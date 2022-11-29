Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Кирилл Горшенин

Психолог: отношения младенца с матерью влияют на его взрослую жизнь

Общество » Семья » Воспитание

Что такое "теория привязанности"; какие четыре типа привязанности существуют; как надо родителям взаимодействовать с ребёнком, чтобы сформировать у него единственный здоровый тип привязанности — безопасный; на что следует обратить внимание взрослым, если в семье воспитывают близнецов или детей-погодков, рассказала Pravda.Ru психолог Алёна Леонова.

Психолог: отношения младенца с матерью влияют на его взрослую жизнь

— Алена, в чём заключается теория привязанности?

— Теорию привязанности разработал английский психиатр Джон Боулби, наблюдая за матерями и их маленькими детьми. У ребёнка формируются разные типы привязанности в зависимости от того, насколько мать:

  • отзывалась на потребности ребенка с самого раннего детства,
  • быстро реагировала на его плач,
  • правильно понимала его сигналы,
  • была включена во взаимодействие с ребёнком.

На основе наблюдений Боулби выделил четыре типа привязанности. Из них один безопасный, который так и называется, а также три небезопасных типа:

  • избегающий,
  • амбивалентный,
  • дезорганизованный.

— Как в процессе воспитания ребёнка можно заложить у него прочный психологический фундамент для дальнейшей жизни?

— Для этого на потребности ребёнка необходимо отзываться. Ребёнок — это абсолютно зависимое существо, особенно в первый год жизни. Поэтому контакт с малышом, с его потребностями, быстрый и радостный отклик на его зов — это очень важно для формирования здоровой психики.

Если мама понимает, что она не в состоянии это сделать (в силу собственной сформированной нездоровой привязанности, усталости, физических ограничений), значит, ей нужно что-то изменить, позаботиться о себе, чтобы она потом могла позаботиться о ребёнке.

Важно понимать про себя, способен ли я как родитель дать своему ребёнку то, что ему необходимо, могу ли я выдерживать этот объём заботы, который необходим моему ребёнку, или мне самому нужна помощь.

Есть дети в норме, а есть дети повышенно-тревожные. Это может быть обусловлено биологически, если малыш родился с более подвижной психикой. Есть травма, которой невозможно избежать: например, дети-погодки. Старший всегда страдает от того, что мама уходит к "конкуренту". У близнецов то же самое: одного взял — другой остался без внимания, и он тоже травмируется, чувствует себя оставленным. Поэтому если вы не справляетесь, то привлекайте других людей, идите к специалисту.

Всё, что может повлиять на ребёнка в первые годы жизни, зависит от родителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Теория привязанности: как детство меняет взрослую жизнь
Автор Кирилл Горшенин
Кирилл Горшенин — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук
Темы дети здоровье психология
Новости
Мирошник заявил, что в наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы
TAC: США и Евросоюз разорвали Украину на две части задолго до начала конфликта
Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"
Кива: Зеленская эротическими фантазиями будоражит западную прессу
Штаб обороны ДНР: ВС России взяли посёлки Перше Травня и Андреевка
Член ОП Малькевич: ВСУ грабят дома мирных жителей Херсона и заселяются в них
В иркутской больнице после приёма выписанной врачом таблетки умер младенец
Пол Крейг Робертс: путинская Россия победит в любом случае
Киев призывает Запад объявить спецоперацию на территории России
Врач Жито предупредил о риске инсульта и инфаркта спустя год после COVID-19
Популярное
Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением

Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.

Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"
В Кремле отказались комментировать петицию с призывом прекратить СВО
Принцип "мухи отдельно от котлет" перестаёт работать: еда из насекомых — новая норма Ольга Лебедева Мадлен Олбрайт могла бы научить Россию внешней политике Сергей Лебедев Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Опубликованы кадры результатов работы артиллерии ВС РФ по ВСУ в лесопосадках
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Последние материалы
Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"
Кива: Зеленская эротическими фантазиями будоражит западную прессу
Фузариоз, пыльная головня, вилт и другие болезни кукурузы: вырастить нелегко
Штаб обороны ДНР: ВС России взяли посёлки Перше Травня и Андреевка
Гортензия древовидная: посадка и уход, описание сортов
Психолог: отношения младенца с матерью влияют на его взрослую жизнь
Газоны и лужайки: как избежать их заболеваний
Член ОП Малькевич: ВСУ грабят дома мирных жителей Херсона и заселяются в них
В иркутской больнице после приёма выписанной врачом таблетки умер младенец
Пол Крейг Робертс: путинская Россия победит в любом случае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников