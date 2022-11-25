Политика и секс всегда идут рука об руку: Франция не даст соврать

Мы все считаем, что политические, законодательные и деловые вопросы решаются за столом. Если не переговоров, то за стойкой бара. Отнюдь. Многие вопросы можно решить и в постели, а также на песчаном пляже в экзотической стране. Причём, как показывает история, всё в этом мире вечно. По крайней мере, в области политики.

Пишут, что Госдума приняла какой-то закон по запрещению пропаганды ЛГБТ. Переводить аббревиатуру не буду. Судя по нашим СМИ, её уже знают в новой России с первого класса. Но, как говорил персонаж фильма: "Хотеть косточку и получить её, не одно и тоже". Тем более, мы, как граждане России, хорошо знаем, что наши законы нередко расходятся с делом. Иначе бы не было бы столько преступлений в стране на сексуальной почве.

Кого только не встретишь в коридорах власти

Великобритания, в отличие от России, страна передовая. "Гомики" там легализованы, обласканы и могут откровенно говорить, писать и петь о своих радостях и огорчениях. Но их там не любят. Как, кстати, и в США. Навязывают, но не любят. Мы всё-таки люди религиозные, и многие, пусть даже когда-то и воспитывались в атеистическом государстве, с детства знаем, что Содом и Гоморра — это очень плохо.

Вот и Англия оказалась уже в наше недалёкое время перед выбором — почему в её правительстве работают одни "гомики".

Действительно, в годы пребывания у власти лейбористов Энтони Блэра, без вотума недоверия с его стороны уходит в отставку министр по делам Уэльса Рон Дэвис. Оказывается, в полночь в весьма злачном районе нетрадиционного Лондона он почему-то решил прогуляться. Там его и раздели. Отобрали машину и деньги. Люди понимающие смекнули — искал партнёра по сексу. Дабы не было шума и разбирательства, тихо ушёл в отставку. Даже без машины.

Правда, некоторые, особенно в коридорах власти, обвиняли тамошнюю "жёлтую" прессу в некорректных обвинениях. Но в суд никто не подавал, зато даже государственной телерадиокомпании БиБиСи, которая кичится своей объективностью, было строго указано, что "ни при каких обстоятельствах не повторять утверждения о личной жизни Питера Манделсона". Последний был министром торговли, который, по утверждению людей близких к высшим кругам, жил с министром национального наследия Крисом Смитом. Назывались и другие имена. Вот и выходили английские газеты с аршинными заголовками:

"Скажи нам правду, премьер, верно ли, что нами управляет "мафия голубых"?

Но в отставку, так как многие министры "жили" друг с другом открыто, никто не ушёл. Закон есть закон, как и свобода СМИ. И о том, кто сейчас в британском правительстве промышляет на ниве "любви", можно только догадываться. Вот такая политика. Такая "блин, вечная молодость".

"Не путайте свою шерсть с государственной"

А вот во Франции, где с ЛГБТ всё тоже, вроде бы, в норме, всё-таки предпочитают "шерше ля фамить". Тамошний бизнес ориентируется на вечные человеческие ценности.

Неслучайно во Франции одна из мадам, имеющая отношение к нефтегазовому бизнесу, Кристин Девье-Жонкур, написала книгу, которая так и называлась "Проститутка Республики". И ей было чем гордиться. По её словам, она сумела затащить в постель бывшего когда-то министром иностранных дел Ролана Дюма (фамилия обязывает быть всё-таки натуралом).

А начиналось всё с разрешения президента продать несколько военных кораблей Тайваню. 3 миллиарда долларов — неплохая цена. Но Дюма не соглашался, считая, что продажа осложнит отношения с Китаем. Перед сделкой встал большой вопрос руководителя МИД. Что-то вспомнилась неосуществленная продажа французских БДК "Мистраль" России. А мы всё на санкции сваливаем.

Прошло время. Но вот, как-то и почему-то следственные органы вдруг вышли на приятельницу Дюма, тогда якобы представительницу одной из французских нефтяной компаний по имени Кристин. Именно она и занималась лоббированием продажи фрегатов Тайваню, снимаясь и загорая со своим высокопоставленным любовником из МИД на одном из солнечных пляжей. Правда, на родине, в Аквитании. Во Франции всё-таки климат помягче, чем у нас.

Итог совместных уикендов — проамериканская Формоза все таки получила боевые корабли, а у Дюма закономерно начали спрашивать — не отказался ли он от своего вето на корабли в обмен на деньги или подарки, которые могла передать Кристин.

Вроде бы, у министра ничего не нашли, зато его подруга откровенно заявила, что только за обещание использовать личные контакты с Дюма она урвала от нефтяной компании более 11 миллионов долларов на покупку шикарной квартиры в Париже. Почему от нефтяной? А потому, что её услуги были востребованы компанией "Томсон", строившей фрегаты и нуждавшейся в реализации своей продукции.

Кристин оказалась в нужном месте и в нужное время. Да и министр, значит, обратил внимание на её обаяние, которое сумело заставить тогдашнего президента Франции в ходе его ближневосточной пересадки сделать то, что надо. Он лишь подсказал президенту, что надо делать. В книге она не утверждает, что Дюма получил деньги, зато она потребовала, как посредница, от нефтяной компании пожизненного пенсиона. Понятно, что не 15 тысяч рублей.

А что дальше? А ничего. Корабли продали, хотя это и нанесло ущерб франко-китайской дружбе. Дюма позже перебрался на место председателя независимого Конституционного совета, хотя бывший президент Франции Жискар д`Эстен и требовал его головы. Зато Кристина с гордостью носит звание "Проститутки Республики" и живёт на хорошую пенсию.