"Бункер Сталина" должен стать ориентиром для российских бомбоубежищ

Сообщают, что в Тульской области чиновников заставляют приводить в порядок бомбоубежища. А в Волгограде пишут, что с местными бомбоубежищами всё в порядке, и "в случае ЧП в каждом может укрыться до 200 человек и пробыть безвылазно там до трёх суток".

"Бомбоубежище" — большой шанс на спасение

Вообще, слово "бомбоубежище" не вносит спокойствия в нашу сегодняшнюю жизнь, хотя боевые действия и ведутся за тысячу километров от центра Москвы. А что уж говорить о Поволжье или Урале. Тем не менее, об этом пишут и говорят.

Признаюсь, я полвека не был в подобных заведениях, хотя в детстве опускался в старых кирпичных домах в районе московского Перово в одно из таких подземных сооружений. Где-то 1970 год, страна живёт тихо и спокойно. Колбаса есть, как и у всех есть работа.

Тем не менее, когда с Гражданской обороной в стране всё было в порядке, бомбоубежища представляли собой надёжное место. Может быть, иногда туда и забегали местные сантехники пропустить стаканчик. Но "порох" держали сухим. Даже под землёй.

Огромные тяжёлые металлические двери, закрывающиеся на надёжный запор при помощи круглых больших ручек, обязательное наличие на несколько дней свежей питьевой воды, аптечки, наличие вентиляционных шахт и выходов. Куда, мне было неизвестно. Плюс, различные автономные очистители воздуха на случай атомной войны. Прошло всего полвека с окончания Второй мировой войны, и даже маленькие дети тогда её хорошо знали. Хотя бы, по рассказам стариков и родителей.

Так что, впечатляющие подземные сооружения на случай войны никого не удивляли. И все знали, где они находятся. Тем более, наработки и опыт по использованию и созданию подобных "учреждений" в СССР был большой. Чему пример бункер Сталина в Куйбышеве (теперь вновь Самара). Неплохо бы сегодня взять опыт его строительства на заметку.

Уже 21 октября 1941 года, когда фашисты были под Москвой, на случай эвакуации правительства Государственный комитет обороны СССР выпускает секретное постановление "О строительстве убежища в городе Куйбышеве". По плану, здесь должна была располагаться резервная ставка Сталина. А за основу подземного бункера взяли московскую подземку "Аэропорт". Благо, наработки, как и технологии, подобных сооружений у наших метростроевцев уже были.

После развала Советского Союза вокруг легендарного сталинского бункера было много вранья. Как обычно, чаще напирали на то, что его строили репрессированные, которых якобы ликвидировали после строительства. Но строили его обычные метростроевцы, эвакуированные и местные жители.

Бункер Сталина строили и шахтёры Донбасса

Несколько тысяч московских инженеров и проходчиков в срочном порядке были отправлены в тогдашний Куйбышев. Были здесь и шахтёры с Донбасса.

Облегчало подземные работы (понятно, что место для бункера выбирали не на глазок) то, что здесь уже раньше, ещё в XIX веке, были проложены туннели для отвода грунта и различных хозяйственных нужд. Самара всегда славилась своим купечеством, рядом была Волга.

По словам одного из строителей подземного бункера, условия работы были тяжёлые, работали на глубине 30 метров. А вокруг — бетон и цемент. Подкармливали немного, но выдавали соевое молоко. Время военное, тяжёлое, голодное.

Куйбышев в начале войны был крупным промышленным центром с выгодным стратегическим расположением, и в эту резервную "столицу" с первых дней войны началась массовая эвакуация промышленных предприятий, иностранных посольств, госаппарата и учреждений культуры. Правда, Сталин здесь не появился. Немцы были отогнаны от Москвы, и угроза для верховного главнокомандующего была снята.

Кстати, сталинский бункер не был одинок. Здесь также располагались подземные укрытия для Берии, строились укрытия для нашего генералитета, в том числе и для Жукова.

В бункере находились рабочая комната главковерха и зал заседаний правительства. Был здесь и лифт. А общая глубина бункера составляла 40 метров. Достаточная, чтобы выдержать удары вооружений, которые тогда применяли против нас наши противники.

Сегодня музей "Бункер Сталина" в Самаре — одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей бывшего Куйбышева. Находится он под зданием Самарской академии культуры, где в советское время располагался обком партии. Отмечается, что объект был секретным, и даже работники обкома не подозревали, что находится у них под ногами.

Думаю, что и это легенда. Сантехники при любом режиме нашли бы место для отдыха. Хотя сталинский бункер и открыт для посещения, он по-прежнему считается объектом гражданской обороны с особым режимом работы. Кстати, подземные сооружения бункера и сегодня находятся в неплохом состоянии, а автономные системы электроснабжения и воздушной регенерации, аналогичные подобным на подводных лодках, до сих пор действуют.

Обнадёживает, что бункер и сегодня будет использоваться по прямому назначению в любое время суток, в случае чего. Хочется верить, что до этого "случая" дело не дойдёт.

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