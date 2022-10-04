России нужно победить саму себя, чтобы выстоять в борьбе

Процессы, происходящие в современном мире объяснить с точки зрения человеческой логики невозможно.

Я почему-то уверен в том, что и большинство политиков, занимающих самые высокие государственные должности, не осознают всей их глубины, а те немногие осознающие просто не в силах повлиять на их развитие. Различные геополитические противоречия ведущих держав мира сегодня больше напоминают предсмертные конвульсии, а возрастающий в общественном сознании и окружающей природе хаос запускает неконтролируемый процесс саморазрушения всей системы в целом.

Не хочу отдельно затрагивать тему СВО на Украине, я не эксперт в военной области, к тому же, у меня нет сомнений в том, что, пройдя через череду проб, ошибок и даже предательств, это сражение на поле боя российский народ всё равно выиграет. Но вот сможет ли он одержать победу в глобальной войне смыслов, остаётся под вопросом. В этой связи очень показателен опыт двадцатого столетия, когда в неимоверно трудных условиях Советский Союз смог на поле боя одержать победу над сильнейшим врагом, добиться немыслимого подъёма в экономической и научной сфере, но, в конце концов, проиграл войну с самим собой.

"Побеждающий других — силён, побеждающий самого себя — могущественен”. Дао Дэ Цзин

С одной стороны, трудно без боли наблюдать за тем, когда люди, говорящие на одном языке и имеющие одинаковые фамилии, убивают друг друга. С другой стороны, всё больше приходит понимание того, что на самом деле это война России с самой собой, и она была неизбежна. На протяжении тридцати лет ломались все многовековые нравственные устои общества, культ порока насильно внедрялся в сознание молодых поколений, историю грубо смешивали с грязью, а предательство возвели в ранг высшего достоинства. Война с самим собой — это начало очищения, победа в ней будет означать рождение нового мира, поражение — полное забвение и вырождение.

Истина — это дочь времени, и только сейчас по прошествию тридцати лет после крушения СССР люди начинают осознавать её в полной мере. За эти годы современная цивилизация столкнулась с истощением во всех областях своего бытия, начиная с культуры и заканчивая наукой.

На этом фоне войны, критическое падение рождаемости, высокая смертность, резкий рост различных заболеваний и климатических аномалий не должны казаться чем-то необычным, — человек и окружающая его природа едины. Цивилизация в очередной раз столкнулась именно с тем случаем, когда человеческое сознание вступило в острую фазу противоречия с собственной природой.

Подобные кризисы в нашей истории происходили не один раз, но, как правило, они носили ограниченный характер и касались крушения отдельных империй или государств. Начиная с двадцатого столетия, разрушительные тенденции обрели глобальный характер и касаются уже практически всех. Не стоит рассчитывать на разумные действия политиков, глобальные события, как правило, разворачиваются независимо от их решений. Русский философ Александр Зиновьев очень точно охарактеризовал происходящие в мире события после крушения СССР. Процитирую отрывок из его последнего интервью:

"Демократия постепенно исчезает из общественной организации стран Запада. Повсюду распространяется тоталитаризм, потому что наднациональная структура навязывает государствам свои собственные законы. Эта недемократичная надстройка отдаёт приказы, даёт санкции, организовывает эмбарго, сбрасывает бомбы, морит голодом. Финансовый тоталитаризм подчинил себе политическую власть. Холодному финансовому тоталитаризму чужды эмоции и чувство жалости. По сравнению с финансовой диктатурой, диктатуру политическую можно считать вполне человечной. Внутри самых жестоких диктатур было возможно хоть какое-то сопротивление. Против банков восставать невозможно!"

Только слепой может не замечать влияния интересов крупного бизнеса на все ключевые политические, экономические и военные процессы в мире. Его интересы касаются жизни каждого из нас. Сила влияния финансовой диктатуры держится исключительно на вере людей в её могущество. Система смогла создать условия, при которых каждый житель планеты вынужден будет защищать её. Одни, пытаясь сохранить свои незаконно нажитые капиталы, другие — свои мизерные пенсии и пособия. Неважно какая валюта будет стоять во главе этой новой диктатуры, доллар, евро, юань или рубль, — дракона убить нельзя. Убив его, ты сам становишься драконом.

Находясь в рамках существующей системы, основу которой составляет конкуренция (то есть, война всех против всех), победа над ней невозможна. Финансовый дракон — это порок, который глубоко проник в сознание человека, без внутренней борьбы с самим собой, очистить сознание человека от его влияния не получится.

