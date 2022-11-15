Гипнокоуч Сарапина: "Не спорьте с манипулятором, а ищите контраргументы"

В русской деловой практике принято перекладывать свою работу на других людей. Те, кто не в состоянии дать достойный отпор, сразу прощупываются и легко вычисляются в любом коллективе. Все мы так или иначе живём в социуме, и имея столь заниженную самооценку, которая нам не позволяет отстаивать свой статус и интересы, мы продолжаем делать работу за двоих или троих. Глубоко в душе такие люди всё же тешат себя мыслью о том, что однажды руководство заметит их страдания и старания и наградит по заслугам. Однако как раз в таких схемах всё бывает с точностью наоборот. Их ещё больше нагружают задачами, а поощрение и награду получают как раз выскочки, присвоившие себе заслуги несчастных трудяг. Обиженные и подавленные таким отношением, они тем не менее ничего не могут с этим поделать, ведь отстаивать свои границы они всё так же не в состоянии. О том, как научиться защищать свои границы вежливым и деликатным способом расскажет гипнотерапевт и гипнокоуч Анастасия Сарапина.

Как научиться защищать себя на работе

Откуда ноги растут

Причины любви к такому типу поведения и терпимости к нарушению собственных границ следует искать в детстве, когда закладываются основные нормы самовосприятия. Малышей учат быть послушными и хорошими девочками и мальчиками, которые могут заслужить похвалу от старшего лишь подчинением и удобством своего существования. Вырастая, эти дети уже не могут сказать "нет", не знают, где проходит демаркация личных границ, и принимают за норму то, что скажут им другие. Такие люди везут на своём горбу всё, чем их нагружают. И несмотря на то, что они страдают от этого, тем не менее продолжают терпеть подобное отношение к себе и воспринимать его как данность.

Явные страхи неявных последствий

Чтобы не попасть или не остаться в такой ситуации на всю жизнь, посмотрите на себя со стороны: похож ли этот портрет на вас? Если да, то самое время научиться отслеживать свои чувства и взять на себя смелость отказать. Для этого найдите причину, по которой вы не можете сказать "нет", чего именно вы пытаетесь избежать таким образом? В чём ваша вторичная выгода? Чаще всего такие неочевидные на первый взгляд причины собственной слабости в момент давления на вас лежат абсолютно в абсурдных страхах.

"Меня уволят, со мной не пойдут пить кофе, я буду изгоем, я не получу свою зарплату, меня накажут или скажут, что я некомпетентен".

Как только вы выпишете эти страхи или проговорите их вслух, вам станет очевидна их бессмысленность и глупость. Попробуйте проработать этот, казалось бы, простой вопрос письменно и найти контраргументы к каждому новому тезису.

Амортизация

Представьте, к вам в очередной раз обращается ваша коллега с просьбой о помощи, причем явно нагружая вас и одновременно освобождая своё время. Она говорит:

"Вы так всегда отлично это делаете, сделайте и в этот раз".

Вместо того, чтобы покорно приниматься за работу, попробуйте обратиться к коллеге с такими словами:

"Спасибо Вам, Полина, что вы так меня цените. Но давайте вместе подумаем, как бы вы смогли справиться с этой задачей без моей помощи!"

И оставляем Полину саму решать свои задачи. Конечно, после такого неожиданного, да еще и неагрессивного ответа Полина будет некоторое время пребывать в шоке. Однако в этот момент и появляется единственная реально ваша личная задача — выстоять. Спокойно посмотрите на Полину, одобрительно кивните в ответ на её немой взгляд, как бы подтверждая, что она вас совершенно правильно расслышала, и теперь идите по своим делам.

Анализ действий

Без лишней агрессии и волнения вы амортизируете её ответ с помощью подтверждения части её слов, не нападая сразу с контраргументами. Затем даёте отпор и передаете эстафету вопроса самому вопрошающему. Главное, не вступайте в спор, ведь такие люди, как правило, легко находят себе оправдания и объяснения. Вам их слушать ни к чему. Вы должны четко искать свою выгоду и неудобства. Помните, вы ходите на работу для зарабатывания денег и выполнения своих обязанностей, которые возложили именно на вас. Этому не должны мешать проблемы других. Во всяком случае их слабости и беды не должны быть поводом для развития ваших.

Жертва самосознания

Помните, однажды попав в позицию жертвы, вам будет сложно из неё выйти. Так что любые попытки нагрузить вас стоит пресекать на корню, естественно, не вступая в открытые конфликты и не проявляя агрессию. Вежливо, убедительно, уверенно и настойчиво придерживайтесь своей позиции, проявляя к оппоненту разумную долю сострадания и понимания его ситуации. Даже если вы так не считаете и видите, что человек явно манипулирует, не стоит указывать ему на это, пусть сам с собой разбирается. Ваша задача — проявить инстинкт самозащиты и самосохранения. Возможно, избавившись от чужого груза проблем и неприятностей, вы начнёте получать удовольствие от своей работы, вполне возможно, своим мудрым и уверенным поведением вы притянете к себе восхищенные взгляды руководства и столь заслуженную похвалу и награду.

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