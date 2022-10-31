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Автор Кирилл Горшенин

Юрист: Собчак грозит уголовное наказание за сокрытие израильского гражданства

Общество

Коммерческий директор Ксении Собчак был задержан по подозрению в вымогательстве. Сама Собчак сразу же покинула Россию, используя израильский паспорт. Ранее она отрицала наличие у неё второго гражданства. Насколько серьёзным нарушением закона является такой поступок, рассказала доктор юр. наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Юрист: Собчак грозит уголовное наказание за сокрытие израильского гражданства

— Людмила Константиновна, известно, что Ксения Собчак выехала из России, воспользовавшись израильским паспортом. Теперь многие обвиняют её в том, что она якобы не уведомила миграционную службу о наличии израильского гражданства. Какое за это может быть предусмотрено наказание?

— Наличие второго гражданства и неуведомление о нём миграционной службы — это уголовно наказуемое деяние. Нарушителя сначала привлекают к административной ответственности, выписывают штраф, но, тем не менее, это всё равно уголовная ответственность. Несмотря на то, что по данной статье не применяются большие сроки наказания, это в любом случае означает судимость.

Мне кажется, что многие знали, что Ксения Анатольевна получила израильский паспорт вместе со своим маленьким сыном. Поэтому её обязанность — уведомить:

  • миграционные службы о том, что у неё есть второй паспорт;
  • банковские службы в Российской Федерации о том, что у неё есть соответствующий расчётный счёт.

Это всё она должна была сделать, поскольку предусмотрена уголовная ответственность за сокрытие наличия гражданства или ВНЖ (вид на жительство) другого государства.

Мне кажется, что при наличии мамы-сенатора Ксения Анатольевна просто не могла этого не сделать, потому что это, как минимум, повлияло бы на статус её матери.

Может быть, конечно, она забыла или в суматохе всех этих событий не успела сообщить в миграционную службу. Может быть, она не так часто бывает в Российской Федерации, чтобы сообщать об этом. Может быть, планировала, да не сделала. А может, всё-таки сделала — этого мы пока не знаем.

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Допрыгалась: вскрылись подробности дела Собчак
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы закон израиль ксения собчак людмила айвар
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