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Автор Александр Приходько

Gulagu.net не хочет признавать, что взял интервью у мошенника, выдававшего себя за бойца ЧВК "Вагнер"

Общество

Модераторы Gulagu.net в социальных сетях начали удалять из комментариев ссылки на видео с саморазоблачением мнимого "вагнеровца" Марата Габидуллина, а приславших их подписчиков — блокировать. Кроме этого, основатель ресурса Владимир Осечкин до сих пор не признался, что брал интервью у простого мошенника на доверии.

Gulagu.net не хочет признавать, что взял интервью у мошенника, выдававшего себя за бойца ЧВК "Вагнер"

Чем известен Марат Габидуллин?

Марат Габидуллин стал известен в декабре 2020 года, благодаря своему интервью изданию Meduza. В беседе с журналисткой Лилией Яппаровой он выдал себя за бойца ЧВК "Вагнер", рассказал о своем личном знакомстве с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и анонсировал скорый выход своей якобы автобиографической книги "В одну реку дважды" о событиях сирийского конфликта.

После публикации в Meduza Габидуллин стал кем-то вроде эксперта по ЧВК "Вагнер", однако исключительно в западных и российских либеральных СМИ.

После начала специальной военной операции, в которой "вагнеровцы" принимают активное участие, про Габидуллина снова вспомнили, особенно после того, как он демонстративно сбежал из России во Францию и публично осудил СВО, пообещав дать показания в международном суде в обмен на французское гражданство.

У него брали интервью YouTube-проект "Люди PRO", русская служба BBC, журналисты "Дождя" Мария Борзунова и Владимир Роменский, немецкое издание Welt, американский телеканал CNN и ресурс Gulagu. net. Основатель последнего — Владимир Осечкин лично записал на видео очередную беседу с Маратом Габидуллиным, которая была опубликована 12 октября.

Официальные признания

А буквально неделю спустя, 19-го числа, в Telegram-канале "Мюсли Лаврова" опубликовали видео, снятое 3 декабря 2020 года. На ролике мнимый "вагнеровец" по совету своего юриста участвовал в гражданском допросе у нотариуса Краснодарского нотариального округа. На нем Габидуллин под запись и без признаков какого-либо принуждения говорит, что никогда не являлся сотрудником ЧВК "Вагнер", не был знаком с Евгением Пригожиным, а интервью изданию Meduza давал только чтобы заработать денег и прорекламировать свою книжку.

"Когда Аликова Валентина Юрьевна, мой юрист, рассказала мне о возможном возникновении судебных разбирательств и последствий, которые может повлечь мое интервью, я решил рассказать, зачем и почему я его дал. <…> Да, заплатили [за интерьвю]. Я немного нуждаюсь в деньгах, и они мне были очень кстати, — объяснил Габидуллин у нотариуса. — Я пишу книгу. Пользуясь случаем, постарался ее разрекламировать чтобы появился спрос у читателей, чтобы заработать денег".

Примечательно, что инициаторами интервью были журналисты Meduzа, в частности Лилия Яппарова, которые предложили нуждающемуся Габидуллину за деньги подтвердить подготовленную ими информацию. Для того, чтобы легенда мнимого бойца ЧВК "Вагнер" выглядела убедительней, его могли внести в списки "Миротворца" (доступ к порталу ограничен по требованию Генпрокуратуры).

"Почему это произошло, я не могу предположить. С какой стати мои данные находятся на этом непонятном интернет-ресурсе. Возможно, меня туда включили именно из-за моего согласия дать интервью интернет-изданию Meduza для придания правдоподобности информации", — считает писатель.

"Какой из меня вояка?"

Однако главное признание писателя Марата Габидуллина у нотариуса заключалось в том, что он никакого отношения к ЧВК "Вагнер", разумеется, не имеет.

"Нет конечно, какой из меня вояка? Старый я уже, весь переломанный после бурной молодости 90-х. Я разное слышал и читал в Интернете про ЧВК "Вагнер", решил представится их членом. Сейчас это актуальная тема. Книга эта будет — художественное произведение, как бы от первого лица", — под запись сказал Габидуллин.

Кроме этого, он лично опроверг свое знакомство с Евгением Пригожиным и признался, что не знает, как петербургский бизнесмен связан с ЧВК "Вагнер".

"Я понятия не имею, но тема красивая получилась, — говорит Габидуллин. — Журналисты пишут про ЧВК и Пригожина, ну я и решил, что нужно про него, как про большого босса написать. Думаю, с него не убудет, а пользу может принести. Как минимум интерес издания Meduza и остальных проявился".

Правда глаза колет

После появлении видеозаписи, на которой Марат Габидуллин признается в умышленном подлоге, все интернет-ресурсы и СМИ, бравшие у него интервью должны были тут же опубликовать официальные опровержения, но этого почему-то не случилось.

Например, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин до сих пор никак не прокомментировал ролик, ссылки на который пользователи социальных сетей стали присылать в комментарии. Более того, все они стали моментально удаляться модераторами Gulagu. net, а наиболее активные подписчики — блокироваться.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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