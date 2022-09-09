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Автор Ольга Лазарева

Катерина Босов взялась не за ту "Метлу"

Общество

Вдова бывшего угольного олигарха Катерина Босов фигурирует в очередном скандале, который разворачивается вокруг сетевого издания "Метла". Этот интернет-ресурс был создан проживающим в Эстонии журналистом Сергеем Ежовым. Страны Прибалтики давно облюбовали сбежавшие из России "борцы с режимом", которые пытаются повлиять на общественное мнение страны с целью подрыва основ её государственности.

Катерина Босов взялась не за ту "Метлу"

В ответе Главного управления МВД РФ по городу Москве депутатам Госдумы на запрос о характере деятельности "Метлы" сказано:

"По результатам проведённой проверки установлено, что указанные Вами информационные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности")".

Иными словами, деятельность сотрудников и руководства издания "Метла" может быть признана экстремистской после завершения расследования Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве.

В противостоянии России с Западом информационный фронт является не менее важным, чем битвы на полях сражений. Российские издания, занимающиеся антигосударственной пропагандой, что называются, льют воду на мельницу недружественных нашей Родине государств. А когда эта деятельность ведётся на западные гранты, то впору ставить вопрос об угрозе национальной безопасности.

Именно так поступили депутаты Госдумы, направившие запрос Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову в связи с провокационными публикациями интернет-издания "Метла". В депутатском запросе содержатся ссылки на публикации, одни заголовки которых исчерпывающе свидетельствуют об их содержании:

  • "Ядовитая ФСБ. Она сегодня отравляет своим ядом вседозволенности не только отдельных граждан России, но и всю страну";
  • "На дно с президентом";
  • "Навальный* — слишком большой, чтобы упасть"

и многие другие.

В обращении к Генеральному прокурору РФ парламентарии особо отметили, что сайт финансируется из западных грантов. Но подрывную информационную деятельность в России финансируют не только западные государства, но и частные фонды, преследующие свои корпоративные интересы.

В отношении "Метлы" имеются сведения о том, что среди "спонсоров" издания значатся Катерина Босов и американский фонд Genius. Как известно, Катерина Босов состояла в руководстве этого фонда, а в недавнем интервью французскому информационному агентству Facta media заявила, что получает от Genius финансовую помощь. Также она сообщила французским журналистам, что тайно финансировала ФБК** Алексея Навального*.

Мотивация Катерины Босов, судя по всему, вполне прозаическая. Её интересует не борьба за абстрактные "идеалы демократии", а организация политической пиар-кампании против "кровавого режима", чтобы создать на Западе образ "политической беженки" и повлиять на судей кипрского суда. Катерина Босов проиграла в России все суды родственникам экс-супруга Дмитрия Босова и пытается получить контроль на угольными активами бывшего мужа через иск в суд Кипра. Катерина Босов даже заручилась лоббистской поддержкой экс-премьера Украины Арсения Яценюка. В своем недавнем интервью г-н Яценюк поведал, что окажет содействие Катерине Босов в международных судах в борьбе за российские угольные активы.

Информация о том, что Катерина Босов финансировала "Метлу" будет проверяться правоохранительными органами. В случае официального признания издания "Метла" экстремистской организацией, финансирование её деятельности преследуется согласно Уголовному кодексу РФ. Если будет доказано, что Катерина Босов финансировала антироссийские информационные материалы "Метлы", то это станет основанием для возбуждения уголовного дела против вдовы экс-олигарха.

Можно предположить, что, разворачивая широкую пропагандистскую кампанию против собственной страны в погоне за наживой, г-жа Босов не ограничится финансовой поддержкой одной "Метлы". Следы её бурной деятельности на ниве "чёрного пиара" против России могут обнаружиться и в других "оппозиционных" изданиях. Российским правоохранительным органам предстоит сложная работа по распутыванию клубка связей Катерины Босов, которые она использует для захвата угольного холдинга бывшего мужа с помощью западных структур и их агентов.

* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

** - признана решением Московского городского суда от 09.06.2021 экстремистской организацией и ликвидирована

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы екатерина босов
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