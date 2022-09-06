Уроки истории: России пора оставить в прошлом перестроечные мифы

Про историю, произошедшую 90 лет назад в Тобольской губернии, до сих пор вспоминают. Вот и сейчас в "Российской газете" вышла статья под заголовком "90 лет назад родился один из самых устойчивых советских мифов — миф о Павлике Морозове".

Наверное, нет нужды подробно пересказывать подробно, что же тогда произошло. Напомним только, что Павлик был свидетелем на суде отца, председателя совета села Герасимовка Трофима Морозова.

Его осудили на десять лет за фальшивые справки о приписке кулаков к сельсовету и об отсутствии у них задолженности по налогам.

Спустя несколько дней Павла и его младшего брата Фёдора убили. В совершении этого преступления обвинили деда мальчиков и их двоюродного брата Данила.

"И это всё? И это всё. Печальная, жестокая история в духе того времени. И вряд ли стоило сегодня об этом говорить столь подробно, если бы на черноземах Тобольской губернии не был заботливо выращен миф о пионере-герое, погибшем в непримиримой борьбе с кулаками, то есть с классовым врагом", — говорится в статье, опубликованной в "Российской газете".

Далее следуют рассуждения об "эстетике мифа" о подвиге Павлика Морозова. И что пионером он был, и что на суде выступил из-за того, что отец бросил семью, а Павлик жалел мать и братьев.

"Вся эта естественная мотивация поступка была умело стерта идеологической резинкой, и на чистом листе появился канонический образ пионера-героя, который делает свой однозначный выбор", — отмечается в статье.

В общем-то, по большому счёту повторяются те "разоблачения советских мифов", что было столь популярно ещё некоторое время назад в либеральной среде. А поскольку эта самая либеральная среда значительную часть времени после распада СССР контролировала самые популярные издания, то и "разоблачениям" уделялось весьма много внимания.

"На самом деле, это перестроечный миф о том, что это никакой не герой. Это просто целенаправленная акция по дискредитации знаковых персонажей советского периода. Это укладывается в политику перестроечного "Огонька" и всей перестроечной интеллигенции по оплёвыванию советской истории. Там всё предельно ясно. Ничего нового они не привнесли. Они никаких новых фактов не выдали. Они просто коренным образом переменили трактовку, поставили всё с ног на голову", — сказала Pravda. Ru секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Дарья Митина.

Но вопрос в том, а стоит ли продолжать следовать по этому пути? Пути втаптывания в грязь советских символов, которые служили ориентиром для поколения советских детей. Была ли предложена альтернатива, которая могла бы служить для молодого поколения нравственным ориентиром, каким для советской молодёжи были Зоя Космодемьянская, молодогвардейцы, Валя Котик, Лёня Голиков и многие другие? Вопрос, в общем-то, риторический…

Едва ли можно спорить с тем, что российская молодёжь должна знать историю и понимать, что мотивами поступков их сверстников в те непростые для нашей страны годы были традиционные для нашего народа духовно-нравственные ценности: вера в правду, стремление к справедливости, желание защитить своих близких, любовь к Родине.

И нынешняя ситуация требует консолидации общества, составной частью которых является возвращение традиционных духовно-нравственных ориентиров. Тем более в условиях попыток отмены русской культуры на Западе. Только сплочённое российское общество сможет успешно противостоять антироссийской истерии, отстоять право на суверенитет, национальную культуру, защитить память о своих героях.

По словам Дарьи Митиной, попытка дискредитации героев советского периода провалилась в российском обществе, даже невзирая на многолетнюю обработку со стороны либеральной интеллигенции.

"Эти маргинальные взгляды не прижились у нас. Это удел людей, которые зашорены, которые не знают истории, которые не умеют проверять факты. Я считаю, что это большая проблема, с одной стороны, попытка ревизии истории, попытка её пересмотра. Но, с другой стороны, к чести нашего общества такие попытки, как правило, оканчиваются у нас ничем", — считает Дарья Митина.

Необходимо не только восстановить и очистить символы прошлого, но бережно хранить память о подвигах предков, считает член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Елена Чекан.

"Нельзя допустить умаление подвига героев Великой Отечественной войны и искажение исторической правды. Должна быть преемственность поколений. Как сказал Михаил Васильевич Ломоносов: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". В истории России множество примеров героических поступков, совершенных молодёжью, что должно являться ориентиром для современного поколения детей и подростков", - сказала Чекан Pravda.Ru.