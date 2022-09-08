Адвокат Кадников: "Важно не поддаваться на "развод" при общении с полицейскими"

Как часто вы сталкивались с ситуацией, когда полицейский вас внезапно останавливал на улице, чтобы проверить документы, или участковый решал вас навестить, чтобы пригласить в участок для приватного разговора? Что предпринять, если по итогам встречи вас намереваются привлечь к административной ответственности? Ваши активные действия по защите своих прав могут спасти ситуацию. Однако как это сделать грамотно, чтобы не навредить себе? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru кандидат юридических наук Федор Кадников.

Арест или задержание: как быть

Любое официальное обращение к вам со стороны правоохранительных органов является основанием для привлечения адвоката в качестве своего консультанта и в дальнейшем, возможно, представителя.

Интерес правоохранительных органов к вашей персоне может быть выражен по-разному:

повестка в почтовом ящике о явке к оперуполномоченному;

телефонный звонок с просьбой явиться для проведения каких-либо мероприятий;

приход к вам домой участкового, которого вы раньше и в глаза не видели, и так далее.

Вам может показаться, что это просто разовое мероприятие, и ситуация персонально к вам отношения не имеет. И, возможно, так оно и есть. А возможно — нет. Дело в том, что конкретную цель обращения к вам правоохранители сообщать очень не любят. Смысл повестки или телефонного приглашения сводится к загадочному "приходите — узнаете".

Негативный сценарий — задержание гражданина с целью привлечения его к уголовной ответственности в дальнейшем. Задержание с юридической точки зрения — это:

ограничение прав гражданина на свободу передвижения,

запрет общения с кем-либо, кроме сотрудников правоохранительных органов,

изъятие средств связи.

Изоляция и стресс хорошо помогают в деле получения от задержанного нужной информации, показаний, а часто — не соответствующих действительности сведений в отношении себя или других лиц.

Первые часы (возможно, сутки) после задержания — самые важные для стороны обвинения. Именно в это время находящегося в шоке человека можно "развести" на нужные показания, получить доступ в его гаджеты, играя в "доброго-злого" полицейского, заставить подписать нужные бумаги, не читая, и подвести к самооговору. Эти часы могут определить дальнейшую судьбу человека на годы, так как процессуально верно задокументированную информацию, полученную от человека, находящегося в ступоре, очень сложно в дальнейшем оспорить в суде.

Что же делать в такой ситуации? Вам помогут три фразы:

"Прошу предоставить мне адвоката".

"Прошу уведомить близких родственников".

"Прошу предоставить мне право на телефонный звонок".

В соответствии с УПК РФ, Законом "О полиции", при задержании лица сотрудник полиции обязан уведомить об этом действии его близких. Кроме того, задержанный имеет право самостоятельно позвонить родственникам.

Главное — как можно быстрее через близких найти адвоката либо самостоятельно предоставить данные адвоката сотрудникам правоохранительных органов. По прибытии адвоката необходимо сообщить ему всю имеющуюся информацию об обстоятельствах произошедшего, совместно выработать линию поведения. Право на конфиденциальное общение адвоката и задержанного предусмотрено законом.

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