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Автор Ольга Лебедева

Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине

Общество

Новый клип комика Александра Гудкова - пародия на композицию "Я русский" Ярослава Дронова (SHAMAN) — разделил общественное мнение на два лагеря, где одни увидели, хоть и идиотскую, но всё же шутку", а другие — оскорбление и плевок в душу всем россиянам.

Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине

Более того, клип даже заставил представителей шоубизнеса и многих медийных персон забыть о популярном тренде — выражении негодования в адрес коллег по цеху, уехавших из страны после начала СВО. Теперь они, в большинстве своём, клеймят позором "заигравшегося" юмориста.

Напомним, Pravda. Ru ранее уже писала о том, что глава общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков обвинил Гудкова в "разжигании межнациональной розни" и потребовал привлечь его к ответственности по статье 282 УК РФ, где санкция — до пяти лет колонии. А журналист Аркадий Фридман предложил признать комика иноагентом.

Мнение своё высказали Яна Поплавская, Ксения Собчак, Рустам Солнцев, Эдгар Запашный, Сергей Шнуров.

Мы решили поинтересоваться мнением человека, который пока хранил молчание и никак щекотливую, в общем-то, ситуацию не комментировал — народного артиста России, художественного руководителя Большого московского цирка, артиста цирка Аскольда Запашного.

— Гудков на самом деле переборщил? Если да, то насколько сильно и какого наказания заслуживает?

— Мне кажется, что сейчас не время для таких глупых пародий. Я сам лично не следил за тем, какой позиции придерживается Александр Гудков. До начала спецоперации — мы знакомы лично — он казался мне достаточно креативным и сообразительным человеком.

Если таким вот образом он показал своё отношение к текущим событиям, то за это, безусловно, нужно обществу (не государству!) просто человека забвению придать. Он должен понять, что своей пародией плюнул не на отдельно взятого артиста, а на всех людей, которые любят свою страну.

Лично мне кажется, что песня и клип SHAMAN сейчас своевременны, они поднимают боевой дух, они поднимают чувство настоящего патриотизма — не рисованного, а настоящего. Это очень важно, когда во всём мире русофобия процветает. Клип "Я русский" — про гордость за свою страну, про любовь к ней.

У Гудкова даже не пародия — безвкусная поделка.

Мне кажется, что самое объективное, что можно сделать, это обществу правильно к этому отнестись.

Гудков продолжает юморить

Сам Александр Гудков, похоже, никоим образом не переживает по поводу скандала, развернувшегося вокруг его клипа. Публичных заявлений он пока не делал, но высказался в своём Instagram*. Артист опубликовал анекдот про Красную Шапочку, несущую пирожки с "доносом".

"А с чем у тебя пирожки, Красная Шапочка? — С доносом на мерзкого п*****", — написал Гудков.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022

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Александр Гудков - Я узкий
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы аскольд запашный
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