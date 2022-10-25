Милитари-шопинг: от ажиотажного спроса цены "одичали"

Недавно, после начала частичной мобилизации, заглянула я в первый попавшийся "военторг". Мимоходом, из любопытства. Да так и застыла в немом изумлении.

Народу — как в день старта продаж новой коллекции какого-нибудь модного бренда, не протолкнуться. Мужчины сосредоточенно выбирали себе обувь, форму, прочее снаряжение. Лихо сновали туда-сюда продавцы-консультанты. Протиснулась я поближе, поглядела на цены — и обомлела: ну не может же армейская форма стоить как модный плащ Burberry (кстати, именно этот бренд в своё время ввёл в моду "траншейное пальто" — тренчкот)! Или может?..

Визит на популярные маркетплейсы оптимизма не прибавил: к примеру, плащ-дождевик камуфляжной расцветки хаки предлагается за 100 тысяч рублей. Дорого? Извольте в кредит от 10 тысяч, но зато вот вам бесплатная доставка. Или бронежилеты по 150-160 тысяч рублей. Или… да много чего ещё сейчас продаётся по таким ценам, что, честное слово, глаза на лоб лезут.

Спрос рождает предложение

Происходит странная ситуация: пока одна часть наших граждан в режиме 24/7 пытается обеспечить наших бойцов, участвующих в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, всем необходимым и даже немножко сверх того, другая часть наших граждан... просто "делает деньги".

Нет, мы, конечно, давно уже живём при капитализме, бизнес есть бизнес, но в сентябре-октябре этот капитализм "одичал" настолько, что Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба заинтересовались таким лихим ценообразованием.

Получается, чтобы снарядить мобилизованного, многим, если не большинству, придётся (или уже пришлось) влезать в кредиты. По-видимому, отчасти решить эту проблему должны региональные выплаты мобилизованным. Но всё же хотелось бы, чтобы у наших защитников была возможность приобретать качественную армейскую амуницию по вменяемым ценам.

Знаки качества

В теме армейской экипировки есть ряд нюансов. Некоторые кажутся мелочами, но их тоже следует учитывать, а в некоторых гражданский человек и не разберётся сходу. Однако в условиях боевых действий любая мелочь может оказаться решающей для жизни бойца.

Начнём с того, что есть АО "Военторг", связанный с Минобороны РФ. Он официально использует марку "Армия России", продаёт форменную и обычную одежду с армейской символикой, и претензий по ценам и качеству к нему нет. Ассортимент, цены и адреса магазинов можно посмотреть на официальном сайте "Военторга".

А есть ещё масса разнообразных "военторгов", не имеющих никакого отношения к вышеуказанному. Закупаются они не только у "брендовых" производителей, но бывает, что и на "Садоводе" — рынке-наследнике знаменитого некогда "Черкизона", а то и на "Алиэкспрессе". Неадекватное соотношение цены и качества чаще всего встречается именно здесь.

Кроме того, армейская амуниция должна проходить армейскую приёмку и обладать определёнными характеристиками, о которых неопытный пользователь может попросту не знать. Так, например, можно приобрести "спальный мешок-одеяло". Отличная, кажется, вещь — тёплый и комфортный спальник. Но он ещё должен быть сделан из негорючего материала и иметь противопожарную пропитку.

Также снаряжение из негорючих материалов позволяет бойцу не так сильно "светиться" на вражеских тепловизорах, подсказывают опытные воины.

Приобретение бронежилета тоже требует внимания: "по интернету" легко ошибиться и получить страйкбольный броник, выдерживающий лишь пластиковые пульки. От настоящих пуль такой точно не спасёт, потому что замены пластин на усиленные может не выдержать он сам. По-хорошему если, "какой надо" бронежилет должны выдавать в воинской части. В случае чего — спасать бойца будет именно броник, а не красивый "сертификат качества".

То же самое касается и обуви: ботинки туристические и ботинки армейские — это две разные пары. Свежий пример — военкор Семён Пегов, на днях подорвавшийся на противопехотной мине "Лепесток" в Донбассе. Судя по полученным ранениям, он был в добротной армейской обуви, иначе мог бы остаться без ступни.

И ещё один момент, о котором не многие знают. Примерно в 2015 году Минобороны выгрузило со своих складов массу разнообразного армейского снаряжения. Кое-что раскупили предприниматели про запас, а что-то было просто брошено и растащено по запасливым домохозяйствам. Сейчас, на волне ажиотажного спроса, это старьё вполне может оказаться выкинутым на рынок. И есть вероятность по неопытности или в спешке купить откровенное барахло. Так что будьте предельно внимательны, товарищи мобилизованные и добровольцы.

Госконтроль

Сегодня президент России Владимир Путин проведёт в режиме видеоконференции заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей вооружённых сил. Ранее глава КС, премьер-министр Михаил Мишустин, потребовал от производителей незамедлительно нарастить выпуск продукции, необходимой для успешного проведения СВО. Надеемся, что Генпрокуратура и ФАС тоже скажут своё веское слово по поводу цен на эту продукцию.

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