В "Артеке" прошел День матери

27 ноября в России отметили День матери. Отдыхающие в Международном детском центре "Артек" школьники просто не могли остаться в стороне от этого светлого праздника и приняли участие во флешмобе "Самая добрая профессия — мама!".

Для самых главных и дорогих женщин в своей жизни они нарисовали поздравительные открытки-рисунки со словами благодарности и в режиме реального времени передали видеоприветы, продемонстрировав свои творения.

"Моя мама очень красивая, добрая, искренняя, всегда мне помогает. Очень здорово поучаствовать в таком флешмобе. Я желаю всем мамам крепкого здоровья, любви, благополучия, чтобы все были самыми красивыми и лучшими", — сказала Полина Малолетова из Московской области. "Я считаю, что День матери — это важный праздник, ведь мама — главный человек в нашей жизни. Мы должны уважать и благодарить своих мам. Своей маме желаю оставаться такой же прекрасной, волшебной, самой лучшей", — поделился Артем Волков из Ульяновска.

Рисуют дети не только для своих мам. Так, например, они выражают свою признательность поварам-аниматорам за то, что каждый день те балуют школьников невероятными сладостями. Артековцы просто обожают вафли и блинчики со сгущенкой или джемом, которые готовят профессиональные повара комбината питания. Ребята подготовили целое видео с инструкцией о том, как можно получить дополнительную порцию вкусняшек. Первый способ — это нарисовать рисунок. Второй — рассказать стих. Третий — спеть песню. Четвертый — загадать загадку. И пятый способ — станцевать. Как видите, приятные бонусы можно получить, проявив всю свою креативность.

Но сладкая анимация — лишь дополнение к основному, полезному и сбалансированному рациону. Над составлением детского меню работают ведущие диетологи и нутрициологи страны. Они трудятся, чтобы дети получали необходимое количество микро- и макроэлементов, всегда чувствовали себя бодрыми и здоровыми и, как следствие, могли принимать участие во всех активностях, которые для них готовят коллектив "Артека". Благодаря совокупности всех этих факторов, МДЦ становится особым местом, куда мечтает попасть каждый ребенок.

"Благополучная эмоциональная атмосфера, эмпатия, среда, наполненная ценностями и традициями, являются очень важными элементами формирования молодого поколения россиян. Вне этого говорить о воспитании счастливого человека и ответственного гражданина невозможно", — считает заместитель руководителя центра непрерывного профессионального развития работников системы образования ФГБОУ "МДЦ "Артек" Юрий Хилимов.