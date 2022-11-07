Психолог Аверс: "Самый лучший аргумент для повышения зарплаты — статистика"

Каждый наёмный работник рано или поздно задается вопросом: как повысить свой уровень зарплаты? Для многих самый логичный вариант в подобной ситуации — найти новую работу с более высоким окладом. Но что же делать, если условия на текущем месте устраивают полностью, но вот денег хочется побольше?

Если попробовать пообщаться с руководством, необходимо найти грамотную аргументацию. Фразы типа "очень надо", "ну, пожалуйста" или "Бог велел делиться" вряд ли приведут к необходимому результату. Попробуем разобрать детальнее, что предпринять, чтобы начальство повысило зарплату, вместе с предпринимателем, инвестором и психологом Ксенией Аверс.

Как попросить повышения зарплаты

Готовиться к разговору с руководителем необходимо заранее, хорошо обдумав все аргументы, которые могут повлиять на итоговое решение. Если вы хотите достичь поставленной цели, необходимо ориентироваться на ряд основополагающих моментов:

Аргументация. Ни один здравомыслящий начальник не станет слушать своего подчиненного, если он не предоставит ему убедительные доводы. Потому в первую очередь следует оперировать цифрами. Самый лучший аргумент — статистика на фоне вашего рассказа. Поведайте о своих профессиональных успехах, отметьте регулярное выполнение и перевыполнение плана, укажите на то, что постоянно привлекаете новых клиентов и т. д. Анализ. Изучите рынок труда в вашей сфере, средний уровень заработка по специальности. Если ваш доход существенно меньше, не забудьте обратить на это внимание руководителя. Оперируя цифрами, убедить начальство будет куда проще. Опишите свои плюсы. Если у вас есть мысли о том, как сделать работу эффективнее, как модернизировать производственные процессы или повысить объем продаж, самое время поделиться этим с начальством. Обозначьте свою выгоду для компании. Если вы готовы возложить на себя больше обязанностей, принять дополнительную ответственность в обмен на рост заработной платы, расскажите об этом руководителю. Заблаговременно определите для себя сумму, которую хотите получить в качестве прибавки. Если начальник принимает решение о повышении зарплаты, в большинстве случаев он спросит работника о необходимой сумме или определит её самостоятельно. Именно поэтому, прежде чем явиться на "ковер", продумайте потенциальную сумму прибавки, которая устроит как вас, так и вашего менеджера. Определите подходящее время для обращения к начальнику. Если в вашей компании аврал, финансовые сложности или регулярное невыполнение планов, практически гарантированно руководитель ответит отказом на просьбу о росте зарплаты. Самый оптимальный вариант — подойти с разговором в "штиль", когда фирма работает в штатном режиме, нет никаких сложностей и сильных потрясений. Еще один момент — просить о прибавке следует только в том случае, если вы четко исполняете свои обязательства, состоите на хорошем счету у руководства, имеете различные профессиональные достижения.

Если начальство идёт в "отказ", не реагирует на требование о повышении зарплаты, не стоит впадать в уныние. Продумайте, какие дополнительные бонусы вы можете запросить вместо прибавки. Лишние дни отпуска, дополнительные выходные, оплата обучающих курсов или абонемента на фитнес — ни для кого не будет лишним. Самое главное — подбирайте верную аргументацию. Если руководитель услышит достаточные доводы, он обязательно пойдет навстречу, особенно если вы представляете определенную ценность для компании.

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