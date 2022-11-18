Населению Земли скоро придётся переходить на кузнечиков

Хорошо, что ООН сегодня — не только ангажированно-политическая организация, но ещё и занимается своим прямым делом. Думает о человечестве. Правда, всё реже. По её прогнозам, численность населения мира вскоре достигнет 8 миллиардов человек, что станет важной вехой в развитии человечества.

Хотя и утверждается, что беспрецедентный рост обусловлен постепенным увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению

здравоохранения,

питания,

личной гигиены,

медицины,

другие всё-таки склонны думать, что это результат высокого и устойчивого уровня рождаемости в некоторых странах. Наверное, там, где едят кузнечиков и личинок. Об этом чуть ниже.

На всех землян бычков не хватит

Демографы утверждают, что если для роста численности населения мира с 7 до 8 миллиардов человек потребовалось 12 лет, то для достижения 9 миллиардов человек потребуется около 15 лет — до 2037 года. Говорят, что это свидетельствует о замедлении темпов роста численности населения мира. Я бы списал это на войны (они могут быть не только мировыми) и на голод в неуправляемой Африке, или ещё на что-нибудь.

Страны с самым высоким уровнем рождаемости, как правило, являются странами с самым низким доходом на душу населения. Поэтому с течением времени глобальный рост населения всё больше концентрируется в беднейших странах мира. Отсюда миллионы мигрантов перебираются в более благополучные страны, где предпочитают рожать и получать за чужой счёт всевозможные преференции. А их немало. Конечно, в первую очередь, материальные.

Очевидно, что страны с самым высоким потреблением материальных ресурсов на душу населения и выбросами парниковых газов, как правило, находятся там, где выше доход на душу населения, а не там, где население быстро растёт. Но так будет не всегда. Придёт время, когда на смену "железной лошадке" придёт обычный ослик, а вместо тульского пряника будем жевать наших братьев меньших. Правда, с крылышками.

Человек — хищник и потребляет мясо. А сколько за последнее время было пущено под нож инфицированных домашних животных из-за всяких чумок, гриппов и других болячек? Так что, на бычков и свинок надежды нет.

Не всё так благополучно и с насекомыми. С полезными. Некоторые сегодня, как и мы, в "цивилизованных" странах не хотят размножаться. Пчеловоды в России уже кричат, что мрут пчёлы. А мёд, по словам Винни-Пуха, — вещь полезная. Сахар, витамины и просто вкусно. У нас не могут объяснить причину этого вымирания. Зато американцы выяснили, что причина гибели пчёл — в избытке пестицидов и паразитирующих клещей. Да и климат меняется. От спячки до тепла — пара дней. Вот и мёрзнут пчёлы на лету, а вокруг — климатическая зима, цветов нет. Зато есть червячки и другие насекомые.

Тараканы вместо изюма

Слава Богу, с насекомыми пока на Земле всё в порядке. Пусть и не с пчёлами. Даже, если вы не любитель природы, летом всегда можно увидеть кузнечиков. А где-то их миллионы и миллиарды. А в стае уже саранча. Говорят, питательно, белково и витаминно.

Вот и предлагают теперь нам попробовать

суп из саранчи,

грибы, фаршированные сверчками,

котлеты с хрущиками.

Это сейчас называется энтомофагией. А когда обычные продукты питания миллиардное население съест, они станут обычной рядовой пищей. Надо знать, что когда-то французы лягушек не из-за обжорства ели, как, впрочем, и всяких устриц. Бедному населению хлеб и мясо были не по карману, вот и переходили на подножное питание. Или на то, что соберёшь на берегу речушки. Жучки и ракушки. А сверху петрушка и морковка.

Это не шутка. Сегодня уже есть люди, делающие на жучках неплохой бизнес. Пока он для обеспеченных, а при критическом народонаселении может стать и массовым — бургер с тараканом. Звучит.

Жан-Луи Тремис, француз, вероятно, воспитанный на лягушачьем рагу, автор кулинарной книги а-ля "муш" (по-русски — муха), говорил:

"Насекомые — пища, идеально соответствующая современным понятиям о здоровом питании. Мало жиров, зато много белков, клетчатки и минеральных солей. Гораздо лучше, чем обычное мясо".

В "цивилизационых" странах уже можно попробовать

"личинки хрущика а-ля Рокфеллер",

"шоколадные конфеты с начинкой из сверчков в арахисовом масле",

"булочки с тараканами".

Последнее меня, как русского, восхищает. Есть же старая байка, что когда-то известный купец-кондитер Филиппов продал градоначальнику пшеничные булочки, в которых оказались тараканы. На грозный оклик генерала, Филиппов, не моргнув, ответил: "Изюм, Ваше Превосходительство". Так что, и членистоногий в сахаре сойдёт за мармеладный изюм.

В той же книге кулинарного "энтомолога" утверждается, что в традиционном салате с горячими свиными шкварками полезнее использовать хрустящие золотые личинки. Конечно, можно смеяться или плеваться, но по питательной ценности насекомые вполне сравнимы с зерновыми. А, порой, чешуйчатые и перепончатые превосходят по этой самой ценности

сою,

кукурузу,

рожь,

пшеницу.

Наверное, их просто надо перемолоть. Кальция в жуках не меньше, чем в молоке, витаминов — море. А железа и цинка в зелёных кузнечиках поболее, чем в обычной садовой зелени. Не зря же пелось в детской песенке, "совсем, как огуречик". Правильные слова при правильном питании.

В США легализованы злаки и мясо с ГМО. За месяц вместо маленького цыпленка — огромная мясная курица. Откуда же тогда повальные эпидемии с неизвестными человечеству болячками. И почитайте, что пишут мелким шрифтом на продуктах, которые мы покупаем.