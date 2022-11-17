Россию оставили без "Голода": что не так с этим фильмом

На днях Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у документального фильма "Голод". В ведомстве обосновали это решение многочисленными жалобами граждан и выявлением в ленте неназванных материалов, запрещенных законодательством РФ.

В фильме речь идёт о событиях начала 1920-х годов, голоде в Советской России, который повлёк гибель более пяти миллионов человек. Стоит отметить, что в советские времена эту трагедию не пытались предать забвению, по ней в том числе вышло много научных материалов.

К слову сказать, именно с научной точки зрения ценность фильма сомнительна. Эмоциональные высказывания отдельных спикеров к фактам отнести сложновато.

Авторы фильма — телеведущий Александр Архангельский и журналист Максим Курников — говорят, что картина состоит из нелицеприятных архивных фактов, но ничего запрещённого в ней нет.

Ещё один момент, который авторами подчёркивается, так это то, что фильм снят на собранные в интернете средства. Собрано было более пяти миллионов рублей, деньги перечислили более двух тысяч человек. Хотя здесь тоже есть вопросы: никакой особой рекламы по сбору средств не велось, так что вовсе не факт, что фильм и в самом деле снят исключительно на донаты.

Сами авторы настаивают, что сделали проект "о международной солидарности, которая оказалась важнее политики". "Миссия Нансена, американская АРА, английские квакеры и еще несколько десятков организаций помогали выжить людям, а советское правительство было благодарно за помощь", — сообщается в пресс-релизе фильма.

Безусловно, международные организации сыграли большю роль в организации помощи голодающим. А вот насчёт международной солидарности, всё не так уж однозначно. Иначе как объяснить речь известного полярного исследователя Фритьофа Нансена в сентябре 1921 года в Лиге Наций. Где он в весьма резкой форме обвинил правительства стран-участниц Лиги в попытке решить политические вопросы в Советской России посредством голода.

И основания у Нансена были. Представитель Королевства Югославия Мирослав Спалайкович предложил резолюцию, которая возлагала всю ответственность за голод на Советское правительство.

Авторы "Голода", конечно, не столь прямолинейны, как Спалайкович. Но они никоим образом не пытаются оспорить утверждения о том, что советские руководители якобы были главными и единственными виновниками голода в Поволжье.

Очевидно идеологическая направленность фильма, что коль скоро в поддержку выступили Алексей Венедиктов, Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Борис Акунин. А один из создателей фильма Максим Курников в настоящее время возглавляет русскую редакцию немецкого издания Bild. В котором найти о России хоть одно доброе слово на протяжении нескольких последних лет — задача невыполнимая.

Очевидно, что речь идёт о попытках использовать тему голода начала 1920-х годов в политических целях. За примерами, в общем-то, далеко ходить не надо — на Украине тему Голодомора активно использовали именно в политике.

Бесспорно, изучать эти трагические страницы нашей истории необходимо. Но очевидно и то, что недопустимо использовать такие темы в пропагандистских целях.