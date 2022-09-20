Психолог: не стоит заедать осеннюю хандру

С наступлением холодов многие чувствуют апатию, сонливость. Как не дать осенней хандре превратиться в клиническую депрессию, может ли человек помочь себе самостоятельно, не прибегая к помощи врачей, а также какие простые действия избавят нас от хандры и улучшат настроение, рассказал Pravda.Ru доктор наук, профессор, психолог Андрей Зберовский.

— Андрей, что произойдёт, если пустить хандру на самотёк?

— Если отдаться хандре, не заниматься спортом, не ходить на улицу, не общаться с людьми, не настраивать себя на позитивный лад, не ставить перед собой новые цели, то хандра окажется многомесячной. Она закоренится не только в нашей психологии, но и в физиологии: если гормональный фон по серотонину, эндорфину будет угнетённым, то осенняя хандра может перейти в медицинскую клиническую депрессию.

Снизится выработка половых гормонов, соответственно, мы уйдём в одиночество, не будет у нас личной жизни, в семье ухудшатся отношения — и интимные, и общение будет заметно менее комфортным. Снизится иммунитет, работоспособность. Наши возможности добиваться целей на работе и в жизни будут заметно меньше.

И это будет ощущаться как кризис. Совокупное воздействие этих факторов приведет к тому, что мы будем опускаться на дно жизни, становиться более пассивными, раздражёнными.

— Как справиться с осенней хандрой?

— Если человек ощутил дискомфорт в сентябре-октябре, он должен сказать себе: "Слушай, ты же это уже проходил, каждый год, много лет в своей жизни. Раз ты сейчас испытываешь хандру в 25 или в 40 лет, значит, ты успешно преодолевал её на протяжении 25 или 40 лет жизни. Ты преодолеешь её и сейчас".

Способы преодоления простые: идти на улицу, заниматься спортом, с кем-то флиртовать, кого-то любить в своей семье, побольше общаться, пить горячий вкусный чай или кофе, высыпаться и, самое главное, иметь большие цели, ради которых можно и нужно по утрам вытаскивать себя из тёплой постели, заниматься полезными делами.

Каждое утро я себе говорю: "Андрей, ты нужен этому миру, ты нужен людям. Иди работай". Хандра сразу пугается этих слов и уходит.

Помогут только действия. То есть уходить в самопознание, жалеть себя, что я не в той стране живу, не в то время, не в ту погоду, — это путь в никуда, это путь в клиническую депрессию.

Но не надо заедать хандру. Потому что, если заедать осеннюю хандру сладкими булками, то к хандре добавится раздражение, от того что портится фигура. Поэтому нужна активность.

Надо проводить вечера в компании хороших людей, друзей, знакомых, то есть ни в коем случае не оставаться в одиночестве. Хотя бы чаще звонить, если видеться не получается. Люди, общение, действия, движение к цели помогают хандру преодолеть. И конечно, тактильность. Если у вас есть семья, близкие люди, то чаще:

обнимайтесь,

целуйтесь,

прикасайтесь,

говорите добрые слова.

И вам будут говорить их в ответ. Мы же все этого заслуживаем.