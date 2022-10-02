Забота о русском языке напоминает шпаргалку

Как только приказал долго жить СССР, школьное образование которого практически строилось на преемственности гуманитарного наследия гимназий Российской империи, всё пошло наперекосяк. А это, в первую очередь, русская литература. Подумайте, вышла бы та же Цветаева или Ахматова из нынешней российской школы? Да никогда. Самое большое, что поэтов "Серебряного века" ожидало, — опять бродские и гоблины. Так что наша новая "культурка" стоит нового образования.

Коммерциализация или деградация русской школы

Правда и коммерциализация новых российских школ этому поспособствовала. Речь не только идёт об обирании родителей учеников разными поборами на шторы, ДВД-проигрыватели, потом компьютеры, подарки учителям. Обирание шло верной поступью. Вернее, обирание мозгов российских школьников в стиле наших бывших друзей из НАТО. И это правильно: зачем много знать? Всё равно ты будешь гибнуть "за металл". Но не за свой.

Спросите наших школьников: "Вы прочитали полностью роман Льва Толстого "Война и мир"?" В лучшем случае вас обматерят. Но напрасно, уже в новой России "Войну и мир" сумели сократить до нескольких абзацев. А поэму Александра Пушкина при желании вообще можно засунуть в несколько строф.

Когда-то предтечи "рекламолоидов" в несколько строк засунули сказку "Колобок". Звучит это примерно так: "Главный герой, вырвавшись на свободу, сразу становится объектом травли мафии. Несколько раз избежав верной смерти, он всё же погибает от руки коварного и изобретательного убийцы". Для тех, кто не читал "Колобка" (не знаю "школьную программу" нового детского сада), напомню, что "киллером" вкусной булочки оказалась лиса.

Примерно на таком уровне когда-то стали появляться и "шедевры" русской литературы в кратком изложении.

Почему мы не читаем литературу обычно — лень или некогда. Но в нашем случае речь идёт о школе. Здесь есть время, а за лень обычно ставят "двойку". Сейчас ленивых отмазывают за денежку родители, а за полное собрание обычно садятся только ботаники. Но, увы, и это не гарантирует им поступление на тот же филфак или истфак. Там обычно сегодня оттягиваются первые.

Действительно, зачем требовать от постигших премудрости трёхабзацевых толстых и тургеневых многого. Одного такого некий думский функционер в своё время отправил на работу в госаппарат, даже с погонами. Другие из этих "отличников" сейчас всё время путают духовную бедность с богатым материализмом. До России им ли? Драматизм 1812 года, философские мысли писателя, лирическая составляющая романа не для них. Действительно, зачем?.. Деньги решают всё. Даже когда война. Это они так думают, драпая из страны.

На больших форумах не раз говорили, что вопрос о русском языке как государственном языке РФ — один из ключевых в языковой политике современной России.

Русский язык, являясь основой духовной и художественной культуры русского народа, формирует и объединяет нацию, связывая поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры.

Восприятие русского языка в других странах и культурах во многом зависит от его состояния, его функционирования в обществе.

Наш язык как государственный, выполняя консолидирующую роль в российском обществе, является главным средством межнационального общения народов России, способствует их сближению, взаимному духовному обогащению, обеспечивает связь с международным сообществом, с мировой культурой.

Поэтому государственная поддержка русского языка отвечает стратегическим интересам России.

Шпаргалка — составляющая российской государственности

Но, судя по шпаргалкам, которые издаются на самом высоком полиграфическом уровне и удобны для применения в любых, даже подпольных, условиях, стратегией на госуровне здесь и не пахнет. А тут ещё ЕГЭ. Вообще можешь ничего не читать. Даже шпаргалки.

Снятие запретов на использование в средствах массовых коммуникаций стилистически сниженных, вульгарных слов и выражений — существенная причина огрубления русского языка и нашей современности.

Депутатам Японии не позволяют публично использовать в своей речи ненормативную лексику. Здесь установлена ответственность за юридическую грамотность выдвигаемого депутатами материала, которую несёт законодательное бюро той палаты парламента, в которую вносится законопроект. Их депутаты обязаны приступить к повышению юридической квалификации сразу после избрания. А к какой квалификации стремятся наши избранники народа?

Может быть, поэтому многие наши законы потом на разных ТВ-каналах трактуют так или иначе. А когда народ даёт по мозгам, говорят о противоречивости законодательства. Вот поэтому многие наши бессменные руководители, как попугай Кеша, и начинают крутиться: "А что, я ничего, это ему не слышно".

Плохое состояние русского языка во многом связано с недостатками его преподавания в средних и высших учебных заведениях, нехваткой преподавателей русского языка и литературы.

И это мы знаем. Кроме того, есть проблемы

с распространением книг по городам,

монополизацией издательского рынка,

падением книжной культуры.

Сегодня книга перестала быть источником, она прочно стала справочником.

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