Демография русского народа — Дамоклов меч России

Не первый десяток лет сообщают, что демографическая ситуация в Китае — головная боль для соседей. Население растёт. Сегодня коммунистический Китай уже разрешил своим гражданам иметь по трое ребятишек. Экономическое благополучие растёт, а Пекин не стесняется инвестировать свои деньги в капиталистический Запад.

Как сделать киргизов и казахов "ханьцами"

Конечно, прокормить полуторамиллиардное население сложно. По данным СМИ, только в 1998 году в КНР было 130 миллионов безработных в аграрном секторе и 17 миллионов в промышленности. Но, в отличие от нынешней России, пособие по безработице им платят. Понятно, что с тех пор позиции по безработице только увеличились. И не на десять человек.

Какой выход? Расширение территорий. Каких? Соседских.

В первую очередь, речь идёт о Средней Азии и Казахстане, тех постсоветских республиках, граждан которых нынешняя российская власть миллионами перевозит в Россию. Менталитет и религия у них другие. А их молодёжь воспитывалась на антирусских лозунгах постперестройки.

Вероятно, наиболее удобный сосед для "переселения" — Казахстан. Сразу же после развала СССР Пекин предлагал Алма-Ате начать цивилизованные консультации по демаркации новой границы. В последующие годы, когда президент Казахстана Назарбаев посещал Китай, переговоры на разных уровнях ни к чему не привели. А казахский писатель Олжас Сулейменов с тревогой писал, что в китайских учебниках многие земли Казахстана внесены в границы китайской империи.

Но "тихая" экспансия растёт. Как, кстати, и в Киргизии, где ещё недавно были "погромы" китайских "купцов". Но тамошняя власть пытается сгладить острые углы, хотя и понимает, что без дотаций КНР "купцы" бы здесь не появились. К тому же, русофобские телодвижения казахов и киргизов только усиливают экспансию Китая в когда-то советские республики Средней Азии.

А церемониться с какими-то "кочевниками", как в России, наши друзья не будут. Спросите у уйгуров и дунган.

Голодно в ауле, хорошо в Москве

По официальным данным, население России на 1 января 2022 года составляет 145 478 097 человек (предварительная оценка численности постоянного населения).

За зиму 2021 года естественная убыль численности населения России составила 1 млн 42 тысячи человек. Общая убыль населения России за январь-декабрь 2021 составила 692,9 тысяч человек. Также сообщается, что к 2050 году доля русского населения сократится до 5-10% населения — против 38% в 1989 году.

Здесь хочется отметить, опять же, из открытых СМИ: сколько препонов ставила нынешняя российская власть миллионам русскоязычного населения, которые хотели вернуться на Родину из Средней Азии, Казахстана и Прибалтики за последние тридцать лет. Но, судя по тому, что мне сообщали в миграционных отделах РФ, в тамошних службах уже поселились твёрдо, как писали в Российской империи времён Николая II, "инородцы".

А разве не дикость, особенно сегодня, в ходе спецоперации, когда добровольцев из Восточной Европы, воевавших за ДНР и ЛНР, российская власть отправляла обратно назад. Конечно, натовцы нашим волонтёрам давали запредельные сроки. А в России убийцы-рецидивисты отделываются всего лишь парой лет за решёткой.

Неоднократно на разных уровнях, форумах и заседаниях поднимали тему "О высокой смертности и падении рождаемости. И "необходимых мерах по сбережению народа". Но, во-первых, какого народа. Никто так и не уточнил. Позже появился любимый для таблоидов "ковид". Дёшево и сердито. Все мрут, а для тех, кто жив — нужна работа. Но её нет. А как на голодный желудок делать популяцию? Африку оставим для Маугли.

Русские, которые находились в рабстве в том же Казасхстане, уже говорили, что мы нынешним российским правителям не нужны. Там берут мигрантов из мусульман. И платят им отнюдь не 20 тысяч. Вряд ли речь идёт о дотациях тамошних республик. Себе это могут позволить только китайцы.

Не поленитесь, пройдитесь по собяниновским стройкам "реновации". Кого вы увидите — мигрантов. Другой вопрос, в каком статусе они работают, сколько они получают, и прочие сопутствующие вопросы. А по тому, как всё больше мигрантов селится в московских квартирах, — это уже не просто звонок, это больше. И кончится для России трагедией.

Правы были те, кто четверть века назад уже говорил, что, освоив Казахстан и Среднюю Азию, китайцы будут осваивать русскую Сибирь. Если не раньше.

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