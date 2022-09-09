Российскую власть перестали интересовать будущие поколения, и появилась реформа детских домов

Социальное сиротство — это тяжелая ситуация, когда родители по разным причинам не воспитывают своих детей. На Руси презрение к детям-сиротам развивалось вместе с внедрением христианства и возлагалось на князей и церковь. Власть родителей над детьми была признана у нас уже во времена язычества, вплоть до права родителей отдавать своих детей в рабство

Сейчас, по данным Минобрнауки, ежегодно родительских прав лишаются 60 тысяч россиян. А в федеральном банке данных о детях-сиротах находится более 127 тысяч человек. К тому же, всё более актуальной стала проблема возврата уже усыновлённых детей в интернаты и детские дома.

А что вместо детских домов

В своё время уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Павел Астахов неоднократно заявлял, что от детских домов нужно отказываться. Государство должно всячески поощрять приёмные семьи. Посетив подмосковный детский дом семейного типа в Томилине, он заявил, что детские дома в России должны быть устроены именно по такой схеме, а все дети должны расти в семье.

Всё так, если бы несколько лет назад уже не шёл судебный процесс о том, как под видом усыновления, всякая сволочь устраивала своё будущее в хорошем особнячке, плюс 30 минут езды от Москвы.

Несомненно, нам, далёким от общения или даже попыток усыновления сирот, сложно понять их жизнь, проблемы. Для этого надо быть, по крайней мере, воспитателем в детдоме. Актриса Наталья Гундарева в фильме "Хозяйка детского дома" была в шоке, играя эту роль. На неё глядели десятки глаз, которые хотели видеть в ней свою маму. Ну кому не хочется, как и любому котёнку или щенку, обрести дом и тепло.

Но всегда ли сегодня это возможно, и всегда ли блага, о которых нам поют чиновники, облекаются в чудесную сказку о Золушке.

Лет 20 назад, когда пошёл разгром детских домов под лозунгом "каждому дитю — свой дом", что, в общем, понятно, ведь российская власть откровенно подсела на нефтегазовую иглу, и будущее поколение её перестало интересовать, всё оказалось совсем не так, как заявляли бравурные сообщения об усыновлениях.

Российских детей-сирот, которых российские чиновники продавали, как рабов, нередко убивали не только в США, но и у нас. С рабами можно вести себя соответственно, считали детоубийцы.

Женщина, которая несколько лет патронировала от церкви один из детских домов, рассказывала, что любые малыши и подростки всегда с нежностью относились к их приходу. Пусть ты сыт, но теплота человека, к которому ты можешь сесть на колени и поведать ему о своих волнениях и горе — этого, к сожалению, не понимают и те ребятишки, у которых есть родители, это счастье. Пусть и на час.

С началом этапа "раскулачивания" детских домов, всё чаще начали появляться так называемые фермеры. Со слезами на глазах "патронесса" говорила, что "кулаки" взяли на юга пару братьев. "Батраков", — добавила женщина, заметив, что для их обслуги "стирка и готовка" была забрана и девчушка. "А ведь она так хорошо училась, теперь об учёбе она забудет", — с огорчением вздохнула моя знакомая.

Чиновники, вероятно, никогда не были маленькими

С проблемой беспризорности Советская Россия справилась решительно, организовав целую систему детских домов. Если в начале 1920-х годов в стране насчитывалось около 6 млн беспризорников, то через 10 лет их число сократилось до 150 тысяч.

Вот что написал в 1937 году индийский поэт и философ Рабиндранат Тагор:

"Я поехал в Россию с тем, чтобы изучить систему народного образования. Они изменили лицо страны. Те, кто были немы, обрели язык, те, что коснели в невежестве, получили знания, те, что были бессильны, обрели силу, те, кого считали когда-то подонками общества, сегодня получили право на культурную, светлую жизнь. Даже трудно представить себе, что эти перемены могли произойти так быстро в стране с таким огромным населением. Они заботятся о просвещении народа не ради того, чтобы сделать из человека учёного. Они заботятся о том, чтобы человеческое существо оформилось в многогранного человека".

Что сейчас ждёт сироту в новой России — сложно сказать. Некоторые борются за положенные им квадратные метры в коммуналке, некоторые пытаются зацепиться за жизнь, сделать карьеру. Но в "светлое будущее" сегодня им путь заказан.

Напомним, что народный артист РСФСР, актёр, режиссёр, бывший министр культуры Николай Губенко воспитывался в одесском детском доме №5, а затем был переведён в Суворовское училище. Валентин Дикуль воспитывался в детских домах Прибалтики. В десять лет будущий народный артист России впервые попал на цирковое представление, и это событие изменило его жизнь.

Актриса Нина Русланова получила фамилию в детском доме в честь знаменитой певицы Лидии Руслановой. Её двухмесячной малышкой подбросили на порог детского дома. Прошёл советский детский дом и Юрий Шатунов.

А сколько миллионов советских детдомовцев впоследствии обрели свои семьи, дали жизнь новой жизни. И как был прав персонаж одного из советских телефильмов: "Я рос в казённом приюте, но я помню, что такое семья. Дом, хозяйство, уют. И — дети. Дети, Муза. Дети!"

Когда-то в книге "Социальная зрелость выпускника школы" сообщалось, что в 1979 году в СССР было около 10 миллионов "материнских семей", в которых проживало около 14 миллионов детей. Кроме того, немало детей проживало отдельно от родителей (детские дома, интернаты, общежития ПТУ). В целом, без отцов и отчимов воспитывалось не менее пятой части всех детей в стране.

Если бы авторы книги узнали, сколько сегодня малышей убивают в нынешней России по любому поводу. Этого никогда не оправдать, и их жизнь не возвратить. И на момент написании статьи: "24-летняя мать убила новорожденную малышку в Воронеже". Куда уже дальше.

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