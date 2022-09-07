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Автор Ирина Гусакова

Пока ребёнок в школе: советы для мам по уходу за собой

Общество » Семья

Ура, школа! Дети под присмотром, а это значит, что появились несколько часов для себя любимой. Поход по магазинам, спортзал, СПА и массаж - выбирайте то, что по душе именно вам. А сооснователь студий массажа и косметологии XSIZE Юлия Липовецкая дала несколько простых рекомендаций для мам, которые готовы уделить время себе.

Пока ребёнок в школе: советы для мам по уходу за собой

Советы для мам: как ухаживать за собой

Совет 1. Что вы знаете про режим?

Легкий материнский тайм-менеджмент никогда не помешает. При этом график ваш и ребенка могут отличаться. Главное – выработать начало дня и его завершение. Учитываем, что здоровый сон взрослого человека в среднем составляет 8 часов, а для ребенка необходимо 10. Два свободных часа потратьте на домашний уход:

  • маски,
  • скрабы,
  • тёплая ванна.

Бюджетно и доступно каждой, найти оправдание не получится. При этом не пренебрегайте сном – это не только необходимость, но и бесплатная косметическая процедура. Соблюдая режим, с первых дней вы ощутите легкость, перестанете ругаться с ребенком по мелочам и заметите, как порядок и системность станут нормой вашей жизни.

Правило: ребенок, как бы вы его ни любили, человек, которому необходимо прививать чувство самостоятельности и ответственности, чрезмерное попечительство еще никому не принесло много радости!

Совет 2. Белка должна быть в колесе, а вы берегите своё время.

Запомните, уставать – нормально, если вы что-то не успеваете, элементарно не хватает времени в сутках и сил в руках – это совсем не значит, что вы плохая! Вам просто нужна помощь. Распределяйте задачи, смело обращайтесь к семье и родственникам. Например, если не успеваете с уборкой – закажите клининг. Средняя цена уборки от 1500 - 2000 руб., зато плюс 3 часа к свободному времени вам гарантировано!

Правило: не винить себя, а искать решения!

Совет 3. Больше отдыха и меньше стресса!

Конечно, кто-то отдыхает и в спортивном зале, уверенно шагая по беговой дорожке, но мы знаем, как порой хочется, чтобы все сделали за тебя. Есть ли этот волшебный метод, который подтянет кожу, растворив лишние сантиметры? Безусловно! Массаж – это та процедура, которую хоть раз должна попробовать каждая:

  • лимфодренаж,
  • фитнес-массаж,
  • классический расслабляющий.

Ароматные масла, ручные техники, с помощью которых активно прорабатываются проблемные зоны, а на фоне звучат аффирмации, которых так порой не хватает в жизни: “Ты самая прекрасная, и у тебя всё получится”. Именно такая атмосфера царит в сети массажных студий для женщин XSIZE – настоящий оазис счастья, теплоты и уюта. Здесь знают, что необходимо именно тебе, понимают твои боли и всегда поддерживают. Только представьте, вы приходите на сеанс: худеете, отдыхаете, а благодаря аффирмациям чувствуете себя неповторимой. 60 минут жизни, а заряд энергии гарантирован на несколько дней!

Правило: позвольте себе быть счастливой!

Совет 4. Счастливая женщина – залог крепкой семьи

Помните, что вы не только мама, а еще любимая, желанная и лучшая женщина. Время на личную жизнь должно оставаться всегда, ведь семья - это самое драгоценное, что у нас есть. Безусловно, когда появляются дети, многие желания отправляются на второй план, но ребенок пошёл в школу, а это значит, что времени на романтику стало чуточку больше. Вспомните студенческие годы, в перерыв сходите с любимым мужчиной на обед-свидание или постарайтесь закончить работу пораньше и прогуляйтесь по городу со стаканом кофе. 

Правило: ребенок счастлив тогда, когда счастливы его родители, не ленитесь и поддерживайте огонь внутри отношений.

Совет 5. Помните, что вы богиня!

Время стереотипов о том, что женщина должна все успевать – ребенка воспитать, дома убрать, приготовить, защитить докторскую, в космос слетать, вернуться и всё это сделать одновременно – уходит. Наступает новое время, где лучший тренд – здоровье, баланс и счастье. Если вы еще не успели начать с Нового года, а потому пропустили лето, планировали начать делать выбор в пользу себя с понедельника – выдохните. Закройте календарь, не ориентируйтесь на время и начните просто сегодня! 

Правило: дети ушли в школу, а это лучшее время, чтобы заботиться о себе! 

Идеальная мама может не быть счастливой, а счастливая мама будет идеальной всегда! Делайте правильный выбор и радуйтесь каждому дню.

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Массаж и мануальная терапия - в чём принципиальная разница
Куратор: Наталия Красовская
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