Причина ненависти капиталистов к советскому прошлому и попытка стереть его идеалы из сознания молодых поколений как раз и заключается в том, что идеология в СССР предполагала замену конкуренции на взаимопомощь и вела непрерывную борьбу с личными и общественными пороками. Эта борьба лежала в основе всех военных, экономических и научных побед государства до той поры, пока на горизонте не замаячил соблазнительный образ сладкой и беззаботной жизни, лишённой всякого сопротивления собственным порочным помыслам. Идеология потребления и комфорта сформировала новый тип человека, сознание которого несовместимо с его творческой природой.

Многие должны помнить как в 2016 году в научной среде появилось такое выражение как "поколение снежинок", Financial Times признали его тогда словом года. Так назвали людей, рождённых после 1990 года в государствах европейской цивилизации (некоторые социологи предпочитают вести отсчёт даже с 1985 года). Впервые за всю наблюдаемую историю отличия поколений друг от друга столь велики, что антропологи заговорили о появлении нового вида людей. Можно было бы согласиться с мнением тех, кто не видит в этом ничего плохого, типа, новое время, новые ценности и ничего более. Но вот история цивилизации показывает обратное, намекая на неизбежные трагические последствия смены ценностных ориентиров.

Хлеба и зрелищ

"Хлеба и зрелищ!". Автор этого выражения — древнеримский поэт Децим Юний Ювенал, живший в I-II веке. Своё выражение он посвящает обществу, которое думает лишь о еде и развлечениях, а древнеримские политики просто используют их эмоции в борьбе за власть. Ювенал в своих стихах с болью отмечает нравственное падение и низкий запрос некогда великого римского народа. Вам ничего это не напоминает?

Как пример, возьмём отрывок известного стихотворения Михаила Лермонтова, который был посвящён Бородинскому сражению 1812 года:

"Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя: богатыри — не вы!".

Виссарион Белинский позже отмечал:

"Бородино" — это жалоба поэта на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошлому, столь полному славы и великих дел".

Может, всё-таки правы японцы, мудрость которых гласит:

"Если в твоей жизни не случалось никакого кризиса, который трудно пережить, тебе следует купить эти переживания за большие деньги".

Фёдор Достоевский в 1877 году также отмечал:

"Долгий мир всегда родит жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой. В долгий мир жиреют лишь одни палачи и эксплуататоры народов. Сладострастие родит жестокость и трусость. Грузная и грубая душа сладострастника жесточе всякой другой, даже и порочной души".

Деградация человека в мирное и сытое время — вопрос очень серьёзный, он напрямую связан с развитием будущего мироустройства в целом. Нет сомнения в том, что природа никогда не позволит окончательно подавить сознание человека. Вопрос в другом: неужели только различные кризисы и войны являются единственным средством от деградации человечества? Ответ на это вопрос существует давно, просто его стараются не доводить до широких масс используя древнеримский опыт в борьбе за власть: дай народу хлеба и зрелищ, и он проголосует за тебя. Как и в древнем Риме будет практиковаться бесплатная раздача зерна (вертолётные деньги и разовые финансовые надбавки), будут устраивать публичные массовые бои гладиаторов (различные телевизионные шоу и войны). Всё, как было тогда, до последнего времени продолжалось и в нашей реальности.

Современная реальность

Многие, наверное, обратили внимание на то, как растёт напряжение в обществе. Это касается практически всех без исключения государств так называемого цивилизованного мира. Причина не только в падении уровня жизни. Падает доверие к властям, люди отказываются ходить на выборы, они перестают доверять официальной пропаганде.

Мои знакомые в США, Европе, Средней Азии и России говорят об одних и тех же процессах, происходящих в их странах. Люди на подсознательном уровне пытаются найти истину, понять суть происходящего вокруг. В Европе набирают популярность крайне правые партии, а в США многие американцы уже открыто выступают против дальнейшей помощи киевской власти. Я также постепенно прихожу к выводу о начале некоего глобального идеологического противостояния в обществе, в условиях острого социального неравенства, лжи и лицемерия — это неизбежно должно было произойти.

Известный философ Александр Дугин в своей новой книге "Археомодерн" описывает это явление. Суть его в том, что в одном и том же обществе сложилась двухуровневая модель интерпретации практически всех явлений и принципов — в политике, культуре, быту и т. д. Ядро народа продолжает жить в условиях традиционного общества, а элита государства, являясь современной, движется противоположным путём.

Это касается не только России. Возьмите любое европейское государство или США, и вы увидите ту же картину: общество и элиты находятся в совершенно разных мирах и напряжение между ними нарастает. Всё больше людей понимают, что современные политики представляют из себя лишь говорящие головы, которые ничего по существу не решают.

Для многих современных элит, война на Украине — лишь отвлекающий общество фактор и способ удержаться у власти в условиях падения экономики и неконтролируемого роста цен. Мы видим, как Западные страны вновь опускают "Железный занавес", в Литву уже с 19 сентября россиянам запрещён прямой въезд. Но даже несмотря на нарастающий хаос и истерику в политических кругах, на Западе были и остаются здравомыслящие люди, их много и в Литве.

