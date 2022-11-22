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Автор Ирина Гусакова

Психолог Клименко: "Мы в первую очередь выбираем себе партнёра по запаху"

Общество

Хотя "любовь с первого взгляда" многим кажется чем-то эфемерным, невозможным, она действительно существует, уверяет клинический психолог, терапевт Екатерина Клименко. За доли секунд мозг сканирует человека напротив и решает, будет ли с ним какое-то дальнейшее общение или нет. Делает он это посредством всех органов чувств, в том числе и носа. Современная медицина даже вывела теорию, что мы в первую очередь выбираем себе партнёра по запаху. Потому что глаз и ухо могут подвести. Хотя этот процесс ещё до конца не изучен, но уже есть первые успехи исследователей. К тому же и раньше было известно, что многие животные, например, мыши и колюшки, выбирают себе партнёров по запаху. 

Психолог Клименко: "Мы в первую очередь выбираем себе партнёра по запаху"

Выбираем по запаху

И действительно, само строение нашей обонятельной системы располагает к поиску партнёра по запаху: в кончике носа человека имеется особая, вомероназальная, зона. Второе название — сошниково-носовая или орган Якобсона. Это периферический отдел дополнительной обонятельной системы у ряда позвоночных животных. Он сканирует запах другого человека, а мозг понимает, насколько вы с ним совместимы и получится ли что-то большее, чем одна первая встреча. Если возникает желание "обнюхать" собеседника ещё сильнее, то любовь с первого вдоха состоялась.

Что же мы "унюхиваем" своим органом Якобсона? Помимо поверхностных запахов (табака, парфюма, прочего) — оптимальный генетический код. Да-да, именно так считают исследователи, среди которых — Дэниел Майкл Дэвис, профессор иммунологии Манчестерского университета, автор трудов "Секретное тело", "Прекрасное лекарство" и "Ген совместимости". А также швейцарские ученые во главе с Клаусом Ведекиндом. Именно они провели эксперимент "грязной футболки" — попросили парней-студентов две ночи подряд надевать одну и ту же футболку, но без использования дезодорантов и других жидкостей с посторонними запахами. Только естественный аромат тела, и ничего больше.

Затем футболки поместили в коробки и попросили студенток изучить каждую, распределив объекты исследования по степени интереса. Их ответы проверили и выяснили, что девушкам в большинстве своём понравились запахи тех испытуемых, которые обладают лучшей для них генной совместимостью. То есть они выбирали партнёра, с которым могли бы иметь детей с генетическим преимуществом. Как видим, в эксперименте даже не был задействован зрительный контакт.

Как пишет профессор Дэвис в своей книге, каждый из нас обладает набором из 25 000 генов. "Некоторые из них одинаковые у всех, другие же абсолютно разные. Моя книга посвящена нескольким генам, которые наиболее сильно изменяются в каждом из нас. В первую очередь это гены иммунной системы, которые контролируют борьбу организма с болезнями".

Они, вместе с некоторыми другими, создают уникальный аромат человеческого тела, который может почувствовать только подходящий партнёр.

Можно ли как-то повлиять на этот процесс? Да. Следить за своим здоровьем, гигиеной, высыпаться, хорошо питаться, чтобы вас посчитали "самым подходящим". Используя укрощения типа модного парфюма или дезодоранта, можно только всё испортить: сторонний запах отпугнет, а ваш настоящий оценить по достоинству не получится. А используя "духи с феромонами", можно и вовсе привлечь "не того". Поэтому осторожнее с запахами и удачи в поисках!

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