Российские миллиардеры воруют деньги дома и тратят за границей

Александру Ивановичу Корейко не повезло. Родился не в то время, вот и приходилось таскать чемодан с миллионами из одной камеры хранения в другую. Не пить, не курить и питаться в дешёвых общепитовских столовых. Сегодня герои из "Золотого телёнка" обрели второе дыхание. И, в отличие от Бендера, могут не только читать о Рио-де-Жанейро в Большой Советской энциклопедии, но даже позволить себе купить там недвижимость вкупе с хорошим участком "золотого" пляжа и завести мулата.

Наши нувориши, они же олигархи, срубили "бабло" на территории России, не прилагая особенных усилий. И если критики писали, что "Золотой телёнок" является зеркалом жизни страны конца двадцатых годов, то сладкая жизнь наших новых русских — отражение страны последних десятилетий. А это неплохой срок отечественной истории.

Полмиллиона за бутылку вина

О том, как кутит наш суперсредний класс и там, и тут пишут уже несколько десятилетий. Одни, сшибая по-пьяни на "зебре" семью с малышами в русских городах, отделываются порицанием, другие в трудные годины уматывают в страны НАТО. Но недвижимость их в России неприкосновенна. И в случае благоприятного исхода они вновь появятся здесь. А география России пока ещё обширна. Нужны ли они нам? Причём, на Западе русскими называют всех:

кавказцев,

украинцев (с этими сегодня посложнее),

азербайджанцев,

армян.

Последние за бугром не обсуждают проблемы Карабаха. Денежная мошна их всех делает миролюбивее.

Метрдотель из сладкого города Канны отмечал, что "русские" любят собираться за один стол. В меню — всё самое дорогое. Наших нуворишей он сравнил с арабами из Персидского залива, обласканными нефтью. Россияне мало разбираются в том, что заказывают, главное, чтобы это было дорого. Причём, и это отмечали мемуаристы ещё в прошлом веке, им не нравится, когда блюдо приносят одно за другим. Им нужно, чтобы все блюда ставили на стол.

Наши олигархи не были воспитаны в пажеском корпусе его Величества, поэтому у тамошних наблюдателей сложилось мнение, что "наши" чаще всего грубо воспитаны, а дети и хуже того. От кого поведёшься: ну, как может учитель поставить в российской школе двойку сыну "крутого", если потом окажется на улице.

Российских дам все примечают: многомиллионные платья от самых модных кутюрье, которые покупаются, не глядя на кредитку. А вот их мужья ниже плинтуса. А зачем? Дома меня и в трениках любили. Правда, с чаевыми у наших нуворишей проблемы. Давать не хотят. Есть же хорошая русская поговорка — "за копейку удавится".

Красиво жить не запретишь, если "милиция" не остановит

Некий Паскаль Бренн из отеля "Мажестик" в Канне обрисовал российского "нувориша". По его мнению, это человек ближе к 50 лет (а дети?), который вместе с семьёй снимает роскошные апартаменты. Чем дороже, по их мнению, тем лучше. Бутылка вина идёт у них по 5 тысяч франков. Главное, как отмечают тамошние повара, для "россиян" не блюда, а цены. К тому же, напрокат предпочитают брать дорогие машины с откидывающимся верхом: "Мерседес" или "Порше". Ну, как и обычные сквалыги, наши родные нувориши предпочитают набивать чемоданы отечественной икрой, а не гостиничной. Правда или нет, спросите у таможенников. А вот французские горничные, выгребая эти пустые банки из-под кровати, говорят, что это правда.

Полагаю, это относится к настоящим русакам. Как отмечали местные бармены, из-за них им пришлось изменить время работы бара. Русские начинали пить водку уже в 9 утра. Поэтому местная администрация и стала ставить им в мини-бары крепкие напитки "а ля" водка унд коньяк.

Дамы, которые за тридцать лет набрались "бюджета" в России предпочитают парижские бутики на Круазетт. Тамошние администраторы отмечают, что "русские дамы" не торгуются, у них "есть вкус". Они никогда не смотрят на цены. А вот некая продавщица из "Кристиан Лакруа" считает, что "русские не обладают вкусом, а при покупке ориентируются на бренды одежды". А при наличии в кармане больших денег, считают, что им всё позволено.

"Но это другая страна, а не Россия", — обижается мадам.

Мы засветились в последнее время и в дорогих ювелирных магазина, и в банальных парикмахерских — "россияне никогда не считаются с расходами".

Агентство по недвижимости "Микаэль Зинграф" ужа давно коллекционирует "русские" заказы на приобретение вилл стоимостью 30 миллионов франков. Российским предпенсионерам это лучше не читать.