Мой давний приятель, литовский политический деятель Альгирдас Палецкис, основал общественную организацию "Международный форум добрососедства". На данный момент, пока сам Альгирдас по надуманным обвинениям находится в литовской тюрьме, организацией руководит Эрика Швенченене, которая сама находится под жёстким политическим прессингом. В условиях, когда мир трещит по швам, само это событие носит беспрецедентный характер и может послужить хорошим примером для всех думающих людей. У меня нет сомнений в том, что это решение Альгирдаса не было спонтанным, он прекрасно видит будущее и знает, что делает. Вкратце выделю цель этой организации:

"Наша цель — поднять народную дипломатию на высокий уровень, поскольку власти Литвы не работают на благо нашего государства, а политика, проводимая в отношении наших восточных соседей, погубила экономику Литвы. Мы должны выстраивать отношения, обходя проамериканскую власть Литвы. Одна из главных целей — открыть представительство "Форума добрососедства” во всех соседских странах".

Некоторые считают, что на Западе, в частности в Литве, люди сами виноваты, смирившись с действиями своих политиков. Хочу напомнить, что современный Запад, тем более Прибалтика или Украина, это вам не СССР 1960-1990 годов, в котором, не боясь последствий, каждый мог публично высмеивать советский быт и рассказывать пошлые анекдоты про советских лидеров. Западная демократия не терпит инакомыслия, бросивший ей вызов может в один миг потерять всё, не взирая на заявления политиков о свободе слова.

На Западе очень много людей осознающих порочность системы, в которой им приходиться жить. Более того, уверен, что большинство населения планеты сегодня с надеждой смотрит на ШОС, которая сможет выдвинуть альтернативу финансовой колониальной политике Запада. Альтернативу не столько в экономической сфере, сколько в мировозренческой. Люди ждут, они понимают, что современная Западная цивилизация давно зашла в тупик, выхода из которого не существует. Страны, входящие в ШОС, через тысячелетия смогли пронести и сохранить свою культуру и традиции, они на собственном опыте испытали все прелести колониальной политики Запада.

Судьбу СССР повторить никто не захочет

На Востоке прекрасно осознают: Запад никогда не откажется от своей колониальной политики, он просто не сможет этого сделать в силу того, что сам находится во власти системы, о которой упоминал Александр Зиновьев. Система инстинктивно требует своего расширения, а значит, господства над всем миром. Без победы над Россией сделать это невозможно.

Похоже, что британский геополитик Хэлфорд Маккиндер всё же был прав, утверждая в начале ХХ столетия: "Тот, кто правит Евразией — правит миром". Разрушение СССР многие преподносят как бескровную смену режима, стремление либералов разрушить "железный занавес" и дать людям свободу. Лукавят утверждающие подобное: это была война, о потерях в которой сегодня стараются вслух не говорить.

В следствие переворота 1991 года только экономический ущерб превзошёл по своим масштабам ущерб, нанесённый объединённой Европой во главе с нацисткой Германией по итогам Второй мировой войны. Что касается человеческих потерь, то воспользуюсь выдержкой из публикации известного философа Галимы Галиуллиной:

"Человеческие потери только в России составили 13 миллионов человек (9 367 118 мужчин и 3,5 миллиона женщин умерли в период с 1992 по 2007 год ранее пенсионного возраста). 4 миллиона детей стали беспризорными. Число нищих достигло 3,4 млн человек, бомжей — 4,0 млн, наркоманов — 3 млн. Пышно расцвела проституция. В стране 1,3 млн уличных проституток. По докладу Международной организации труда (МОТ) только в Москве насчитывалось до 100 тыс. человек, занимающихся проституцией, из них 20-25 тыс. — несовершеннолетних".

Если ко всему вышесказанному добавить человеческие потери, понесённые в государствах всей некогда единой страны, то они могут превзойти потери, которые понёс СССР в годы Великой Отечественной войны. До сих пор за это никто не ответил. Более того, многие участники развала страны находятся в почёте и пользуются государственными привилегиями. На практике это означает одно: борьба с советским идеологическим наследием будет продолжена.

Враг вновь приходит на помощь!

События последних месяцев, с учётом всего пережитого за последние 30 лет, невольно наводят на мысль о том, что российский народ, во всяком случае, думающая его часть, должны быть благодарны Западу за его агрессивные действия в отношении государства. Страшно подумать что всё происходящее в последние десятилетия могло бы продолжиться дальше. Я имею в виду разрушение человеческой морали, слепое поклонение деньгам, комфорту и многое другое, на что смотреть без боли было уже невозможно.

