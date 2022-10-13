Реабилитация нацизма: в Ростовской области стоит памятник гитлеровскому полицаю

Почему в Ростовской области в 2006 году установили памятник гитлеровскому полицаю Ивану Добробабину, действительно ли он был в числе 28 героев-панфиловцев, и за что его лишили звания Героя Советского Союза, рассказала секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

— С 2006 года на территории России, в городе Цимлянске Ростовской области, стоит памятник гитлеровскому полицаю Ивану Евстафьевичу Добробабину. Он изображён на монументе со звездой Героя Советского Союза, что недопустимо, поскольку он был её лишён.

Иван Добробабин был в числе 28 героев-панфиловцев, которые обороняли подступы к Москве осенью-зимой 1941 года. Когда панфиловцев награждали общим списком званиями Героя Советского Союза, то Иван Добробабин в эти списки попал как член группы. Он был контужен в сражении, попал в немецкий плен, перешёл на сторону нацистских оккупантов. Они перевезли его в Перекоп Харьковской области. Там Добробабин служил полицаем, потом стал начальником полиции Перекопа, где принимал участие:

в издевательствах над местным населением,

принудительной отправке людей в Германию,

облавах на советских военнопленных.

В июне 1948 года военный трибунал Киевского военного округа приговорил Добробабина к 15 годам лишения свободы, а указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1949 года он был лишён звания Героя Советского Союза.

Он вышел на свободу через 6 лет, в ноябре 1954 года. До конца жизни жил в Цимлянске, работал в фотоателье, умер в 1996 году.

Добробабин имел наглость добиваться реабилитации и восстановления в звании Героя Советского Союза, для чего многократно фальсифицировал биографию, подавал апелляции. То есть, он не раскаивался в своих преступлениях.

14 августа 1989 года на основании заключения Главной военной прокуратуры ему было отказано в реабилитации. 20 сентября 1996 года аналогичный вердикт вынесла Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Но уже в 1993 году Пленум Верховного Суда Украины реабилитировал Добробабина. Как только Украина провозгласила незалежность в 1991 году, там началась реабилитация бандеровцев, коллаборантов, нацистских преступников. Удивляться приходится другому: тому, что российские суды принимают во внимание решение бандеровской Украины о реабилитации Добробабина. С этим решением Добробабин атаковал российские судебные инстанции.

Известно, что в Перекопе во время нацистской оккупации в конце апреля 1943 года во время массовой отправки местных жителей в Германию Добробабин с подчинёнными полицаями конвоировал 50 человек. Ввиду того, что молодёжь уклонялась от угона в Германию, он поручил полицаям арестовывать их родителей — фактически брать в заложники стариков.

В конце марта 1943 года Добробабин провёл обыск в доме гражданки Подлесной, изъял спрятанное попавшим в окружение советским офицером оружие, обмундирование. А в июле того же года Добробабин и его подручные задержали и сдали в лагерь советского военнослужащего Семёнова, над которым Добробабин издевался самолично. Согласно показаниям жителей Перекопа, Добробабин лично издевался над гражданами, отнимал у них скот, имущество, избивал стариков.

В Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья за оправдание и прославление нацизма. Добробабин — гитлеровский полицай.

Наше гражданское общество борется с этим монументом. Утомительную переписку с властями по поводу сноса памятника вёл ростовский фермер Николай Петрович Лукьянов. Он, к сожалению, недавно скоропостижно скончался и не успел подать апелляцию в Верховный Суд Российской Федерации. Ему пришли два отказа из Ростовского и из Краснодарского апелляционного суда — на том лишь основании, что Добробабин был реабилитирован Верховным Судом Украины.

То есть, российский суд опирается на решение суда нацистского государства — и это осенью 2022 года. Мы решили денацифицировать Украину. Не может страна, на территории которой стоит монумент гитлеровскому полицаю, требовать денацификации от другой страны.

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