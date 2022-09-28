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Автор Александр Приходько

Коррупция в Комздраве помогла фигурантам дела об отравлении барием выйти из СИЗО?

Общество

Резонансное дело о массовом отравлении барием получило неожиданное продолжение. 26 сентября суд выпустил из СИЗО четверых медиков из медцентра Петербурга, обвиняемых по делу о смертельном отравлении пациентов барием. До этого СМИ связывали произошедшее с наличием коррупционной составляющей в деятельности Комитета по здравоохранению. Теперь мерой пресечения для фигурантов дела является домашний арест.

Коррупция в Комздраве помогла фигурантам дела об отравлении барием выйти из СИЗО?

Напомним, трагедия произошла в петербургском ГКДЦ №1 в начале февраля. После проведения процедуры по контрастному исследованию желудка погибли восемь человек. Следствие считает, что трагедия произошла из-за применения промышленного сернокислого бария вместо медицинского сульфата бария в процессе рентгеноскопии. В фатальной ошибке на сегодняшний день обвиняются главврач ГКДЦ № 1, поставивший свою подпись под заявкой на закупку "не того" препарата, а также трое его подчиненных.

Коррупционный фактор

Новость об изменении меры пресечения вызвала общественный резонанс. Семьи погибших возмущены тем, что доказать вину медиков "пока не удается", несмотря на доказанный факт приобретения бария фигурантами дела и его последующее применение.

Ранее СМИ писали, что с приходом к власти губернатора Александра Беглова и его "знакомых" по Курортному району коррупция в Петербурге приобрела системный характер. Одним из приближенных к градоначальнику людей журналисты называли Дмитрия Лисовца — нынешнего председателя Комздрава. В период его руководства система здравоохранения пострадала, что и стало следствием массового отравления барием.

После прихода Лисовца на пост главы ведомства впервые за долгий период времени были зафиксированы факты коррупции. Как сообщают в СМИ, в июле прошлого года был задержан за взятку сотрудник Комздрава Александр Шкабара по подозрению в получении взятки. По версии правоохранительных органов он получил 2,1 млн рублей от компаний, занимающихся энергосервисными работами взамен выбора "нужной компании".

Именно через возглавляемый Лисовцом комитет происходило "освоение" депутатской поправки, ставшую одним из коррупционных инструментов. Сумма средств выделялась парламентариями по расходным статьям на здравоохранение, а контракты на поставляемое оборудование заключаются уже непосредственно под надзором ведомства Дмитрия Лисовца, так как учреждения здравоохранения, которые закупают оборудование, подконтрольны Комздраву Подробно о механике и коррупциогенности "деппоправки" ранее рассказывали городские СМИ.

Платная подделка сертификатов и тестов

Не обошлось и без уголовных дел в сфере здравоохранения из-за подделок ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса. Сообщалось, что на четвертых петербургских медиков завели уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации. Как правило, сведения на Госуслуги попадают из Минздрава, куда их передают курируемые Комитетом по здравоохранению медицинские организации, после прививки или перенесённого COVID-19.

Как показывает практика коррупция — системное явление. По экспертной оценке, нередко модели получения взяток в госструктурах выстраиваются в вертикаль власти. В большинстве случаев руководство знает о происходящих процессах или вовсе же в них участвует, получая свою выгоду. В данной связи логичным остается вопрос — попадет ли Дмитрий Лисовец под маховик чисток губернатора из-за серии допущенных управленческих ошибок, или же связи по Курортному району останутся в приоритете?

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы коррупция санкт-петербург александр беглов
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