Арсений Яценюк поддержал Михаила Гулеватого

Санкции европейцев и противодействие российской спецоперации со стороны украинцев — это еще не все из "красных линий", перейденных оппонентами и неприятелями. Оказывается, помимо бьющих по экономике РФ западных рестрикций и разрушительных залпов "хаймерсов" противник дошел до такой уже степени, что пытается в российских судах "отгрызать" у российских компаний миллионы долларов, чтобы тут же направить их на финансирование ВСУ. Речь про украинско-европейского бизнесмена Михаила Гулеватого, который родом из Одессы, живет во Франции, а большие деньги заработал в России.

Гулеватый — персонаж в РФ уже довольно известный: недавно депутаты Госдумы обратились в правоохранительные органы с просьбой отреагировать на ситуацию, при которой этот ловкий посредник отечественных концернов и холдингов открыто направляет деньги на экипировку и вооружение украинской армии и при этом до сих пор ухитрился не попасть ни под какие российские контрсанкции.

А недавно сам экс-премьер Украины Яценюк в интервью СМИ похвалил Михаила Гулеватого за то, что тот сумел на российские деньги стать спонсором украинских военных, а теперь еще и подал в суд на бывших партнеров из РФ, чтобы получить с них дополнительные немалые суммы за свой выход из совместных проектов.

"Я хорошо знаю международного предпринимателя Михаила Гулеватова, — заявил Яценюк. — Он занимается фрахтовым бизнесом и долгие годы обеспечивал железнодорожный транзит грузов между Россией и Украиной. Однако с 2014 года он стал крупным спонсором вооруженных сил Украины, активно помогал нашим ребятам из западных областей. Его компании поставляют в адрес наших вооруженных сил квадрокоптеры, бронежилеты, военную амуницию".

Ладно бы еще Гулеватый судился с Россией в международных судах, которые в последнее время политически ангажированы. Но бизнесмен, похоже, настолько самоуверен, что пошел, например, в Арбитражный суд Калининградской области. Судья Юлия Ершова приняла и рассматривает иск компании Гулеватова Kassandra Ltd., зарегистрированной в офшоре на Маршалловых островах, к одной из калининградской транспортных фирм, от которой спонсор ВСУ требует почти 3,7 млн долл. С учетом подтвержденных фактов биографии истца, включая его участие в финансировании армии противника, процесс на глазах превращается из спора хозяйствующих субъектов в вопрос большой политики.

Очевидно, что в случае выигрыша Гулеватый, как об этом уже, по сути, анонсировал националист Яценюк, направит немалые деньги на закупки очередных партий оружия для украинских военных. Конечно, российская Фемида беспристрастна, но с учетом обстановки не до такой же степени ей быть слепой, чтобы не видеть, как враг издевательски играет на принципах правосудия мирного времени, которые продолжают действовать в РФ. В общем, ввиду исключительности случая на ситуацию стоило бы обратить внимание ответственным чиновникам с самых верхов и из соответствующих ведомств.