Вредные советы от гипнокоуча: "Ваша задача — чётко идти на поводу у тирана и абьюзера"

Многие женщины стремятся как можно быстрее выйти замуж, чтобы избавиться от статуса одинокой никому не нужной печальной полуличности, способной только с замиранием сердца бежать к любому, кто её позовет. И, как это часто бывает, такие отчаянные жертвы несчастной судьбы обязательно находят своего спасителя, готового изменить всю их жизнь и наполнить её смыслом. Смыслом своей жизни, своих потребностей и своих правил. С такими персонажами жизнь действительно начинает играть новыми красками, чаще сине-жёлтого цвета и чаще под глазом или под ребром. Чтобы найти такого аниматора для своей подёрнутой тиной и плесенью одинокой жизни скучающего бытия, стоит последовать нескольким советам от гипнокоуча Анастасии Сарапиной. Как же найти и навсегда удержать около себя настоящего абьюзера и тирана, способного на настоящую искреннюю всепоглощающую любовь?

Как найти своего тирана

Диктатор от Бога

Всегда обращайте внимание на мужчин, которые с самых первых встреч начинают активно определять ваше ежедневное расписание, внешний вид и правильный образ в одежде. Особенно ценной характеристикой абьюзера считается желание точно знать, куда и когда вы пошли, с последующим принятием решения за вас, насколько вам это надо. Ваша задача — чётко идти у него на поводу, ни в коем случае не обращая внимания на свои желания и предпочтения. А по поводу того, кто будет платить ипотеку, ну что вы? Это же пошло и меркантильно! Другое дело — строгие моральные принципы и контроль вашего самосознания!

Тренировка вашей самооценки

Важной чертой характера вашего героя будет сильное желание унизить вас и указать вам на ваше место. По его словам, вы точно ничего не достигнете, не стоит и пытаться. Ваша красота, по его мнению, это лишь жалкий отголосок тоски посредственности, никаких комплиментов, ни в коем случае. А то вдруг вы возомните о себе что-то невероятное! Вы же прекрасно знаете, что лучше напомнить женщине о том, что у неё торчит животик или морщинки расползлись по лицу. Он же от искреннего сердца, заботясь о вас! Зачем вам наглая и хитрая ложь? Будьте с тем, кто говорит вам правду! Поддержка и добрые слова — это для слабаков!

Доверься мне

Из самых лучших побуждений такой мужчина потянет вас учиться на мотоцикле или прыгать с тарзанкой, не вздумайте отказываться! Ваше мнение ничего не значит! Он — мужчина, он лучше знает, что вам надо! А если вы вдруг сломаете лодыжку, тогда он с радостью за вами поухаживает и даже, возможно, навестит в больнице. Также у него появится повод дарить вам цветы, ведь просто так это делать категорически запрещается!

Причём крайне важно, чтобы о его героческих поступках с цветами узнали окружающие. Ведь впереди ещё столько компрометирующего материала, что лучше запастись свидетелями, знающими его с хорошей стороны!

Битва во имя любви

Особенно важно терпеть побои и унижения! Вот где сокрыта вся самая истинная страсть! Мало кому это дано понять, но вы-то знаете, что бьет — значит любит! Также если мужчина вас унижает морально, грубо нарушая ваши границы и не считаясь с вашим мнением, обесценивает ваши предпочтения по жизни, то надо брать! Главное, не выносите сор из избы, чтоб не поддаться искушению получить поддержку близких! Ненормальные подруги попытаются образумить вас, напомнят о нарушенной психике детей, вынужденных смотреть ваши битвы и на пример для жизни, расскажут о каких-то правах на защиту. Не слушайте, это все от зависти! Лучше подставьте второй глаз под кулак любимого тирана! Наверняка он одумается со временем и станет любить вас ещё больше за преданность!

Круг избранных

Ваш избранник должен чётко контролировать всех, с кем вы общаетесь. И конечно же, все ваши подружки — дамы с пониженной социальной ответственностью, а родители и родственники должны быть от вас как можно дальше! Никаких контактов и задушевных бесед! Он и только он — ваша жизнь и центр вашей Вселенной! Ваше мнение должно чётко опираться на рассуждения и высказывания вашего избранника, он же такой авторитетный! При каждом его появлении вы чётко знаете, о чём нельзя говорить, что нельзя обсуждать или делать! Ведь он вселяет в вас страх и заставляет трястись и нервно покашливать при каждом повороте ключа в двери. Следуйте этим советам, и вы обязательно удержите абьюзера рядом и даже сможете прожить большую часть своей жизни в жертвенной любви к ближнему! Ведь это так благородно!

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