мужа я неполноценна, с ним я буду удовлетворять каким-то внутренним или внешним критериям соответствия и т. п. Например, сбежать от родителей (нехватка свободы принятия решений), чтобы перестали говорить "что-то ты в девках засиделась" (нехватка уверенности в себе) и т. д. Поверхностное желание "хочу замуж" говорит о непонимании того, что происходит внутри. То есть это "медвежья услуга" для подсознания.

"Имей в виду, у нас проблемы, нам не хватает, мы бедные". И тогда человек бежит скупать курсы по тому, как разбогатеть, выйти замуж. Спросите себя — что, если бы у меня уже было это? Что я получаю с наличием того, что хочу? Нехватку чего я пытаюсь закрыть деньгами/мужем и т. д.?

Смысл в том, чтобы добраться до причин своих желаний и разбираться с ними. Как же всё-таки правильно формулировать желания на Новый год, чтобы они сбывались? Есть 2 подхода:

Добраться до причины возникновения желания, разобраться с ней, а уже потом решить, хочется ли и дальше того, чего хотелось, или желание трансформировалось в нечто другое, а то и вовсе перестало быть актуальным. Желать из состояния изобилия. Когда чувствуешь себя полноценным человек, без нехваток, расслабленным и спокойным. В таком состоянии обострена чувствительность и понимание истинных потребностей и желаний.

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