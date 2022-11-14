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Автор Сергей Лебедев

В России снятие грифа секретности не всегда приводило к нужному результату

Общество

В своё время царь Николай II говорил: "Я здесь хозяин. Я создал парламент, поэтому он может давать мне советы, а не приказывать". Позже к такому же выводу пришёл и первый постсоветский президент Ельцин, который демократию, как и его советники, срочно скинувшие партбилеты, понимал по-своему. Впрочем, рядом ещё обосновались иностранные советники, которые вдруг воспылали любовью к России. Но только "к своей". Не могучей и не сильной.

В России снятие грифа секретности не всегда приводило к нужному результату

"Нам российский человеческий потенциал не нужен"

Вероятно, не без их помощи среди программы развития ООН в колыбели рождающейся "либеральной" России появился "Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации".

ООН (сегодня уже не стесняются говорить о её провокационной деятельности против России) прямо заявила:

"Не вдаваясь в идеологические аспекты проблемы, необходимо подчеркнуть, что у российского государства сегодня и в обозримом будущем нет и не будет финансовых ресурсов, достаточных для удовлетворения всех потребностей человеческого развития… Вместе с тем, в сфере высшего образования, а также науки, целесообразна селективная политика, учитывающая реальные общественные потребности".

Так что, как видим, новым российским самодержцам Запад уже при строительстве новой России сказал, как отрезал: денег на социалку, на развитие промышленности, образование и науки у вас нет, есть только средства, которые могут вывозить олигархические структуры в наши банки. Об этом не надо писать, надо просто строить своё будущее с прицелом на отъезд из России. А без денег вы там нам не нужны.

Но история России показывает, что даже при наличии куска хлеба в кармане её граждане умели воевать и побеждать более сытые страны. Для этого советники пошли дальше — нужно было деморализовать общество, стравить его не только при помощи дикого социального неравенства, но и путём обвального переписывания ещё недавнего прошлого. Наши новые историки позже постараются, даже задвинув в этом плане западных коллег-русофобов.

На это обращала внимание когда-то и лондонская "Таймс", где сообщалось, что президент Ельцин распорядился, чтобы исторические документы сталинской эпохи стали достоянием гласности. Тогда же было распоряжение о передаче из президентского архива документов Комиссии по реабилитации жертв советских репрессий.

Вот и понеслась вакханалия "разоблачений" в либеральных СМИ новой России: от обвинений в терроризме русских патриотов, в годы Второй мировой войны сражавшихся против немецкого фашизма (обычного вранья западной прессы столетней давности), до "откровений" обычных предателей и перебежчиков.

Новые колонизаторы хорошо поживились в России

Сладко кончивший (жив-здоров и при хорошем пенсионе) пресс-секретарь тогдашнего президента Ястржембский, ныне живущий в Италии, уже отчитывался перед западными кураторами. Мол, документы переданы из "репрессивных органов коммунистической партии: списки репрессированных, их письма и стенограммы".

Главное, что ждали западные пропагандисты — это заметки и резолюции, сделанные лично Сталиным. Здесь было, на чём "поиграть".

Пошло забалтывание истории (а у нас болтуны на экранах росли не по дням, а по часам) в лучших традициях рекламы, когда надо было сказать, как можно чаще, слово "репрессия" (помнится, на журфаке МГУ один из преподавателей по развитию коммунистической прессы потом переквалифицировался в большого спеца по рекламе). Английские журналисты хорошо знали своё дело, но даже им пришлось отметить, что "Сталин создал могущественную страну". Но россиянам за последние десятилетия вбивали абсолютно другую историю. Надо признать, что истоки многих сегодняшних проблем и неурядиц надо искать не сегодня, а вчера. В постсоветское время.

Тем более странно, что первое, что сделали "перестроечники" в конце 1980-х годов, это создали так называемую правозащитную организацию "Мемориал". Не поэтому ли по всему агонизирующему СССР начала литься кровь:

  • на Кавказе,
  • в Средней Азии,
  • Прибалтике,
  • Украине,
  • Молдавии.

Одни начали утверждать, что в России никогда не было татаро-монгольского ига, другие, наоборот, говорили о цивилизационном прогрессе для России после кровавых погромов Батыя. Историческая уникальность этой вакханалии ещё и в том, что это происходило на шестой части суши. Раньше страны Запада стравливали аборигенов и туземцев в годы колонизации Африки и Латинской Америки, а тут ещё и богатейшие Урал с Сибирью. Нефть, газ, полезные ископаемые, которые начали утекать и развивать новых колонизаторов.

Членов "Мемориала" (сейчас прикрытого на законодательном уровне, пусть и с опозданием) в начале своего "трудового пути" почему-то никогда не интересовали проблемы с защитой гражданского населения новой России. Проблемы роста преступности, педофилии, сексуальных извращений, русофобства. В НАТО за это не платили. Но ведь не бедствовали, устроившись в Москве и получая зарплату из карманов граждан России, которых они не собирались защищать, функционеры "Мемориала".

Наша трагедия в том, что власть несколько десятилетий благосклонно воспринимала подобное русофобское "миссионерство" западных спецслужб, отданных на откуп  отечественным "правозащитникам". Представляете, что бы сделали в России за тридцать с лишним лет знаменитые диверсанты из гитлеровского подразделения "Бранденбург". Но тогда, в 1941 году, им давали по рукам. У гитлеровцев было оружие, их можно было "пощупать". У "наших" же более страшное оружие: доступ к СМИ. Так что, не всегда снятие грифа "секретности" может привести к желаемому результату. У нас, в России, однозначно, не привело.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы ссср нато россия история борис ельцин иосиф сталин
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