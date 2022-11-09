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Автор Ирина Гусакова

Психотерапевт Палехова: "Хобби может приносить не только удовольствие, но и деньги"

Общество » Практика

Чтобы понимать динамику своих доходов, необходимо сначала определить условную среднюю стоимость своего рабочего часа. Даже если вы никогда не задавались этим вопросом или считаете, что у вас невозможно посчитать такой показатель, всё же стоит попробовать. Как именно это сделать — рассказала читателям Pravda.Ru врач-психотерапевт Оксана Палехова.

Психотерапевт Палехова: "Хобби может приносить не только удовольствие, но и деньги"

Как увеличить свой доход: лайфхаки от эксперта

  1. Возьмите листок бумаги и ручку и запишите свои средние показатели дохода за каждый месяц, желательно использовать данные за период 6 месяцев.
  2. Далее складываем все суммы за каждый месяц полугодия и делим на 6 (количество месяцев, которые учитываются в подсчёте). Получается средний показатель вашего дохода в месяц.
  3. Теперь необходимо посчитать количество часов, которые ежемесячно направляются на рабочую деятельность. Сюда же прибавляем время на дорогу до и с работы, а также переработки.

Пример: допустим, получилось, что средний доход в месяц у вас 80 000 рублей, а работаете вы 22 дня по 8 часов в день, это получается по 176 часов в месяц, по 1 часу в день вы тратите на дорогу до работы и обратно, 176 + 22 часа = 196 часов в месяц. 80 000 рублей нужно поделить на 196 часов = 408 рублей условная средняя стоимость вашего рабочего часа.

Теперь оцените, какие эмоции вызывает у вас полученная цифра, это много, достаточно или мало? И уже от этой цифры начинаем думать, а что я могу сделать, чтобы она стала, например, в 2 раза больше? Что я могу изменить или добавить?

Какие варианты возможны:

  • подойти к руководству и узнать, как можно увеличить свою заработную плату;
  • подумать, какие работы могут быть более высокооплачиваемые (и производим расчет по той же формуле);
  • задуматься над инвестированием;
  • посчитать все свои расходы, оптимизировать что-то из этого;
  • подумать, как можно запараллелить свою текущую работу и дополнительную, например, то, что вы делаете легко и ежедневно, возможно, требуется на других похожих вакансиях, тогда вы можете делать это ещё и для другой компании или в период дороги на работу что-то выполнять в интернете (написать текст, статью, сделать правки какие-то, завозить куда-то документы и так далее);
  • внедрить текущие скрытые варианты дохода, которые часто ускользают из вида, например, вещи, которыми человек уже давно не пользуется, можно пересмотреть и разместить на продажу на популярных ресурсах типа авито, юла, группы своего жилого комплекса;
  • вспомнить о своём хобби, которое может приносить не только удовольствие, но и деньги, может, вы умеете заказывать на разных сайтах в интернете вещи, продукты и т. д., а кто-то не умеет, вы можете оказывать услуги, а может, вы умеете вязать, шить, печь, ремонтировать что-то, мыть, стричь — всё может быть полезным и нужным, а также приносить дополнительный доход.

Но если всё это не приносит нужного удовлетворения, то можно попробовать пересмотреть сферу или место вашей работы, всегда необходимо чувствовать себя как человека, личность, профессионала и стремиться к росту — материальному, эмоциональному. Главное поставить для себя цель — увеличить доход (если это действительно то, что вам необходимо), а потом уверенно шагать к ней.

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Куратор: Наталия Красовская
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