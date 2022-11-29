Психолог: отношения младенца с матерью влияют на его взрослую жизнь

Что такое "теория привязанности"; какие четыре типа привязанности существуют; как надо родителям взаимодействовать с ребёнком, чтобы сформировать у него единственный здоровый тип привязанности — безопасный; на что следует обратить внимание взрослым, если в семье воспитывают близнецов или детей-погодков, рассказала Pravda.Ru психолог Алёна Леонова.

— Алена, в чём заключается теория привязанности?

— Теорию привязанности разработал английский психиатр Джон Боулби, наблюдая за матерями и их маленькими детьми. У ребёнка формируются разные типы привязанности в зависимости от того, насколько мать:

отзывалась на потребности ребенка с самого раннего детства,

быстро реагировала на его плач,

правильно понимала его сигналы,

была включена во взаимодействие с ребёнком.

На основе наблюдений Боулби выделил четыре типа привязанности. Из них один безопасный, который так и называется, а также три небезопасных типа:

избегающий,

амбивалентный,

дезорганизованный.

— Как в процессе воспитания ребёнка можно заложить у него прочный психологический фундамент для дальнейшей жизни?

— Для этого на потребности ребёнка необходимо отзываться. Ребёнок — это абсолютно зависимое существо, особенно в первый год жизни. Поэтому контакт с малышом, с его потребностями, быстрый и радостный отклик на его зов — это очень важно для формирования здоровой психики.

Если мама понимает, что она не в состоянии это сделать (в силу собственной сформированной нездоровой привязанности, усталости, физических ограничений), значит, ей нужно что-то изменить, позаботиться о себе, чтобы она потом могла позаботиться о ребёнке.

Важно понимать про себя, способен ли я как родитель дать своему ребёнку то, что ему необходимо, могу ли я выдерживать этот объём заботы, который необходим моему ребёнку, или мне самому нужна помощь.

Есть дети в норме, а есть дети повышенно-тревожные. Это может быть обусловлено биологически, если малыш родился с более подвижной психикой. Есть травма, которой невозможно избежать: например, дети-погодки. Старший всегда страдает от того, что мама уходит к "конкуренту". У близнецов то же самое: одного взял — другой остался без внимания, и он тоже травмируется, чувствует себя оставленным. Поэтому если вы не справляетесь, то привлекайте других людей, идите к специалисту.

Всё, что может повлиять на ребёнка в первые годы жизни, зависит от родителей.

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