Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Лебедев

Российские миллиардеры воруют деньги дома и тратят за границей

Общество

Александру Ивановичу Корейко не повезло. Родился не в то время, вот и приходилось таскать чемодан с миллионами из одной камеры хранения в другую. Не пить, не курить и питаться в дешёвых общепитовских столовых. Сегодня герои из "Золотого телёнка" обрели второе дыхание. И, в отличие от Бендера, могут не только читать о Рио-де-Жанейро в Большой Советской энциклопедии, но даже позволить себе купить там недвижимость вкупе с хорошим участком "золотого" пляжа и завести мулата.

Российские миллиардеры воруют деньги дома и тратят за границей

Наши нувориши, они же олигархи, срубили "бабло" на территории России, не прилагая особенных усилий. И если критики писали, что "Золотой телёнок" является зеркалом жизни страны конца двадцатых годов, то сладкая жизнь наших новых русских — отражение страны последних десятилетий. А это неплохой срок отечественной истории.

Полмиллиона за бутылку вина

О том, как кутит наш суперсредний класс и там, и тут пишут уже несколько десятилетий. Одни, сшибая по-пьяни на "зебре" семью с малышами в русских городах, отделываются порицанием, другие в трудные годины уматывают в страны НАТО. Но недвижимость их в России неприкосновенна. И в случае благоприятного исхода они вновь появятся здесь. А география России пока ещё обширна. Нужны ли они нам? Причём, на Западе русскими называют всех:

  • кавказцев,
  • украинцев (с этими сегодня посложнее),
  • азербайджанцев,
  • армян.

Последние за бугром не обсуждают проблемы Карабаха. Денежная мошна их всех делает миролюбивее.

Метрдотель из сладкого города Канны отмечал, что "русские" любят собираться за один стол. В меню — всё самое дорогое. Наших нуворишей он сравнил с арабами из Персидского залива, обласканными нефтью. Россияне мало разбираются в том, что заказывают, главное, чтобы это было дорого. Причём, и это отмечали мемуаристы ещё в прошлом веке, им не нравится, когда блюдо приносят одно за другим. Им нужно, чтобы все блюда ставили на стол.

Наши олигархи не были воспитаны в пажеском корпусе его Величества, поэтому у тамошних наблюдателей сложилось мнение, что "наши" чаще всего грубо воспитаны, а дети и хуже того. От кого поведёшься: ну, как может учитель поставить в российской школе двойку сыну "крутого", если потом окажется на улице.

Российских дам все примечают: многомиллионные платья от самых модных кутюрье, которые покупаются, не глядя на кредитку. А вот их мужья ниже плинтуса. А зачем? Дома меня и в трениках любили. Правда, с чаевыми у наших нуворишей проблемы. Давать не хотят. Есть же хорошая русская поговорка — "за копейку удавится".

Красиво жить не запретишь, если "милиция" не остановит

Некий Паскаль Бренн из отеля "Мажестик" в Канне обрисовал российского "нувориша". По его мнению, это человек ближе к 50 лет (а дети?), который вместе с семьёй снимает роскошные апартаменты. Чем дороже, по их мнению, тем лучше. Бутылка вина идёт у них по 5 тысяч франков. Главное, как отмечают тамошние повара, для "россиян" не блюда, а цены. К тому же, напрокат предпочитают брать дорогие машины с откидывающимся верхом: "Мерседес" или "Порше". Ну, как и обычные сквалыги, наши родные нувориши предпочитают набивать чемоданы отечественной икрой, а не гостиничной. Правда или нет, спросите у таможенников. А вот французские горничные, выгребая эти пустые банки из-под кровати, говорят, что это правда.

Полагаю, это относится к настоящим русакам. Как отмечали местные бармены, из-за них им пришлось изменить время работы бара. Русские начинали пить водку уже в 9 утра. Поэтому местная администрация и стала ставить им в мини-бары крепкие напитки "а ля" водка унд коньяк.

Дамы, которые за тридцать лет набрались "бюджета" в России предпочитают парижские бутики на Круазетт. Тамошние администраторы отмечают, что "русские дамы" не торгуются, у них "есть вкус". Они никогда не смотрят на цены. А вот некая продавщица из "Кристиан Лакруа" считает, что "русские не обладают вкусом, а при покупке ориентируются на бренды одежды". А при наличии в кармане больших денег, считают, что им всё позволено.

"Но это другая страна, а не Россия", — обижается мадам.

Мы засветились в последнее время и в дорогих ювелирных магазина, и в банальных парикмахерских — "россияне никогда не считаются с расходами".

Агентство по недвижимости "Микаэль Зинграф" ужа давно коллекционирует "русские" заказы на приобретение вилл стоимостью 30 миллионов франков. Российским предпенсионерам это лучше не читать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Наталия Красовская
Темы бизнес деньги европа россия
Новости
Британский наёмник Аслин решил вернуться на Украину
DE: Москва ответит Киеву ядерным ударом, если ВСУ атакуют Крымский полуостров
Осмелевший Моравецкий похвалился "эффективной политикой" Польши в рамках НАТО
Боевики ВСУ вошли в Херсон, их встречают пособники неонацистов
Медведев напомнил о территориальном суверенитете России: "Всё вернётся домой"
В Школе современной пьесы пройдет спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина"
Международный фестиваль памяти Олега Кагана пройдет в Московской консерватории
Рябков: РФ готова вести переговоры насчёт Украины без предварительных условий
Более 20 солдат ВСУ подорвались на минах при попытке сорвать переправу
Ленков проинформировал, как взорвали Антоновский мост в Херсоне: точный расчёт
Популярное
Силовые структуры
МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля

Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".

МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля
Боец спецназа из Херсонской группировки честно сказал о том, что происходит
Военные новости
Боец спецназа из Херсонской группировки честно сказал о том, что происходит
Силовые структуры
Политолог Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь территории России
Силовые структуры
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
Сергей Лебедев Российские миллиардеры воруют деньги дома и тратят за границей Сергей Лебедев Любовь Степушова Манёвр ВС РФ по Днепру перевёл СВО на цель изнурения Украины Любовь Степушова Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев
Силовые структуры
У Антоновского моста под Херсоном после ракетного удара горит переправа
Мир. Новости мира
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Последние материалы
Международный фестиваль памяти Олега Кагана пройдет в Московской консерватории
Ленков проинформировал, как взорвали Антоновский мост в Херсоне: точный расчёт
Рябков: РФ готова вести переговоры насчёт Украины без предварительных условий
Более 20 солдат ВСУ подорвались на минах при попытке сорвать переправу
Ресторатор Миронов: заведения, скрывавшие доходы в общепите, вряд ли закроются
Сергунина: Москва поможет бизнесу в продвижении на международных выставках
Московских школьников начали обучать "Урокам гостеприимства"
Власти: жители Херсона всё ещё могут покинуть правый берег Днепра
Боевики ВСУ боятся переодетых чеченских бойцов в Херсоне
Животные, которых мы уже никогда не увидим и не приручим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников