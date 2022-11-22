Автомат заменит любой букварь при хороших учителях

Есть хорошо известное многим выражение — "у войны не детское лицо". Отнюдь.

Вспомним хронику Третьего рейха, когда синюшный Гитлер на издыхании своего режима хлопает по пухлой щёчке двенадцатилетнего мальчика. А на груди малыша "железный крест". Чуть позже такие, как он, будут рыдать от страха у ног солдат Красной армии. Они же дети. Правда, он сжёг накануне Т-34 вместе с экипажем. Но их не убивали. Они становились позже обывателями ГДР или бюргерами в ФРГ. Если выживали.

Убийство, как детская игра

Тема использования детей на войне — больная тема. Учитывая, что малышам не говорят, плохо это или хорошо. Им говорят — убивай. И чаще всего там, где нет никаких нравственных и моральных преград. А это — терроризм, криминал или фашизм.

Международная организация "Эмнести интернешнл" регулярно готовит доклады о принудительном вовлечении детей во всякого рода вооружённые конфликты в различных странах мира. В том числе, Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Полмиллиона ребятишек стоят под ружьём в местечковых конфликтах наравне с более взрослыми бойцами. А надо будет, конфликты перейдут на межгосударственный уровень.

Одни прошли психообработку на грани фола, когда на их глазах убивали близких, заявляя, что это сделали враги. Пацанов обычно спаивают, ставят на наркоту, девчонки чаще идут на бордельный окоп. Ещё недавно отмечалось, что речь идёт не о межгосударственных, а о внутренних конфликтах, когда неизбежно местное население становится заложником этих войн. А при помощи извне эти войны могут идти годами.

С появлением Интернета, садизм стал визитной карточкой потенциальных серийных убийц. Не раз сообщалось, что террористы, наводнившие Сирию, снимали, как дети убивают пленных, добивают при помощи более опытных палачей недовольных режимом.

Уже не первый год украинские неонацисты также пытаются повязать кровью ребятишек, которые остались на их территории. Пару лет назад, ещё до СВО, в центре Киева на Андреевском спуске молодёжное отделение экстремистского движения "Правый сектор"* организовало семейный праздник, посвящённый годовщине Запорожской Сечи. В тире для малышей установили картонный Московский Кремль и мавзолей Ленина. Украинских ребятишек обучали навыкам стрельбы по врагу. Были бы пленные, для забавы перебили бы и их.

А ведь украинский фашизм при откровенном попустительстве новых властей России взращивали в течение тридцати лет. Тут и таракан станет фашистом. Что уж говорить о детях. Да и НАТО 70 лет не дремало. Вот малышам с детства и вбивали ненависть к москалям и к полякам. Новая польская "шляхта" оказалась умнее, раз сумела направить своё бывшее "быдло" в сторону Москвы. Там, вероятно, лучше знают и помнят свою историю, нежели мы. А знают ли дети историю, им бы в мобильнике посидеть и поиграть.

Маленький киллер всего за несколько тысяч гривен

Стоит ли удивляться подрастающему поколению фашистской Украины, выплескивающему на нас всю ненависть, на которой оно было воспитано в течение десятилетий. Когда в руках врага автомат — это одно, а когда они среди нас — другое. Типичный пример молодых наводчиков фашисткой Украины, которые недавно попались в руки наших спецслужб.

Исполнительных предателей сделала Служба безопасности Украины из детей из неблагополучных семей Херсонской области. И не за 30 сребреников, а всего за 3 тысячи гривен. Где-то около 5 тысяч рублей. Столько обещали заплатить СБУ ребятам за наводку на расположение российской техники. При этом, юных, но уже продажных корректировщиков не смущало то, что украинские военные обстреливают мирное население.

Таким наводчиком стал 14-летний житель села Кисилёвка в Херсонской области. Как сообщают, "заказчиков" подросток вместе с товарищами нашёл через социальные сети. Вступил в переписку с представителями СБУ и начал посылать им фотографии, видео, координаты российской военной техники. За каждый снимок обещали заплатить 3000 гривен.

Относительно недавно заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов (недавно погиб, официально — в ДТП) опубликовал материал, в котором рассказывается о задержании наводчиков украинской артиллерии, ударившей по населенному пункту Брилёвка. Тогда погибли мирные жители, включая детей, прятавшихся от ракет и снарядов украинской армии в подвале.

Речь идёт о задержании двоих молодых людей и девушки, которые сами являлись жителями данного населённого пункта. Всё это сопровождалось рыданиями наводчиков. Они предстали на коленях перед женщинами, которые были фактически их соседями и которые потеряли в результате удара своих детей.

Говоря о детях на войне, стоит отметить, что кроме мобильников, есть ещё и огнестрельное оружие, которое стало легче. А перерезать горло пленному ещё проще. А потом тебе стакан горилки нальют. Вообще герой. Да и не надо забывать, что у детей порог страха ниже, чем у взрослых. Это мне рассказывали тренеры женской атлетики, когда наши 12-летние девчонки смело бегали по бревну. И, как отмечали те, кто с ними имел дело, малыши быстро входят во вкус и превращаются в эффективных убийц и палачей. А после — в неплохих роботизированных солдатов-исполнителей. Ну, а если попали в плен — чаще плачут. Они же дети.

В странах НАТО десять лет игнорировали гибель ребятишек на Донбассе, которых убивали украинские неонацисты. Били-то не по цели, а по площадям. Также сегодня международные организации не обращают внимания на использование подростков на Украине в качестве подопытных кроликов для неонацистов и спецслужб НАТО. А если их запрограммировать на Польшу?

*организация, запрещённая в России