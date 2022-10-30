Евгений Пригожин: "Не допустите, чтобы Россию продали за YouTube"

Блокировка видеохостинга может стать одним из условий сохранения страны. Этот ресурс уже не раз демонстрировал негативное отношение к патриотическому контенту, прославляющему российское государство. И сейчас правительству надо направить средства для создания альтернативного ресурса.

Петербургский предприниматель обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность видеохостинга.

"Во время проведения специальной военной операции (СВО) на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей. На YouTube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы", — цитирует заявление Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен подчеркнул, что в Советском Союзе, который был самой сильной страной, не было аналогов некоторым вещам с Запада. Но государство являлось сильнейшим в мире.

"В Советском Союзе, величайшей и сильнейшей империи современности, которая по мощи своей превосходила США и почти все страны Западной Европы, не было аналогов джинсам и жевательной резинке, а напиток "Байкал" не дотягивал до "Кока-Колы". В обмен на это мы продали величайшую империю современности. Теперь Россия продается за YouTube. Не допустите того, чтобы Россию продали за YouTube", — отметил предприниматель.

При этом сейчас в России уже есть видеохостинги, которые работают в стране. Тем самым проблемы с замещением контента, о которой говорят противники решения, не возникнет, но при этом получится поддержать отечественных разработчиков.

"Хотел бы проинформировать всех тех, кто встает на защиту YouTube. Я думаю, что вам надо переоценить ситуацию и посмотреть на нее с другой стороны. В России имеется ряд видеохостингов, которые на сегодняшний день очень эффективно работают, но недооценены именно по той причине, что их место занимают такие вредоносные ресурсы, как YouTube. Название этих видеохостингов RuTube, ВКонтакте, Ярус, Одноклассники и вдобавок еще большое количество нишевых видеохостингов, которые при закрытии YouTube получат колоссальное развитие. Нет никакой проблемы с видеохостингом в России. Есть проблема несправедливой конкуренции", — подчеркнул Евгений Пригожин.

Предприниматель обратил внимание, что в начале 2022 года в России заблокированы несколько социальных сетей. Однако глобальных проблем у жителей страны не возникло.

"И еще один аспект, который, насколько я понимаю, до сегодняшнего дня препятствовал блокировке YouTube — это опасение того, что закрытие видеохостинга может вызвать недовольство населения. Однако обратите внимание на следующее: Facebook и Instagram были флагманами иностранных социальных сетей, а вернее американских вражеских нам ресурсов. И после их закрытия ничего не изменилось. Приоритет получили российские социальные сети, и это колоссальная победа отечественных информационных технологий в конкуренции с несправедливо продвинутыми в "мутные" 2008-2012 года иностранными социальными сетями. Не думаю, что огромное недовольство вызовет закрытие YouTube и передача бразды правления российским социальным сетям. А вот то дерьмо, которым поливает YouTube и его рекомендательная система, когда на запрос "Я русский", они подкидывают ответ "и это плохо", может вызвать полную деградацию национального самосознания в России. Поэтому чем быстрее Россия избавится от YouTube, тем быстрее мы окрепнем. Я призываю в кратчайшие сроки заблокировать этот враждебный России сервис", — заявил Евгений Пригожин.

По мнению политолога Владимира Карасева, государство уже давно должно было разработать аналоги YouTube. Тем самым не позволяя работать против страны и влиять на умы граждан, формируя негативное восприятие России у жителей.

"У нас в Советском Союзе мы ни от кого не зависели, у нас все было. Все, что нам сейчас нужно — это полностью отказаться от западной продукции, заменив ее отечественной. Для этого нужно, чтобы средства, которые направлялись на развитие той или иной отрасли, полностью были подконтрольны государству. Это даст развитие, необходимые ресурсы. Мы должны отказаться от тех ресурсов, которые работают против нашего народу, против России", — отметил эксперт.

Владимир Карасёв уверен, что при вложении ресурсов и должном участи правительства, в короткие сроки получится восполнить потери, которые возможно ощутят некоторые жители России.

"Нужно развивать свои ресурсы, делать их конкурентоспособными. Если мы не заблокируем YouTube, то мы не сможем развивать свои площадки в достаточной мере. Да, блокировка YouTube будет ощущаться, но только первое время. Весь обучающий и развлекательный контент уже давно есть на российских площадках", — отметил политолог.

Напомним, ранее с аналогичной просьбой в Роскомнадзор и Генпрокуратуру обратился глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.