Алёна Полынь: "Да будет Владимир Путин верные пути видеть!"

Сегодня мы беседуем с Алёной Полынь, той самой, которую СМИ именовали не иначе как "Ведьмой Путина". Мы говорим с ней об уже сбывшихся предсказаниях, о её отношении к специальной операции на Украине и о том, что ждёт Россию впереди.

— Алёна, давайте начнём с того, что СМИ окрестили вас "Ведьмой Путина". С чем это связано, по вашему мнению?

— В 2019-м, кажется, году, в феврале-месяце я провела Круг Силы в поддержку России и Владимира Путина. Слёт ведьм не только из России, но и из-за рубежа привлёк журналистов. Очень много было сплетен и кривотолков, некоторые телеканалы умудрялись высмеивать мои ритуалы. Не остался в стороне и Навальный*, насмехаясь над ритуалами, он сообщил, что теперь, наверное, его ждёт что-то страшное… Итог мы с вами сейчас видим. Так вот, был снят также документальный фильм обо мне, под названием "Ведьма Путина".

Смех смехом, но я сказала, что через года три мы вспомним этот Круг. Вспомнили!

— В заклинании вы произнесли фразу "Да будет Владимир Путин верные пути видеть!". Как вы считаете, военная операция — верный путь?

— Однозначно верный. Украина за эти годы взрастила в своём лоне ненавистников русских. И именно их руками предполагалось уничтожать Россию. Страна стала большой сектой.

Я приведу бытовой пример, который показывает, что с головой у людей на Украине. У меня учились двое мужчин и прямо восхваляли меня и мои знания. Когда Россия вошла на Украину, эти двое просили меня их уберечь от случайных пуль. Тряслись, боялись. В итоге, когда я им обереги поставила и они воссоединились вместе в деревне, они вначале прекратили выходить на связь, а затем… написали СМС, мол, за всё спасибо. Потом сняли видео, где более часа оскорбляли и высмеивали меня, а спустя пару дней забыли про русский язык, который знали отлично, и заговорили на украинском, подтверждая, что могут ошибаться, так как его не знают. У них возникла ненависть к русским. Хотя они сами русские и русскоязычные, они решили коверкать язык и ненавидеть. Видите, какая пропаганда.

Мне ежедневно приходят десятки писем с оскорблениями и угрозами от украинцев, их ненависть колоссальна. Правда должна восторжествовать, и я хочу обозначить эту самую правду так. Окраина России — Украина — стала местом прибежища психически больных людей. А значит, необходимо действовать. Более того, я не главнокомандующий, поэтому могу высказать своё скромное мнение, мягкость и аккуратность по отношению к Украине недопустима, после всех угроз и фактов пыток по отношению к нашим ребятам.

— В конце 2021 года вы предсказали войну в 2022 году. Вы говорили именно об этой войне? И как вы видите будущее события? Как картинки, может, как информацию, которую передает некий голос, или только через карты она поступает? Думаю, нашим читателям будет это интересно узнать.

— Когда я снимаю видео, я стараюсь смотреть на картах, так как зрителю так понятно и интересно. Но информация ко мне приходит потоком. Я пишу стихи с предсказаниями на этом потоке, получаются стихи с очень интересной информацией. Надеюсь, у кого-то дойдут руки и они начнут сверять и расшифровывать мою лирику. Я сама порою удивляюсь, как точно Силы мне дают пророчества. А по вопросу, о какой войне я говорила... Да, именно о специальной операции на Украине.

— Помимо пророчеств, вы же можете менять события, и к вам обращаются, по слухам, не только простые люди. Скажите, можно ли было сделать так, чтобы военной операции не было и всё решилось мирно?

— Нет. Любой возрождённый конфликт — это пружина, которая сжималась года и затем раскрылась, она должна раскрыться. Иначе не бывает — это закон энергии.

— Вы видите, что ждёт Россию впереди?

— Россия станет мощной державой, одной из ведущих, люди станут больше любить свою Родину и гордиться тем, что россияне. Нужно совсем немного времени и вы увидите, что я права.

— То есть у нас впереди всё-таки светлое будущее?

— Однозначно. Сейчас вообще хорошая тенденция к росту осознанности людей. Появляется ответственность за поступки, желание образовываться и жить в гармонии с природой.

— Долго ещё будет идти военная операция?

— Да. Стоит заметить, что за открытым противостоянием начнётся подлое и партизанское.

— Россияне, которые пишут вам, как относятся к военной операции на Украине?

— Очень хорошо, и поддерживают во всём президента. Нам нужно было сделать этот шаг, но повторюсь, по моему мнению, сугубо по моему, более жёстко.

— Уже во время военной операции вы провели около двух Кругов Силы на защиту и поддержку наших солдат, а также выступили в агентстве новостей, подчеркнув свой патриотизм неоднократным заявлением, что гордитесь жить в России. Вы следите за развитием событий на Украине?

— Конечно, слежу и ежедневно прошу Небеса уберечь наших ребят.

— Ведьма для многих ассоциируется с чем-то не социальным и средневековым, вы же интересуетесь политикой, ведёте благотворительную деятельность…

— Ведьма — ведающая мать, оброс этот образ предрассудками и даже неприятием благодаря религиозной пропаганде. Я образованный человек, я в курсе всех событий в стране, и не только в стране. Правда, помимо открытой информации для всех, я получаю ещё и тайную от Духов.

— У вас несомненное преимущество.

— Точно.

— Спасибо за беседу.