Онлайн-образование: знания с доставкой на дом

В 2020 году мир столкнулся с новой реальностью. Пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни всего человечества. Карантинные меры вынудили работодателей перевести своих сотрудников на удалённую работу. Коснулось это нововведение и сферы образования. Если раньше формат онлайн-обучения был экзотическим способом получения знаний, то сегодня осваивать новые профессии через интернет стало обыденным, а главное, востребованным делом.

Онлайн-образование можно разделить на два способа получения информации.

Первый, самый востребованный — время для занятий пользователь выбирает сам. Он смотрит в записи онлайн-уроки, выполняя задания по теме. Второй способ — время обучения назначает преподаватель, проводя вебинар в реальном времени. Общение с абитуриентами происходит через чат, где спикер разъясняет аудитории аспекты своего урока, отвечает на вопросы, запускает групповые дискуссии.

Какие профессии стали востребованы

В 2021 году произошло переформатирование рынка труда — профессии, связанные с интернетом, программированием, веб дизайном, IT-сферой стали популярны и высокооплачиваемыми.

Появился спрос на такие знания, а значит и возможность освоить эти профессии. Также, нельзя не отметить, возросший интерес к бизнесуправлению, маркетингу, к новым технологиям в сфере продаж. Далее по популярности следует обучение по программам в области финансов, бухгалтерского учета, юридического права, а также в сфере образования и здоровья.

Методист онлайн-школы Willskill Анна Попик

Методист онлайн-школы Willskill Анна Попик знает, что мотивирует пользователя проходить те или иные курсы:

"Это, в первую очередь, увеличение дохода за счёт получения новой профессии и знаний, получения более высокой должности или высокооплачиваемой профессии. Помимо IT-направления, работы с Big Data, маркетплейсами, ещё одно направление в обучении набирает обороты. Это маркетинг SMM, SEO, таргет, контекстная реклама".

В общем многообразии онлайн-школ и курсов главное — найти профессиональных спикеров, считает Анна Попик. Они должны не только профессионально знать материал, но и иметь педагогические навыки, уметь внятно и доходчиво доносить информацию.

"Статус преподавателей — гарантия качества, а статус приходит с опытом. Такой педагог сможет донеси системное представление об изучаемом предмете, добавить актуальной информации. Ещё необходимо обладать собственной харизмой, чтобы не только удерживать внимание аудитории, но и увлекать подачей материала. Обучающая площадка должна быть интерактивна с удобным интерфейсом. Школа Willskill потратила много усилий, чтобы добиться сочетания обоих факторов: человеческого (интеллектуального) и технологического", — сообщила методист.

Где компьютер и интернет — там рабочее место

Люди быстро адаптировались к удалённому способу работы и обучения. Теперь необязательно физически находиться в офисе, институте, тратить время и деньги на дорогу. Достаточно иметь ноутбук, гаджет, выход в интернет, а главное — желание открыть для себя что-то новое. Обучаться стало модно. Поэтому не удивительно, что рынок онлайн-обучения в денежном эквиваленте в 2021 году составил 226 млрд рублей, показав фантастический рост в 207 млрд рублей по сравнению с 2019 годом. При этом траты на очное обучение в том же 21-м году равнялись 121 млрд рублей.

Ещё одно направление, которое активно сейчас развивается, — это онлайн-обучение с элементами практических игр или кейсов, включающих в себя тренажёры-симуляторы популярных приложений по гарвардской методике для отработки полученных навыков.

Этот способ обучения внедряют в онлайн-школе Академия Eduson ещё с 2013 года. За это время данная обучающая платформа вошла в топ-6 компаний направления Ed-Tech и в топ-10 по ежегодной выручке, по версии РБК. За девять лет было выпущено более 370 тысяч человек, создано более 70 курсов. Компания отбирает преподавателей со всего мира, имеет государственную аккредитацию. Это даёт обучающимся право получить налоговый вычет за учёбу.

Обучение в Академии делится на кластеры:

аналитика,

бухгалтерия,

менеджмент,

маркетинг,

управление персоналом,

продажи.

Для всех, кто стремится расти профессионально и финансово, в Eduson периодически проводятся акции. Например, этой осенью клиент может вернуть затраченные средства на все товары к новому учебному году.

Как выбрать онлайн-школу

Если вы захотели получить новую профессию, расширить свой круг знаний и навыков, то сперва почитайте отзывы о школе или курсах, посмотрите дату основания. Чем старше, тем выше гарантия получения качественных знаний. Но не только это. Следует обращать внимание на бэкграунд педагогов, насколько они популярны и востребованы, а также как развит интерфейс обучающей платформы, какие практические задания, бизнес-игры они вам предлагают.

Смотрите бесплатные вебинары, презентационные курсы, изучайте процесс передачи информации. Насколько она нова, актуальна и интересно преподносится. И здесь главный критерий — как легко вы усваиваете материал, запоминаете новые знания, а также насколько эффективно и продуктивно вы их примените в вашей профессиональной деятельности.

Мы продолжим обсуждение онлайн-образования. В следующей статье обсудим тренинги и курсы для руководителей бизнеса, директоров компаний, департаментов, рассмотрим деятельность бизнес-спикеров: их системы корпоративного управления, личностного роста.