В первое десятилетие после крушения СССР глобалисты без труда могли бы сделать Россию своей частью, российские элиты и сами в то время стремилась стать ею, да и сейчас многие не против. Получается, Запад вновь пожалел Россию, начав расширение своего военного блока на Восток. В решениях Запада кроется некая загадка, не всё поддается логике в его действиях. Любая агрессия в отношении российской государственности всегда способствовала объединению народов, сохранению их культуры и традиций, делала само государство сильней, наполняя его смыслом своего существования. Так что, на мой взгляд, памятники различным захватчикам должны стоять в России всюду, где это возможно.

Когда историю начинаешь рассматривать с позиции прошедшего времени, отчётливо понимаешь: происходящие события в ней, как правило, противоречат замыслам людей. Такое ощущение. будто кто-то невидимый и могущественный играет с человечеством в шахматы, пытаясь научить его премудростям своей игры. То, что человеку, порой, кажется ужасным и трагичным, через какое-то время оборачивается для него или его потомков благом, загадок очень много. За считанные месяцы до революции 1917 года ни один из будущих основателей СССР даже не предполагал о рождении нового советского государства. Владимир Ленин был уверен, что социалистическая революция в России невозможна. Да и сам советский период, на первый взгляд, выглядит как сплошное противоречие здравому смыслу. Вроде, по факту, атеистическое государство, тем не менее, оно воплотило в себе все основные традиции существующих религий, а их ценности сделала идеологическим стержнем своей государственности. Парадокс!?

Борьба с самим собой

Не один раз в своей жизни приходилось слышать о том, что советская система была эффективна лишь в условиях непрекращающейся борьбы, а в мирное и сытое время в ней нет необходимости. Как показала история, это утверждение далеко от истины. Борьба происходит не только на полях сражения, как принято считать многими. Основная борьба внутри самого человека, она заложена в него природой и является главным условием его существования.

Борьба за чистоту сознания и наполнение его смыслом активно велась в советских школах. Старшее поколение должно ещё помнить советский мультфильм "Дракон" 1961 года выпуска. Тем, кто уже подзабыл или вообще не видел, советую посмотреть и переоценить его заново. Этот мультфильм указывает на причины всех трагедий человечества и подсказывает единственный способ их решения, который заключается в борьбе с собственным "я".

Внутренняя борьба — это иммунная система человека, которая, в отличие от биологической, борется с различными порочными помыслами, способствуя личностному росту человека, его совершенству. Таков эволюционный замысел. Это не моё открытие, об этом знали и говорили многие тысячи лет назад.

Всегда удивляло желание западных пропагандистов опорочить и облить грязью священное для мусульман слово Джихад. Лишь со временем стал понимать причину их ненависти. Вкратце поясню для незнающих значение этого слова. Большой джихад мусульманина — это "постоянная борьба со своим внутренним "я". Джихад — это воспитание своего внутреннего мира. Борьба против невежества, алчности, жадности, высокомерия. Иными словами, борьба против своих слабостей и отрицательных внутренних качеств".

Идеология потребления навязывает противоположный взгляд и демонстративно призывает к полному отказу от борьбы со своими порочными помыслами. Главные идеологи общества потребления, они же глобалисты, прекрасно должны были осознавать последствия своих действий для человечества. Можно предположить, что у них получится заменить врождённый человеческий иммунитет на искусственный, а человеческое сознание контролировать с помощью различных чипов. Но как быть с божественной энергией, которая наполняет всю биологическую материю жизнью, заменить её на электрическую вряд ли получиться.

Повсеместное внедрение трансгендерной идеологии, цифровой контроль, размытие границы между мужчиной и женщиной и многое другое невольно наводят на мысль о попытке создания нового человека. По меньшей мере, вся эта затея выглядит глупо, а её последствия будут непредсказуемы, весь мир их уже ощущает на себе!

В противостоянии с системой может быть только идеологическая война, которой, на сегодняшний день, по причине отсутствия самой идеологии, пока нет. В рамках единой системы, управляемой капиталом, возможна лишь война на взаимоуничтожение народов. Опыт первой Отечественной 1812 года и Великой Отечественной 1941 года показал, что только пробуждение народа и его прямое участия в противостоянии с захватчиком могли коренным образом изменить ход сражений. Единое мировоззрение и общие ценности на протяжении веков способствовали объединению людей, которые защищали свои земли от различных оккупантов. Сегодня эти ценности в сознании потребителя полностью утрачены.

России предстоит самое тяжёлое сражение, которое может длиться бесконечно долго, но от которого полностью зависит будущее не только страны, но и будущее мира. Новороссия сегодня является центром некого сакрального замысла, на республику возложена миссия очищения России и Украины от всей той либеральной грязи и человеческого порока, которыми пропитаны все сферы человеческого бытия. Этот длительный и сложный период переосмысления, по существу, и есть борьба с самим собой. В конце концов, система должна быть разрушена, а финансовый дракон посажен на цепь. Другого выхода у человечества нет.