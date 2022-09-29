"Поезд в один конец": кто защитит российского ребёнка

В заставке к одному из популярных видеоклипов "Поезд в один конец" американской группы 1980-х годов шла надпись: "На улицах США пропадает миллион молодых людей".

Судьба этих ребят разная. Одних находят живыми, других нет, третьи попадают в криминальную хронику. Неслучайно за морем нередко можно увидеть фотографию пропавшего ребёнка на пакете с молоком. А вдруг кто-то его видел.

Эта проблема стоит не только в странах третьего мира или беднейших странах Африки, но и в весьма благополучных и сытых. Неслучайно один из конгрессов по борьбе с детской проституцией и наркоманией проходил в своё время в тихой Швеции.

Интернет — двигатель детского насилия

Как отмечали эксперты, за последние несколько лет миллионы детей, в основном из бедных стран, были вовлечены в те или иные формы продажи своего тела. Например, организованная в коммерческих целях для "туристов" проституция детей в Таиланде или в других азиатских странах. А с появлением интернета к этому преступному бизнесу присоединились страны бывшего соцлагеря. Конечно, не осталась в стороне от этого и современная Россия.

Хотя полиция нравов США и ЕС, как и РФ, борются с фактами продажи на видеоносителях, распространением в соцсетях детской проституции, принимают новое законодательство, но эта проблема до сих пор остаётся в центре внимания мировой общественности.

Если взять хотя бы информацию (официальную) из наших СМИ — наберётся не один десяток страниц, где речь идёт о пропавших детях, подростках, которых если и находят, но уже изнасилованными или убитыми. Здесь может идти, конечно, речь и о воровстве малышей, которых преступники заранее обрекают на смерть, вырезая у них под заказ "органы".

А что говорить о педофилии, других типах извращенцев, которые довольно регулярно попадают в центр внимания СМИ. Другое дело, что некоторых из них по телефонному праву оправдывают, другие отделываются лёгким испугом за недоказанностью улик. Действительно, тела нет, и дела нет. А пропавшие и убитые дети — это были бы будущие папы и мамы исчезающего населения России.

Здесь также можно отметить, что сегодня нередко в насилии над малолетними отмечаются не только взрослые преступники, но и ровесники пострадавших девчонок и мальчишек. Причём подростки не стесняются и не боятся никакой ответственности, выставляя всю эту мразь в интернет.

Люди потеряли веру, смысл жизни, духовные ориентиры

Конечно, российское общество сегодня не здорово. Какая психика у ребёнка, подростка, который живьём расчленяет котёнка, щенка, снимая это на мобильник. Какое будущее у новых поколений России, которые бьют в лицо ногами своего ровесника, снимая это на тот же мобильник, издеваются над бездомными и стариками. Зарабатывают на жизнь онлайн проституцией. Жизнь российских малышей начинается с мата — любящие родители, катая дитё в коляске, не стесняются материться на всю улицу. Нет, они не ругаются. Они общаются.

Нового здесь ничего нет. И причина нередко кроется в наших реалиях, а вернее, в развале системы безопасности и нередко в безразличном отношении к чужим детям. К сожалению, если даже президент и обвешался бы сотнями правозащитников по делам молодёжи, ничего не изменилось бы.

Лучше бы упразднили всех этих "омбудсменов", проедающих десятки миллионов из госбюджета, и передали эти деньги, когда-то упразднённой системе в структуре МВД "инспекциям по делам несовершеннолетних". Они есть? Где?

В своё время в 1935 году появилось постановление Совнаркома "О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности", которое фактически явилось прологом к созданию в системе милиции — структуры, отвечающей за работу с несовершеннолетними. Позже детская комната милиции была преобразована в инспекцию по делам несовершеннолетних, позднее в отделение по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, а ещё позже в подразделение по делам несовершеннолетних.

Вы видите наших правоохранителей на улицах городов — нет, а что уж говорить о контроле за нашими будущими поколениями. Кстати, и расстрелы школьников в российских школах ложатся без натяжки на бездеятельность наших правоохранителей. Хотя и их можно понять. Как работать часто сменяющимся участковым полиции в той же неуправляемой по миграции Москве? Но что-то надо же делать.

Сегодня вопрос и ответ: почему дети становятся заложниками сексуальной эксплуатации или беспризорниками, — имеет форму замкнутого круга. Ответ вроде бы банален: во всём виновата "социально-экономическая необустроенность". А что можно предпринять, чтобы помочь детям, над которым должны работать правоохранительные органы, органы соцзащиты и опеки. За детей должны держать жестокий ответ горе-родители. А если и они социально-экономически необустроены?

Сейчас к ним добавился ещё и класс "социально-экономически" обустроенных. Но последним обычно все правонарушения сходят с рук. Или за деньги, или по знакомству.

"Сейчас совсем другое время. Люди потеряли веру, смысл жизни, духовные ориентиры. А значит, не могут передать всё это детям", — сказал когда-то один из ветеранов МВД.

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