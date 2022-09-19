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Автор Александр Приходько

Артековцам показали, как работает мозг

Общество

Сотрудники Курчатовского института провели увлекательное занятие по исследованию работы мозга для воспитанников международного детского центра "Артек". Детям не только рассказали, какие функции выполняет мозг и как устроены нейроны, но и показали это на практике. Ребята подключили своего вожатого к аппарату ЭЭГ и давали ему различные задания на концентрацию, после чего записали, как на них реагирует мозг.

Артековцам показали, как работает мозг

"В студии дети узнают полезные вещи. Например, мы обсуждаем, как лучше запоминать информацию, как лучше обучаться, зачем нужны перерывы и сон. Это полезно и в обычной жизни, и как профориентация. Если кто-то захочет в будущем заниматься исследованиями в области биологии, то уже будет иметь представление, как это выглядит", — отмечает сотрудник Курчатовского института Людмила Скитева.

Дети положительно отозвались о занятии, даже те, у кого еще нет биологии в школе, и вынесли массу полезной информации. Например, как рассказали дети после занятия, они запомнили, что мозг человека весит полтора килограмма, а в левом и правом полушарии находятся "центры веселости".

Отметим, Курчатовский институт является тематическим партнером "Артека" с 2018 года и ведет в его лагерях программу естественнонаучного профиля в формате профильного отряда и студий. Кстати, это не единственный партнер "Артека" — их десятки. Детский центр также сотрудничает с Псковским госуниверситетом, АО "Хохломская роспись", Академией керамики, АНО ВО "Институт современного искусства", Федерацией спортивных танцев на колясках, Лигой юных журналистов и другими.

Например, этим летом в "Артеке" действовала тематическая смена "Черноморский экологический патруль" от ПсковГУ. На ней дети общались с преподавателями университета и защищали проекты о влиянии солей тяжелых металлов на рост и развитие растений. Другой партнер — Институт современного искусства совместно с Минпросещения реализует в детском центре программу "Грани творчества". На ней дети изучают актерское мастерство и сценическую речь, режиссуру театрализованных представлений и шоу, хореографию, дизайн и журналистику. Есть в лагере и особый танцевальный отряд Todes, в котором занятия ведут преподаватели одноименной школы танца.

Еще, например, в "Артеке" проходили смены, на которой преподаватели Академии керамики знакомили ребят с искусством Древней Греции. Им рассказывали об особенностях лепки и декорирования керамики, посвящали в современные техники изготовления сосудов. Кроме того, в лагере можно заниматься авиамоделированием, мастерить игрушки, изучать ландшафтный дизайн, киноискусство, экологию, делать обереги и заниматься 3D-печатью.

Воспитанники "Артека" каждую смену живут насыщенной жизнью, и помимо деятельности в различных студиях и кружках, ходят в походы и на море. Каждый день они расходуют массу энергии, восполнять которую помогают часы отдыха в комфортных корпусах и пятиразовое питание. Каждый день в столовых лагеря они получают здоровую и сбалансированную пищу, приготовленную сотрудниками комбината питания.

 

Сегодня ребятам доступен шведский стол, где они могут выбрать то, что хочется, из нескольких блюд. Причем, при желании они всегда получат добавку. Помимо первого и второго ребятам доступны свежие овощи и фрукты, а также зона анимации с десертами — венскими вафлями, которые готовят прямо тут же, печеньем, вафлями. Там же действует шоколадный фонтан, куда можно обмакнуть, например, кусочки фруктов.

Детское меню разрабатывают специалисты-диетологи, а качество продуктов и готовых блюд проверяет Роспотребнадзор. В прошлом году "Артек" был признан лучшим российским лагерем по организации питания. Кстати, сотрудники комбинатов питания тоже придумывают развлечения для воспитанников лагеря. На каждой смене для них устраивают мастер-классы и готовят блюда разных стран.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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