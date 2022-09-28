Хореограф Вартапетова: Народные танцы заряжают энергией и хорошим настроением

С возникновением различных хореографических проектов, которые транслируются по ТВ, интерес к хореографии у детей и их родителей сегодня значительно вырос. Поэтому стало чаще уделяться внимание хореографии, танцам и разной физической подготовке.

Родители понимают, как важно для полноценного развития изучать свою и чужую культуры и что занятия хореографией способны развивать общечеловеческие ценности: они учат быть внимательным, терпеливым и ответственным. Именно поэтому раньше в женских гимназиях хореография считалась обязательным предметом. Она достаточно высоко оценивалась, как и остальные дисциплины образования.

Сегодня популярны многие виды танцев: спортивные, бальные, современные, мюзиклы, а также народные танцы. Последние являются своего рода основой творчества и главной составляющей эстетического воспитания. Они соединяют все моменты музыкального, а также духовного развития. Артистка балета в прошлом, преподаватель, кандидат педагогических наук Анна Вартапетова назвала 4 причины, почему ребёнка стоит отдать заниматься народными танцами.

Зачем детям нужны народные танцы

Дисциплина и порядок

Танцы являются отличной возможностью дисциплинировать ребят и приучить их трудиться для того, чтобы достигать перед собой поставленные цели. Отдавать детей на танцы лучше в возрасте 4 лет, к 6 годам они прекрасно понимают основные правила поведения на занятиях, а также правила общения с хореографом.

Физическое здоровье

Народные танцы способны благоприятно влиять на организм ребенка, в частности, на его суставы, работу сердца и кровообращение. Это происходит из-за одинакового воздействия на мышцы тела. Более того, танцы не травматичны, если сравнить их с профессиональным спортом. Поэтому они совершенно не имеют противопоказаний.

Память

Регулярные занятия народными танцами, монотонное заучивание движений различных партий, дорожек, элементов и комбинаций является очень мощной тренировкой для детской памяти. Также ребёнок сможет лучше ориентироваться во времени. У таких детей начинает формироваться

выдержка,

упорство,

настойчивость,

активность,

самостоятельность.

Путешествия

Гастроли - одно это слово является магическим и чарующим для каждого творческого коллектива. Записывая своего малыша в хореографический ансамбль, не забудьте поинтересоваться, бывают ли у детей гастроли и с какого конкретно возраста ребёнок будет выезжать за пределы своего города.

Обычно дети в возрасте 11-12 лет уже могут свободно выезжать за пределы города, но в обязательном сопровождении своих руководителей. Публичные выступления в других городах заставляют мотивировать и сильно стараться всех без исключения ребят.

Народные танцы с хореографией способны воспитывать в юных талантах честность, порядочность и доброту. Они обучают вежливости и доброжелательности. А эти качества являются главным фактором в основах эстетического воспитания. Ну а для того, чтобы делать успехи в танцах, наслаждаться результатами и красотой выполненной работы, достаточно только одного желания — хотеть танцевать!