Александру Ивановичу Корейко не повезло. Родился не в то время, вот и приходилось таскать чемодан с миллионами из одной камеры хранения в другую. Не пить, не курить и питаться в дешёвых общепитовских столовых. Сегодня герои из "Золотого телёнка" обрели второе дыхание. И, в отличие от Бендера, могут не только читать о Рио-де-Жанейро в Большой Советской энциклопедии, но даже позволить себе купить там недвижимость вкупе с хорошим участком "золотого" пляжа и завести мулата.
Наши нувориши, они же олигархи, срубили "бабло" на территории России, не прилагая особенных усилий. И если критики писали, что "Золотой телёнок" является зеркалом жизни страны конца двадцатых годов, то сладкая жизнь наших новых русских — отражение страны последних десятилетий. А это неплохой срок отечественной истории.
О том, как кутит наш суперсредний класс и там, и тут пишут уже несколько десятилетий. Одни, сшибая по-пьяни на "зебре" семью с малышами в русских городах, отделываются порицанием, другие в трудные годины уматывают в страны НАТО. Но недвижимость их в России неприкосновенна. И в случае благоприятного исхода они вновь появятся здесь. А география России пока ещё обширна. Нужны ли они нам? Причём, на Западе русскими называют всех:
Последние за бугром не обсуждают проблемы Карабаха. Денежная мошна их всех делает миролюбивее.
Метрдотель из сладкого города Канны отмечал, что "русские" любят собираться за один стол. В меню — всё самое дорогое. Наших нуворишей он сравнил с арабами из Персидского залива, обласканными нефтью. Россияне мало разбираются в том, что заказывают, главное, чтобы это было дорого. Причём, и это отмечали мемуаристы ещё в прошлом веке, им не нравится, когда блюдо приносят одно за другим. Им нужно, чтобы все блюда ставили на стол.
Наши олигархи не были воспитаны в пажеском корпусе его Величества, поэтому у тамошних наблюдателей сложилось мнение, что "наши" чаще всего грубо воспитаны, а дети и хуже того. От кого поведёшься: ну, как может учитель поставить в российской школе двойку сыну "крутого", если потом окажется на улице.
Российских дам все примечают: многомиллионные платья от самых модных кутюрье, которые покупаются, не глядя на кредитку. А вот их мужья ниже плинтуса. А зачем? Дома меня и в трениках любили. Правда, с чаевыми у наших нуворишей проблемы. Давать не хотят. Есть же хорошая русская поговорка — "за копейку удавится".
Некий Паскаль Бренн из отеля "Мажестик" в Канне обрисовал российского "нувориша". По его мнению, это человек ближе к 50 лет (а дети?), который вместе с семьёй снимает роскошные апартаменты. Чем дороже, по их мнению, тем лучше. Бутылка вина идёт у них по 5 тысяч франков. Главное, как отмечают тамошние повара, для "россиян" не блюда, а цены. К тому же, напрокат предпочитают брать дорогие машины с откидывающимся верхом: "Мерседес" или "Порше". Ну, как и обычные сквалыги, наши родные нувориши предпочитают набивать чемоданы отечественной икрой, а не гостиничной. Правда или нет, спросите у таможенников. А вот французские горничные, выгребая эти пустые банки из-под кровати, говорят, что это правда.
Полагаю, это относится к настоящим русакам. Как отмечали местные бармены, из-за них им пришлось изменить время работы бара. Русские начинали пить водку уже в 9 утра. Поэтому местная администрация и стала ставить им в мини-бары крепкие напитки "а ля" водка унд коньяк.
Дамы, которые за тридцать лет набрались "бюджета" в России предпочитают парижские бутики на Круазетт. Тамошние администраторы отмечают, что "русские дамы" не торгуются, у них "есть вкус". Они никогда не смотрят на цены. А вот некая продавщица из "Кристиан Лакруа" считает, что "русские не обладают вкусом, а при покупке ориентируются на бренды одежды". А при наличии в кармане больших денег, считают, что им всё позволено.
"Но это другая страна, а не Россия", — обижается мадам.
Мы засветились в последнее время и в дорогих ювелирных магазина, и в банальных парикмахерских — "россияне никогда не считаются с расходами".
Агентство по недвижимости "Микаэль Зинграф" ужа давно коллекционирует "русские" заказы на приобретение вилл стоимостью 30 миллионов франков. Российским предпенсионерам это лучше не читать.
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