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Автор Александр Приходько

"Роза Хутор" займется профориентацией сочинских школьников

Общество

Совместными усилиями специалистов городской системы детского образования, дирекции Сочинского национального парка и курорта "Роза Хутор" была сформирована образовательная программа естественнонаучной направленности "Сочи — территория природного туризма". В ней рассматриваются различные аспекты профессии природоохранной деятельности в туристской сфере. Программа развернута на базе муниципального учреждения дополнительного образования для детей "Эколого-биологический центр имени С. Ю. Соколова", сохраняющего традиции экологического просвещения со времен юннатского движения, широко распространенного в 80-е годы.

"Роза Хутор" займется профориентацией сочинских школьников

По словам руководителя Эколого-биологического центра Елены Мальц, школьников, которые сделают выбор в пользу изучения азов природоохранного менеджмента в качестве внеклассной нагрузки, ждет не только знакомство с теоретическими основами планирования и реализации природоохранных мероприятий в сфере туризма, но и решение практических задач на базе круглогодичного горного курорта под руководством его сотрудников. Важной особенностью программы служит ее ориентация на организацию туризма на территории Сочинского национального парка, демонстрирующего наиболее высокие показатели посещаемости среди аналогичных особо охраняемых природных территорий России.

"Сочинский национальный парк стал первым в нашей стране, и целью его создания в 1983 году стало сохранение уникальных природных комплексов черноморского побережья Кавказа, использования их в природоохранных, рекреационных, просветительских и научных целях. За прошедшие неполные 40 лет мы накопили огромный опыт, которым готовы делиться с подрастающим поколением. Среди сегодняшних детей есть будущие лидеры, и многие из них знают и любят природу не по картинке на экране смартфона, поскольку бывали в горных походах. Наша задача — вдохновить их практическим умением постановки и решения зачастую очень сложных природоохранных задач", — говорит Галина Солтани, главный научный сотрудник дирекции нацпарка, один из разработчиков программы.

Программа предусматривает 32-часовой курс, включающий изучение теоретического материала в классе, а также ознакомительный выезд на горный курорт "Роза Хутор", в ходе которого школьники встретятся с штатными экологами и получат возможность взглянуть на будущую профессию с практической стороны. На пробном этапе обучение по программе пройдут 2 потока по 10 детей в каждом. Курс ориентирован на учеников средней и старшей школы, интересующихся природоохранной тематикой.

"В реальных условиях востребованной туристской дестинации возникает масса различных проблем природоохранного характера, поиски решения которых сводятся к цели сохранения высокого качества окружающей среды. Если природоохранную задачу рассматривать со здравой практической точки зрения, то появляется потребность в профессионалах, и я надеюсь, что наша поддержка позволит образовательной программе "Сочи — территория природного туризма" стать малым началом большого дела на долгую перспективу", — комментирует директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

После пробного запуска на базе Эколого-биологического центра программа получит толчок к развитию — ее предложат к внедрению в городских школах в качестве дополнения к стандартным естественнонаучным программам.

"Понимая, важность и экологической осведомленности, и профессиональной ориентации для сегодняшних детей и подростков, мы рассчитываем поддержать новую допобразовательную программу на пути и порекомендовать городским школам использовать уникальную возможность, которая есть у сочинских детей — ведь далеко не в каждом российском городе у учащихся есть возможность совершить ознакомительную поездку из субтропической прибрежной климатической зоны в сходную с тундрой высокогорную, да еще и вникнуть в азы экологического менеджмента на крупнейшем отечественном горном курорте. Конечно, связать такую программу в напряженным школьным расписанием — задача не из простых. Отдельного решения требует задача перевозки детей, но общими усилиями заинтересованных сторон решение найдется — ведь задача экологического просвещения детей в наше время стоит в числе важнейших", — поясняет Валентина Макарова, заместитель начальника Управления по образованию и науке администрации города-курорта Сочи.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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