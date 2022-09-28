Много проклятий высказано в России в адрес уклонистов от мобилизации. Ужесточение ограничений на выезд из РФ неизбежно, но уже сбежавших уклонистов ждут неприятные сюрпризы, в том числе в Казахстане.
Основной поток нежелающих выполнять свой гражданский долг сейчас наметился в Казахстан.
По данным миграционной службы МВД Казахстана, с 21 сентября в страну въехали 98 тысяч человек из РФ. Но очень немногие СМИ цитируют, что выехали за тот же период в Россию из Казахстана 64 тысячи человек. Это и этнические русские, и казахи, и уклонисты, но последним что-то не понравилось, ниже объясним.
Пока власти РФ не ограничивают выезд. В правительстве Челябинской области рассказали РИА "Новости", что у пограничников есть списки тех, кто подлежит призыву и таких задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата с повесткой.
Однако согласимся, что лазейки всегда есть, в том числе коррупционные.
Между тем всех прибывших уклонистов (в том числе тех, кто не получил повестку, но боится, что получит) в Казахстане регистрируют — все получают местный ИНН. Об этом сообщает ТГ-канал политолога Газиза Абишева.
"Первичная адаптация проходит под контролем властей. Война рано или поздно закончится, эти люди вернутся к себе домой — и будут уравновешивать в российском обществе злых на весь мир ветеранов боевых действий", — пишет Абишев.
Сомнительно, что будут уравновешивать, и не только из-за того, что Россия будет уже другой страной — нравственной, а потому что у регистрации есть и другой аспект.
Все уклонисты занесены в электронную базу, значит, будут утечки из этой базы или прямое сотрудничество казахстанских властей с российскими. Выдача будущих оппозиционеров "режиму Путина" обещана Астаной Москве, если они будут объявлены в розыск. Время для этого настанет.
Теперь ответим на вопрос, почему уклонисты возвращаются. Они сталкиваются с казахскими националистами. Как сообщает ТГ-канал Central Asia Review национал-патриот Диас Кузаиров (автор языковых патрулей) уже вернулся в Казахстан из бегов и посещает скопления уклонистов.
Он призывает их разговаривать на казахском языке, так как они находятся в Казахстане. А также задаёт провокационные вопросы, в том числе "Чей Крым?".
Для казахских наци в этой миграции русских нет ничего хорошего, потому что для них хороший русский — только мёртвый русский. И при очередном бунте в Казахстане, а он всегда националистический с исламистским толком, православных русских будут убивать, не разбираясь, кто он и что он.
Да и "нормальные казахстанцы" поддерживают такой курс.
"Правильно сделал (Кузаиров), русские сами виноваты, что в их стране такое. Это с их молчаливого согласия всё происходило. Так что им и отвечать за это. Хватит тут сопли распускать", — гласит комментарий к новости ТГ-канала.
Надо понимать, что Казахстан идёт по пути Украины, а там терроризируют даже самых отъявленных "врагов Путина".
Но и нормальные казахстанцы не в восторге.
"Они не беженцы! Они просто дезертиры! Куча крыс! Почему мы должны быть дружелюбны к ним?" — это мнение тоже популярно в Казахстане, особенно среди русских.
Чужие среди своих — это трудно пережить.
Некоторые эксперты уверяют, что Казахстан — только перевалочная база, а дальше уклонисты поедут куда-то ещё. Куда? Куда бы они ни поехали, они всегда и везде будут людьми второго сорта:
Эти люди никогда не смогут гордиться своей Родиной и говорить, что спасли цивилизацию. Жизни — да, возможно, спасли, но не души. Впрочем, раскаяние никто не отменял.
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