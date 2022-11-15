Психолог: "Пожилых родителей не стоит менять или поучать"

Конечно, всем нам хочется с возрастом становиться мудрее, спокойнее и осознаннее. Но на самом деле такое происходит крайне редко. Со временем ухудшаются не только физические показатели здоровья, но и психические процессы организма изменяются довольно сильно и чаще всего не в лучшую сторону. Как правило, негативные черты характера в старости приобретают более акцентуированные формы, и те, кто в молодости был слегка раздражительным, в период преклонного возраста порой становятся просто невыносимыми. Чистюли могут к тому времени превратиться в маньяка уборки и симметричности на грани абсурда. Но, как бы то ни было, если речь идёт о наших родителях, то вся тяжесть заботы о них ложится на наши плечи со всеми особенностями их характера и поведения. О том, что нужно помнить в момент заботы о своих престарелых родителях и как не раздражаться на их неадекватное поведение, рассказала читателям Pravda.Ru гипнокоуч Анастасия Сарапина.

Пожилые родители: как заботиться

Новые правила и нормы общения

Если в вашем случае пожилые родители страдают одним из таких распространенных сегодня заболеваний, как нейрокогнитивное расстройство (деменция), то стоит принять и привыкнуть к мысли, что вы больше не будете получать былого удовольствия от общения с ними. Такой подход подготовит вас к тому, что все контакты теперь — это не источник поддержки или получения заботы, а как раз наоборот. Морально подготовившись к этому, вы будете меньше ожидать привычного вам формата общения и будете готовы к новым стандартам с учётом появившегося заболевания. Теперь вы должны проявлять к ним терпение и выдержку, понимание и принятие неадекватных поступков в качестве новой нормы.

График общения

Чтобы не раздражаться из-за неожиданных неприятных событий или перебора в общении, установите для себя приемлемый график контактов с родителями, если их состояние позволяет им жить отдельно от вас. Например, через день или каждый день вы созваниваетесь, рассказывая друг другу любые мелочи жизни, или описываете, как прошёл ваш день, а в выходные приезжаете с визитом, привозите угощение, продукты или медикаменты. Зная, что у вас есть установленные границы общения, вы сможете терпимее воспринимать любые неприятные события, связанные с поведением престарелых, зная, когда именно они закончатся.

Смена ролей

Стоит также принять мысль, что ваши роли теперь кардинально поменялись. Теперь уже вы принимаете решение за вашего родителя, несете полную ответственность за его судьбу и жизнь и берёте всю заботу о нём на себя. Однако ещё важнее помнить, что несмотря на все неадекватные реакции и несамостоятельное поведение, перед вами полностью сформировавшаяся личность, которую не стоит менять или поучать, делая замечания. Человек именно такой, каким он был или стал за всю свою жизнь, и теперь не время его перевоспитывать. Не стоит тратить его, да и свои нервы на бессмысленные упрёки, если, конечно, они не жизненно важны для пожилого человека.

Нежные чувства

Стоит также помнить и понимать, что с возрастом обостряются не только негативные черты, но и восприимчивость к отношениям с окружающими становится более чуткой. Поэтому старшее поколение может особенно остро реагировать на ваше поведение или события вокруг них. Сентиментальность, обидчивость, ранимость как явные признаки уязвимости человеческой психики — частые спутники старости и свидетели угасающей жизни и слабеющей воли. Поэтому когда старики начинают жаловаться на здоровье, рассказывать о своих болячках, не стоит сильно переживать об этом и провоцировать проявление жалости. Этим вы его только огорчите. Напротив, приняв все необходимые меры к заботе о его здоровье, лучше перенаправить внимание человека на положительные эмоции и события. Кроме того, поберегите свои нервы, вы нужны вашим детям, друзьям и самим себе. А вашим родителям и подавно не нужно ваше грустное выражение лица, лучше посмейтесь над чем-нибудь вместе с ними.

Нет спорам и негативу

Если ваши родители часто смотрят телепередачи с негативной новостной повесткой, обязательно приобретите в качестве альтернативы ТВ-подписку на более спокойный контент, где показывают старое доброе кино. Психосоматика пожилого человека положительно отреагирует на смену новостного фона, и многие тревоги, скачки давления и даже угнетенное настроение обязательно уйдут. Часто пожилые люди становятся очень категоричными в своих суждениях, не стоит с ними спорить и переубеждать их. Можно не делать то, что они вам говорят, но стоит соглашаться и говорить:

"Да! Спасибо, что ты мне рассказал об этом! Спасибо, что поделился!"

Главное для вас — не вступать в конфликты и споры. Вместо этого обратите внимание на другие аспекты вашей жизни: достижения внуков, приятные воспоминания. Раз уж наша старость неизбежна, а жизнь конечна, то пусть её завершающий период будет мирным и спокойным как у нас, так и у наших родителей.

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