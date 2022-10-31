Коммерческий директор Ксении Собчак был задержан по подозрению в вымогательстве. Сама Собчак сразу же покинула Россию, используя израильский паспорт. Ранее она отрицала наличие у неё второго гражданства. Насколько серьёзным нарушением закона является такой поступок, рассказала доктор юр. наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
— Людмила Константиновна, известно, что Ксения Собчак выехала из России, воспользовавшись израильским паспортом. Теперь многие обвиняют её в том, что она якобы не уведомила миграционную службу о наличии израильского гражданства. Какое за это может быть предусмотрено наказание?
— Наличие второго гражданства и неуведомление о нём миграционной службы — это уголовно наказуемое деяние. Нарушителя сначала привлекают к административной ответственности, выписывают штраф, но, тем не менее, это всё равно уголовная ответственность. Несмотря на то, что по данной статье не применяются большие сроки наказания, это в любом случае означает судимость.
Мне кажется, что многие знали, что Ксения Анатольевна получила израильский паспорт вместе со своим маленьким сыном. Поэтому её обязанность — уведомить:
Это всё она должна была сделать, поскольку предусмотрена уголовная ответственность за сокрытие наличия гражданства или ВНЖ (вид на жительство) другого государства.
Мне кажется, что при наличии мамы-сенатора Ксения Анатольевна просто не могла этого не сделать, потому что это, как минимум, повлияло бы на статус её матери.
Может быть, конечно, она забыла или в суматохе всех этих событий не успела сообщить в миграционную службу. Может быть, она не так часто бывает в Российской Федерации, чтобы сообщать об этом. Может быть, планировала, да не сделала. А может, всё-таки сделала — этого мы пока не знаем.
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