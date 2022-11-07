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Автор Ирина Гусакова

Психолог Аверс: "Самый лучший аргумент для повышения зарплаты — статистика"

Общество » Практика

Каждый наёмный работник рано или поздно задается вопросом: как повысить свой уровень зарплаты? Для многих самый логичный вариант в подобной ситуации — найти новую работу с более высоким окладом. Но что же делать, если условия на текущем месте устраивают полностью, но вот денег хочется побольше?

Психолог Аверс: "Самый лучший аргумент для повышения зарплаты — статистика"

Если попробовать пообщаться с руководством, необходимо найти грамотную аргументацию. Фразы типа "очень надо", "ну, пожалуйста" или "Бог велел делиться" вряд ли приведут к необходимому результату. Попробуем разобрать детальнее, что предпринять, чтобы начальство повысило зарплату, вместе с предпринимателем, инвестором и психологом Ксенией Аверс.

Как попросить повышения зарплаты

Готовиться к разговору с руководителем необходимо заранее, хорошо обдумав все аргументы, которые могут повлиять на итоговое решение. Если вы хотите достичь поставленной цели, необходимо ориентироваться на ряд основополагающих моментов:

  1. Аргументация. Ни один здравомыслящий начальник не станет слушать своего подчиненного, если он не предоставит ему убедительные доводы. Потому в первую очередь следует оперировать цифрами. Самый лучший аргумент — статистика на фоне вашего рассказа. Поведайте о своих профессиональных успехах, отметьте регулярное выполнение и перевыполнение плана, укажите на то, что постоянно привлекаете новых клиентов и т. д.
  2. Анализ. Изучите рынок труда в вашей сфере, средний уровень заработка по специальности. Если ваш доход существенно меньше, не забудьте обратить на это внимание руководителя. Оперируя цифрами, убедить начальство будет куда проще.
  3. Опишите свои плюсы. Если у вас есть мысли о том, как сделать работу эффективнее, как модернизировать производственные процессы или повысить объем продаж, самое время поделиться этим с начальством.
  4. Обозначьте свою выгоду для компании. Если вы готовы возложить на себя больше обязанностей, принять дополнительную ответственность в обмен на рост заработной платы, расскажите об этом руководителю.
  5. Заблаговременно определите для себя сумму, которую хотите получить в качестве прибавки. Если начальник принимает решение о повышении зарплаты, в большинстве случаев он спросит работника о необходимой сумме или определит её самостоятельно. Именно поэтому, прежде чем явиться на "ковер", продумайте потенциальную сумму прибавки, которая устроит как вас, так и вашего менеджера.
  6. Определите подходящее время для обращения к начальнику. Если в вашей компании аврал, финансовые сложности или регулярное невыполнение планов, практически гарантированно руководитель ответит отказом на просьбу о росте зарплаты. Самый оптимальный вариант — подойти с разговором в "штиль", когда фирма работает в штатном режиме, нет никаких сложностей и сильных потрясений. Еще один момент — просить о прибавке следует только в том случае, если вы четко исполняете свои обязательства, состоите на хорошем счету у руководства, имеете различные профессиональные достижения.

Если начальство идёт в "отказ", не реагирует на требование о повышении зарплаты, не стоит впадать в уныние. Продумайте, какие дополнительные бонусы вы можете запросить вместо прибавки. Лишние дни отпуска, дополнительные выходные, оплата обучающих курсов или абонемента на фитнес — ни для кого не будет лишним. Самое главное — подбирайте верную аргументацию. Если руководитель услышит достаточные доводы, он обязательно пойдет навстречу, особенно если вы представляете определенную ценность для компании.

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Кто может получать нормальную зарплату?
Куратор: Наталия Красовская
Темы зарплата
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