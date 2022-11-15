Мобилизованный "герой" видео из Подмосковья известен избиением собственной матери

Вирусное видео с двумя мобилизованными "бойцами", которые хамят офицеру и "предъявляют" ему за "плохую экипировку" и "недостаточную подготовку", уже воспользовались ЦИПсО. Один из них — прораб Лешков имеет массу долгов, а не так давно "отметился" удушением собственной матери.

В российском сегменте интернета не без подачи украинских Telegram-каналов и пабликов в соцсетях завирусилось неоднозначное видео из Подмосковья, на котором несколько мобилизованных нагло "предъявляют" вышестоящему начальству за неэффективную, по их мнению, подготовку и якобы недостаточную экипировку. Самый "умный" из двоих провокаторов одет, что называется, "с иголочки", позирует на камеру при полной амуниции — форма, очки, каска, но при этом в показушной истерике кричит об отсутствии у него экипировки. Уже известно, что это 40-летний прораб из того же Подмосковья Александр Лешков.

При внимательном рассмотрении будет заметно, что "герои", каковыми двух быдловато выглядящих товарищей пытается выставить интернет-общественность, попросту демонстрируют неуважение к старшему по званию, да ещё и в хамской манере: они демонстративно пускают дым в лицо офицеру, нарочито громко и показушно разговаривают матом с элементом "тюремного жаргона" и делают вид, что пытаются ударить командира, но ограничиваются толчком в грудь. Всё это происходит слишком показушно и явно на на публику, причём с удобного ракурса предусмотрительно снимается на смартфон (которых вроде бы у бойцов быть и не должно). Нет никаких сомнений, что перед публикой очередная провокация. Так как подобные вещи очень быстро подхватываются явно вражескими по отношению к России ресурсами, есть очень сильные подозрения о том, кто в реальности является заказчиком ролика.

Ни для кого не секрет, что украинские подразделения ЦИПсО агрессивно ведут диверсионную работу в российском информационном поле: любое видео провокационного характера, дискредитирующие СВО и тем более процесс мобилизации, тут же множится ими в соцсетях и подхватывается антироссийскими либеральными СМИ. Собственно, как уже было сказано выше, так и произошло с конкретным роликом. Информационно-подрывная деятельность вражеского государства так и работает — берётся единичная проблема, возникающая в России в процессе мобилизации и подготовки резервистов.

Хотя на видео имеет место быть самое настоящее преступление — неподчинение вышестоящему командиру, что Александр Лешков, судя по агрессивному поведению, и его "подельники" будут творить и в боевых условиях. При этом самое главное в армии и особенно во время боевых условий — это дисциплина и выполнение приказов. Дым в лицо, угрозы офицеру и нарочитая игра на публику и с оглядкой на толпу — не что иное, как неуставные взаимоотношения, которые подлежат наказанию.

Александр Лешков был ранее судим за домашнее насилие и неуплату долгов. Долгов этих, судя по открытой базе судебных приставов, до сих пор немало, и есть подозрения, что мобилизацией "боец" воспользовался только для того, чтобы от них сбежать.

Открытые данные из базы судебных приставов о долгах А. Лешкова

Есть подозрения, что Лешков, рассчитывая на скорые выплаты мобилизованным, намеренно вызывающе вёл себя с офицерами в надежде на то, что они постараются скорее "избавиться" от него путём отправки в зону боевых действий.

К боевым действиям А. Лешков оказался вполне готов — в июле этого года он успешно тренировал на своей матери навыки "боевого удушения". Как сообщает Видновский городской суд Московской области (решение №5-1867/2022 находится в открытом доступе) А. Лешков в ходе словесного конфликта со своей матерью Г. Лешковой угрожал ей, а также схватил её за горло и стал душить, тем самым причинил физическую боль. Правда обошлось всё небольшим штрафом за нанесение побоев.

Постановление суда по случаю домашнего насилия со стороны А. Лешкова

Теперь же на фоне резонанса во вражеских СМИ и Telegram-каналах с подачей чуть ли не как "бунта и свержениz власти в России" вполне напрашивается версия вербовки А. Лешкова спецслужбами Украины. Наверняка кто-то за подобные постановки пообещал ему помочь с выплатой долгов в обмен на осуществление провокаций в отношении должностных лиц ВС РФ, а также создание громких информационных поводов по дискредитации специальной военной операции и мобилизации. Один подобный провокатор вполне может наломать дров, породив в обществе недоверие и неуверенность в будущем, и способствовать росту социального напряжения.