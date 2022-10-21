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Автор Александр Приходько

Петербургский фонд "Победа" не ответил на запрос СМИ в срок

Общество

Тема мобилизации за последний месяц стала предметом обсуждения среди как региональных, так и федеральных средств массовой информации.

Петербургский фонд "Победа" не ответил на запрос СМИ в срок

Не обошла она стороной и Санкт-Петербург. Так, губернатор Александр Беглов сообщил, что реорганизованный фонд "Победа" возьмет на себя задачу по закупке необходимого снаряжения для мобилизованных. Спустя некоторое время наша редакция решила обратиться к руководству фонда с вопросами о том, как обстоят дела со сбором средств, помогают ли частные предприниматели и представители бизнеса. Помимо того, мы попытались выяснить, что уже удалось закупить для мобилизованных.

Отвечать на вопросы представители организации, судя по всему, не хотят — как в устном формате, так и в письменном. Запрос фонд, по всей видимости, решил проигнорировать, и в установленный законом срок не отвечать. Но обо всем по порядку.

После начала частичной мобилизации губернатор Санкт-Петербурга в рамках программы "Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым" затронул тему помощи мобилизованным горожанам. Как отметил губернатор, в реорганизованном фонде "Победа" открывается специальный счет для оказания помощи мобилизованным. Фонд берет на себя задачу закупки необходимого оборудования и снаряжения.

"Мы сейчас открываем там специальный счет для оказания поддержки нашим воинам, которые идут служить. И естественно, я бы хотел обратиться к бизнесу и ко всем гражданам. Я думаю, что вы там проинформируете. Номер счета, номер телефона, по которым можно обратиться в фонд "Победа", передать какие-то средства для того, чтобы закупить необходимое оборудование, снаряжение, ну и другое. Потому что хотелось бы, чтобы кроме стандарта еще и дополнения какие-то для наших ребят были, которые сегодня отправляются защищать нашу Родину", — заявлял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Спустя неделю наша редакция решила обратиться в фонд "Победа" и поинтересоваться, как обстоят дела с помощью для мобилизованных. Однако получить ответы на наши вопросы оказалось далеко не так просто, как представлялось.

Дело в том, что на сайте фонда "Победа" по указанному для связи номеру телефона оказалась горячая линия. Оператор не смог проконсультировать нас по интересующим вопросам, но предложил связаться с некой гражданкой Натальей Грохольской, сказав, что она является "представителем фонда" и, возможно, сможет нам помочь.

Наталья Викторовна, ссылаясь на занятость, попросила прислать ей вопросы для ознакомления, а спустя несколько дней написала, что не сможет на них ответить, при этом посоветовав изучать информацию на сайте.

На следующий день после безуспешного диалога с "представителем фонда" наша редакция отправила официальный запрос на почту организации. Однако ответов на интересующие вопросы в установленный срок не поступило. Мы же, понимая, что фонд может быть загружен и запрос попросту потерялся, решили повторно позвонить по указанному на сайте телефону, где сотрудница горячей линии предложила продиктовать под запись отправленные нами ранее вопросы, а потом посоветовала позвонить все той же Грохольской. При этом связаться с "представительницей фонда", к которой нас переадресовала сотрудница горячей линии, нам так и не удалось, поскольку Грохольская не отвечает на звонки, а сообщения в мессенджере не читает. Как итог — иных выводов, кроме как о том, что фонд попросту уклоняется от ответов на вопросы, к сожалению, наша редакция сделать не может.

Помимо того, интерес к деятельности фонда "Победа" возобновился и в связи с другой, не менее "щепетильной" информацией. В СМИ опубликовали сведения о том, что мобилизованным петербуржцам, которые прибыли в город-герой Севастополь, были вынуждены оказывать помощь не представители пропиаренного губернатором Санкт-Петербурга фонда "Победа", а члены добровольческой организации "Мы вместе — Севастополь", которые начали собирать для них посуду, термобелье и другие необходимые вещи. Не исключено, что, несмотря на объявленные сборы средств, разрекламированный Бегловым фонд, судя по всему, оказался не в состоянии оказать поддержку мобилизованным горожанам.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы санкт-петербург александр беглов
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