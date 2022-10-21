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Автор Александр Приходько

Союз казачьей молодежи России пополнят свыше пяти тысяч молодых казаков Донецка

Общество

Участие казачьей молодежи в специальной военной операции и создание молодежных казачьих организаций в новых регионах России — Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях — обсудили в Калининграде участники Съезда Союза казачьей молодежи России.

Союз казачьей молодежи России пополнят свыше пяти тысяч молодых казаков Донецка

Первый заместитель (товарищ) атамана ВсКО К. Я. Перенижко в приветственном слове от имени атамана ВсКО Николая Долуды обратил внимание на систему взаимодействия молодёжных лидеров с войсковыми атаманами и интеграцию инициатив молодых казаков во всероссийское казачье движение, а также призвал к увеличению численности молодежных казачьих организаций.

90 активистов казачьей молодежи из 12-ти войсковых и 2-х окружных казачьих обществ одобрили результаты деятельности Союза казачьей молодежи России в 2022 году, о которых отчитался председатель СКМР Василий Кошмар.

По его словам, благодаря патриотическому настрою молодежное казачье движение становится популярным среди молодых соотечественников. С момента образования СКМР в 2020 году его ряды пополнили свыше 37 тысяч учащихся казачьих классов, школ, кадетских корпусов, а также молодых казаков от 18 до 35 лет. На сегодняшний день численность Союза казачьей молодежи России составляет более 163 000 человек.

— Главным итогом 2022 года является завершение процесса создания во всех войсковых казачьих обществах региональных отделений Союза казачьей молодежи России обществах и подключение молодых к решению задач Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества, — сказал Василий Кошмар.

С первых дней СВО представители казачьей молодежи влились в добровольческую деятельность, оказывая помощь беженцам и жителям ЛДНР в пунктах временного размещения беженцев и сбора целевой помощи казакам-добровольцам, находящимся на передовой.

— Свыше 1000 активистов региональных отделений Союза казачьей молодежи России выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, — отметил председатель СКМР.

Имена 27-ми молодых добровольцев — пополнили ряды Бессмертного казачьего полка. 24 молодых казака удостоены государственных наград, 7 из них — посмертно.

Василий Кошмар отметил хорошую работу казачьих молодежных организаций Кубанского, Оренбургского войсковых казачьих обществ, Всевеликого войска Донского, наметившуюся динамику Забайкальского и Иркутского ВКО.

— К сожалению, в Уссурийском, Енисейском и Сибирском войсковых казачьих обществах лидеры молодежных организаций слабо проявляют инициативу и, как следствие, не подключились к решению первостепенных задач, которые стоят перед казачьей молодежью в регионах, — подчеркнул лидер СКМР.

По мнению В. Э. Кошмара, участия активистов требует работа ВКО с вузами, реализующими казачий компонент. Передача опыта казачьего молодежного самоуправления поможет формированию в образовательных организациях высшего образования студенческих казачьих групп.

Также председатель СКМР акцентировал внимание на необходимости усилить работу молодых казаков в качестве наставников в казачьих детских садах, казачьих классах.

— Именно на этой живой связи поколений сохраняется преемственность нашей системы непрерывного казачьего образования, — сказал Василий Кошмар. — Наша задача — вовлекать учащуюся молодежь в мероприятия патриотической направленности регионального и федерального уровней.

Так, в текущем году представители казачьей молодежи войсковых и окружных казачьих обществ приняли активное участие во Всероссийских акциях "Вахта Памяти-2022", "СвоихНеБросаем", "Сад Памяти", "Великая война — великая Победа". Около 170 тысяч граждан России проверили свои знания истории казачества в рамках Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант-2021". В 2022 году "Казачий диктант" пройдет 10 декабря.

С целью возрождения казачьего уклада и укрепления семейных традиционных ценностей казачье молодежное движение России объединяет не только молодых казаков, но и юных казачек. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда поддержал инициативу молодежи о создании женских казачьих объединений при войсковых обществах.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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