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20 идей по развитию России
Инна Новикова

Блогер: каждый гражданин должен поддержать Россию в информационной войне

Общество

Нужно ли российским СМИ придумывать свои фейки в ответ на западные; что должен сделать каждый житель РФ, чтобы мы выиграли информационную войну у Запада; являются ли Индия и Китай истинными союзниками России, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой журналист, блогер, глава Международного общественного движения "Внуки" Татьяна Поп.

Блогер: каждый гражданин должен поддержать Россию в информационной войне

— Против России идёт беспрецедентная информационная война. Причём, смешано всё: правда, полуправда, фейки, постановки. Как нам вести себя в информационной войне с Западом?

— Мы и Запад слишком разные. Александр III сказал: "У России только два союзника: армия и флот", но ни в коем случае не телевизор, не Telegram и соцсети. В информационной сфере мы слабые.

Мы отличаемся от жителей Запада тем, что мы не умеем врать. Мы не умеем так врать, как умеют врать они. Мы не умеем придумывать фейки, потому что нам кажется, что "это же настолько враньё", а они это враньё как раз и делают.

Хорошо это или плохо? Сейчас, может быть, для нас это плохо, могли бы где-то что-то и придумать; с другой стороны, врать умеет каждый, а говорить правду — не каждый.

Но то, что информационная политика у нас хромает, это слабо сказано. Я этому не удивляюсь. Потому что, если анализировать всю нашу историю, у нас всегда была беда с пропагандой, но зато у нас "долго запрягаем — быстро едем" и "пока жареный петух не клюнет…". Хорошо это или плохо, рассудят время и история. Я надеюсь на лучшее.

Вместо того чтобы сидеть и жаловаться на информационную политику, каждый человек сейчас может зарегистрироваться в соцсети, чтобы помогать в информационной войне.

То есть, не надо на диване сидеть и в комментариях жаловаться — начни писать, бороться. Кто ты, если:

  • не идёшь на фронт,
  • не волонтёришь,
  • не занимаешься информационной борьбой,
  • не помогаешь России?

Что ты сделал для государства, чтобы потом сидеть и жаловаться? Мы сейчас должны объединяться и максимально работать, не только на государство надеяться.

Я не побоялась так же сделать, ещё на Украине, понимая, чем это чревато для меня, потому что меня некому защитить. Я ещё в 2014 году начинала писать про Донецк, бороться информационно. Попала в "Миротворец" в 2014 году. Эти 8 лет в России (уж не говорю на Украине) было очень мало людей, которые вникали в то, что происходит в Донбассе. И мне говорили: "Боже, какие у тебя негативные соцсети".

Сейчас от каждого из нас зависит будущее нашей страны. По сути, Россия — единственная страна, которая борется с безумием, происходящим в мире. Даже Китай, Индия и другие страны занимают пока выжидающую позицию: "мы сначала посмотрим, кто кого".

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Темы война китай индия россия украина
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