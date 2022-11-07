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Автор Сергей Лебедев

За Евросоюз и НАТО Восточная Европа расплатилась "красными фонарями"

Общество » Отдых

В немецком Гамбурге есть улица Рипербан, которая получила свою известность не только благодаря выступлениям "битлов" в начале 1960-х годов, но и потому, что здесь — центр квартала "красных фонарей" Западной Европы. Сборище проституток и всяких извращенцев, которых сегодня навербовали со всего мира. Здесь уже "работают" славянки из Восточной Европы. В частности, чешки, польки и украинки, которых немало в местных секс-шопах, стрип-клубах, публичных домах и секс-музеях.

За Евросоюз и НАТО Восточная Европа расплатилась "красными фонарями"

Вас могут продать оптом и в розницу

Попадают сюда они по-разному. В Чехии даже есть полиция или, вернее, элитное подразделение, которое борется с организованной преступностью и охотится за торговцами "живым товаром". Название этой группы весьма красноречиво — "Белое мясо". Её представители следят за известными им типажами, которые обычно ночью снимают девчонок в злачных местах Праги. Девчонок потом или продадут новому владельцу, который оставит их у себя в качестве проституток, или тут же перепродадут за границу.

У полицейских глаз намётанный. Видя у одной из девушек большую кожаную сумку, они точно определяют, что она "слишком большая, чтобы уложить самое необходимое". Значит, её уже где-то ждут.

В торговле женщинами самая "демократичная" Чехия давно стала перевалочным пунктом между Востоком и Западом. Уже в 1990-х годах, по примерным прикидкам полиции нравов, через Чехию в западноевропейские бордели и нелегальные "модельные агентства" были переправлены десятки тысяч женщин для продажи. Чаще всего, сначала они попадали в Германию.

Сейчас конкуренция у проституток стала больше, а у сутенеров стало больше выбора. Появилась масса украинок, и не только из числа беженцев.

Одно из мест работы "загонщиков голого тела" — пражский вокзал. Девушек, прибывающих сюда в поисках работы, соблазняют дешёвым постоем и неопределённой работой. Потом их морят голодом, бьют и насилуют. Как говорят преступники, "объезженная лошадка" становится покладистой.

Другая форма вербовки — объявления не только в газетах, но и в соцсетях. При тамошней пропаганде и низком социальном и голодном статусе у себя дома, многие девушки надеются получить "работу" официантками или экономками в той же Германии.

Но, чаще всего, на месте у женщин отбирают паспорта и заставляют их заниматься проституцией за "проживание и корм". "Выбор" здесь большой. Есть казино, бары и кабаки. О привлекательности клиентов речь не идёт, главное — деньги за "работу".

Они делают всё, что пожелает клиент

Полицейские также отмечали, что крадут девушек и на улице. Трагикомедия в том, что крадут даже чешских проституток. Одну такую "жрицу любви" затащили в машину и отвезли в Дрезден. Здесь её стали сдавать в наём в местные пивные.

В министерстве внутренних дел Чехии говорят, что цена "товара" колеблется в зависимости от степени покладистости, количества клиентов за ночь и тарифа самой проститутки.

Очевидно, что любая девушка, попадающая нелегально за границу и незнающая язык, попадает в полное рабство. Самое страшное в этой ситуации, что преступники, делающие свой "бизнес", особенно не рискуют.

  • Во-первых, пока женщина во власти сутенёра, полиция не может к ней подступиться.
  • Во-вторых, даже находясь на свободе, жертва боится мести своих мучителей и не даёт обвинительные показания.

К тому же, за торговлю живым товаром дают намного меньший срок, чем за наркотики.

Владелец немецкого борделя откровенно признался, что преимущественно у него "работают" девушки из Восточной Европы. У живущих здесь украинцев, чехов, поляков остаются связи с домом. А дальше — дело техники. Привозят и распродают. Причём, большинство из девушек знают, чем им придётся заниматься на Западе. Правда, для некоторых это бывает неожиданностью. Во избежание скандала, немец им даёт деньги на обратный билет. Но это бывает редко, к тому же, проституцию с Востока может "крышевать" и местная полиция. Те, кто знают своё ремесло, всё равно пробираются подальше от Востока на Запад.

Клиенты на Западе побогаче и подобрее, чем у себя на малой родине.

"К тому же, и западные извращенцы предпочитают девиц из Восточной Европы — они делают всё, что пожелает клиент", — ухмыльнулся немец.

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Куратор: Наталия Красовская
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