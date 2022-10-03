Частичная мобилизация вызвала сбой в нарративе "я никому ничего не должен"

Нам так долго внушали, что "никто никому ничего не должен" и "главный в жизни — это Я", что мы оказались не готовы, когда что-то пошло не так.

С началом специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины совершился "первый исход". После 24 февраля Россию покинули так называемые пацифисты. Страна хмуро и недоумённо посмотрела им вслед и, пожав плечами, вернулась к своим заботам.

Философия утопленников

"Мы уезжали, потому что были против войны", — объясняют они в соцсетях.

И почему-то каждый раз сравнивают своё бегство с пресловутым "философским пароходом". Но это не так. Вы против решения проблем на поле боя? Понимаем. Только "пацифисты", в отличие от тех самых философов с того самого парохода, оказались ещё почему-то и против своей страны, принявшись увлечённо расписывать "ужасы тоталитарного режима" в публичном пространстве соцсетей. Может быть, в надежде сойти за "хороших русских"? Но уже неоднократно прозвучало из многих западных, вполне себе официальных уст, однозначное: "хороший русский — мёртвый русский". И что получилось? Сами себя "выписали" из русских, но "вписаться" в западный мир не удастся, даже купив паспорт другой страны. Так что ерундовая эта ваша философия, да и пароходишко тоже — так себе, дырявое корыто.

После объявления 21 сентября частичной мобилизации начался "второй исход". Соцсети переполнились сообщениями типа "два самых красивых качка из нашего фитнес-клуба побросали своих жён с детьми и сбежали в Казахстан". А уж "велосипедно-самокатный полк" у КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе видели, наверное, все. Добавила жару и женская часть нашего населения, решившая прятать или отмазывать своих мужиков от мобилизации.

С одной стороны, можно понять. Ведение (а особенно успешное) боевых действий — это занятие, не на любителя рассчитанное, а на профессионала. Все не могут быть профессионалами в этой трудной и опасной мужской работе. В конце концов, просто страшно.

"Я сына не для этого растила", — добавят женщины и тоже будут по-своему правы.

Действительно, женщины рожают детей для жизни, а не для смерти. И, напомню, последние тридцать лет нам внушали, что главное — думать о себе, а не о стране. Не говоря уже о том, что лишь в последние годы отвратительное отношение к нашей армии (которая ведь тоже — часть нашего общества) стало хоть немного меняться в лучшую сторону. Поэтому нечего тут осуждать и презирать — мы всего лишь логичным образом получили то, что сами вырастили. Но…

О мужчине судят по поступкам

Здесь уместно будет вспомнить цитату, которую традиционно приписывают британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю:

"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".

Получается, что уходящие в зону проведения СВО, добровольно или по повестке, думают о стране. Это отчётливо видно из множества роликов, снятых у военкоматов. "Если не мы, то кто страну защитит?" — говорят спокойные мужики. Они считают, что должны это сделать. А убегающие и прячущиеся — думают о себе любимых. Они никому ничего не должны. В общем-то, ничего страшного в этом нет: если вспомнить историю, то в начале Великой Отечественной уклонистов было гораздо больше. Правда, тогда и масштаб события был гораздо крупнее. Но есть нюансы.

Им потом с этим жить. И никуда уже не денешь, не перепишешь, как неудачно снятое видео, что в ответственный и, будем честны, тяжёлый для страны момент ты сбежал или спрятался. Думал о себе? А что потом страна будет думать о тебе? А жена, семья? Товарищи, которые пошли в военкомат, потому что Родина сказала — надо?

Да, все они — чьи-то мужья, сыновья, отцы и братья. И да, кто-то может погибнуть. Но ведь о настоящем мужчине судят по его поступкам, а не по одному только наличию мужских половых признаков. Так должны ли мужчины Родину защищать?

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